不走冤枉路，創新數位矯正科技讓患者預見未來

你的笑容不是你的笑容？透過數位療程讓你的矯正方案不再難以預測

市面上的矯正牙套品牌琳瑯滿目，消費者常因不了解品牌差異而感到徬徨、難以抉擇。因此，如何幫助患者快速了解自身狀況，並達成醫病共識，成為一大關鍵。雅緹斯牙醫診所 陳易駿醫師表示，近年隨著技術進步，不僅讓矯正結果變得更可預測，同時也提升患者在療程中的體驗並加速療程效率，讓消費者不走冤枉路，預見未來自信笑容。

Photo Credit：雅緹斯牙醫診所 雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師表示，近年隨著科技進步，不僅讓矯正結果變得更可預測，同時也提升患者在療程中的體驗並加速療程效率。

臉部笑容模擬、數位微笑設計兩大技術 讓你遇見未來美好笑容

多數人印象中的矯正必經過程，可能還停留在用傳統印模材料取模，即便過程不適、反嘔也不得不忍耐。此外，患者也只能透過醫師口述，想像療程完成後的變化。然而，現今矯正導入數位科技，運用大數據資料庫與先進的軟硬體設備，透過模擬與圖像化的呈現，讓醫師與患者在溝通上，更加輕鬆與直觀。陳易駿醫師分享導入科技應用後，讓他跟患者都有感的的兩大環節：

首先，跳脫傳統取模方式現在可以透過數位口腔掃描儀，精準且快速地建立患者的牙齒3D模型，並與患者討論想改善的牙齒排列、假牙贋復等需求。此外，陳易駿醫師也提到口掃儀器不僅能呈現牙齒外觀，更有「臉部笑容模擬」技術。

他以虎牙突出、牙齒排列不齊的12歲女童為例，孩子的牙齦已因排列不齊的原因出現紅腫發炎的情況。他藉由此技術，透過雲端運算與臉部模擬成像的方式，讓家長與患者在幾分鐘內就能看到未來可能獲得的理想笑容，同時也了解矯正治療的迫切性。如此一來，不僅幫助醫病溝通，更能夠提升患者接受治療的意願。

Photo Credit：雅緹斯牙醫診所 陳易駿醫師透過臉部笑容模擬技術，不僅顯示出孩童牙齒排列不齊造成的牙齦腫脹問題，也讓患者理解矯正治療的迫切性。

再者，在現今技術下，醫師可以利用全球使用者資料庫，與創新「數位微笑設計」技術輔助，規劃出滿足牙齒排列整齊、微笑美學設計雙目標的治療計畫。陳易駿醫師分享一位22歲因門牙突出，曾在一年內撞斷兩次門牙的案例，原先患者只想進行植牙治療，但經專業評估後認為，若僅有植牙恐造成假牙突出、不自然，並可能再次發生撞斷的情況。

為協助患者更加了解完善的治療方式，醫師透過口腔掃描儀與「數位微笑設計」技術，將患者外觀納入微笑設計，讓醫師在設計治療計劃時，能同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。與此同時，患者也能透過模擬的結果，更加了解進行治療的重要性。

Photo Credit：雅緹斯牙醫診所 陳易駿醫師透過數位微笑設計技術，同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。

數位矯正療程提供完善的美齒規劃

在創新數位科技的輔助之下，患者得以節省很多過去繁複的療程前期步驟，乃至於心力與時間成本。但療程開始後，我們是否能追蹤療程如同預期發展？陳易駿醫師表示，在療程開始後，患者不僅可藉由APP紀錄並追蹤自己的佩戴狀況，醫師也能使用口腔掃描儀再次掃描，藉由進度追蹤功能即時對照原先的計畫，更加掌握療程的進度。

數位矯正療程不僅利用科技，使患者的矯正體驗更好，也讓醫師能夠更精準評估患者狀況，使醫師與患者在療程開始前有共同一致認同的治療目標，預見未來美好笑容。

本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」

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