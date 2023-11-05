讀《卜洛克的小說學堂》：為什麼寫作時「不要在開始的地方開始」？
我們想讓你知道的是
《卜洛克的小說學堂》有一篇〈小說家的時時刻刻〉，篇名取得真好，他講的內容也很有意思——作家回答一天創作多少時間的時候，往往會說實際上寫作的時間不只是在書桌前一個字一個字寫出來的時間，而是隨時都在創作，腦子裡一直想著稿子的事，尤其是寫長篇小說，與所創造的人物與事件長相左右，心思牽掛，感情牽絆，魂牽夢繫，牽連不休。
文：果子離
勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）說，友人一句話，讓他終身受用無窮，他視此語為不傳之祕。
講得這麼神奇，到底是什麼話？
——「不要在開始的地方開始」。就這句話。
有這麼了不起嗎這句話？不就是記敘文順敘、倒敘和插敘三種手法嗎？
不只長篇小說，短篇小說、詩、散文或任何文章都一樣，不一定得按時間、情節直直順流而下。
卜洛克說，一二段對調，或把後面某一段落或章節挪過來，作品讀來會有趣生動得多。這就是「不要在開始的地方開始」的意思。
這金科玉律不是什麼訣竅，何以令卜洛克大為驚艷？只能說當局者迷，有時陷在裡頭，外人一點突然開竅。
但對某些人來說，或許這句話不是廢話，值得一說。
關鍵在「起承轉合」，小學作文課時老師諄諄教誨的作文要領。
但只要翻開課文，尤其白話課文，就發現轉合在前、起承在後的大有其文，怎麼回事？若為作文老師緩頰，這麼說吧：卜洛克也說，小說要有開頭、有中間、有尾巴，但未必依此順序寫起。起承轉合也一樣，它是文章結構沒錯，只不過第一段未必是起，起承轉合並不是寫文章時的先後次序。
聽過寫作教學指導者傳授，作文要做到：第一段起，第二段承，第三段轉，第四段合。
嚇壞寶寶了，鐵板一塊，也不怕作品呆板。多讀文學大家的作品就知道，不是這樣的。但老師這樣教，恐怕不少學生這樣學，等學生變成老師，世世代代教下去，形成規範。
「從前，從前」，這是童話寫法，寫給小朋友讀不能太複雜。但我們寫作不須硬著依循過去／現在／未來的時序。開頭引人就是好的開頭。
開場白說有多重要就有多重要，這是第一印象，讓觀看者決定看不看下去。卜洛克引用一句出版律，講得太好了：「第一章可以賣掉這本書，最後一章可以賣掉下一本書。」
書籍、電影都是。甚至我們說話也是。可怖的是，有些人講話從盤古開天講起，原地盤旋好幾分鐘，重點還沒講到，偏是這些人多是長輩或主管，卡掉不好意思。
真是人間劫難。
昔日某政論節目，主持人李濤，有個時段開放觀眾call in，大約三十秒，可憐很多人說話沒重點，不知掌握時間，講話慢條斯理不算，還寒諠——
李濤按鈕：「高雄陳先生，請說。」
高雄陳先生說了：「主持人好，大家好，我覺得主持人講得很好，我有三個意見，希望講出來給觀眾朋友們作個參考，這是我長期思考的心得，首先呢⋯⋯」
好，謝謝陳先生⋯⋯下一位，台北張小姐。
可憐哪，我將芳心托明月，誰知明月照溝渠。怪誰啊？怪自己講話沒重點，不會把握開場白。
作品不能這樣，只恐讀者跑掉，編輯打回票，因此才有段落章節調過來的技巧。但這不代表開頭必須語不驚人死不休，卜洛克在前一章〈開場白〉舉了好多例子，其中一例，說他自己某小說寫出長長的場景，只為了設定故事的風格——定調，把讀者帶進小說情境。而有時只以名言開場，沒情節，沒人物，卻緊緊吸引住讀者。不一定非得依靠刻意設計的話語、場景。
陳雪《寫作課》也提到調動段落章節的事，但無關寫作藝術，而是寫作的態度。她認為，這是突破寫作困境的方法。
陳雪說，寫作的最大要訣，就是寫出來。先寫出來。沒有字，什麼都不用談，一如沒有蛋永遠孵不出小雞。先寫出來再說，不要卡在那邊。
可是有時候就是寫不出來怎麼辦？若以長篇小說來說，陳雪的建議是，開頭寫不好，就寫第二章，甚至於把第二章或後面的一個章節拉出來當作開頭，等寫順了再回頭去看要不要調整先後次序。萬一都寫不出來，就去做一些人物素描等外圍工作，總之文字再怎麼難產也要在電腦前坐著。
書中有篇標題叫〈讓寫作成為習慣〉，一旦寫作成為習慣，不寫便難過。
陳雪強調寫作要有規律，日復一日寫作，保持一定的時間，一定的數量，若寫出來的文字最後全部刪掉，就當作是敲打鍵盤的練習。陳雪說，她的長篇小說常常寫到三五萬字的時候就會作廢重來，這樣子反反復復，大概寫到第三四個版本才能夠確定。規律工作可以讓寫作者一直保持在寫作的感覺裡，這是一種習慣，也是一種制約。
說到工作定時定量，卜洛克另有見解。《卜洛克的小說學堂》有一篇〈小說家的時時刻刻〉，篇名取得真好，他講的內容也很有意思——作家回答一天創作多少時間的時候，往往會說實際上寫作的時間不只是在書桌前一個字一個字寫出來的時間，而是隨時都在創作，腦子裡一直想著稿子的事，尤其是寫長篇小說，與所創造的人物與事件長相左右，心思牽掛，感情牽絆，魂牽夢繫，牽連不休。
然而卜洛克說，只有在打字機和電腦前，用鍵盤一字一字，一頁一頁寫完，才是在工作，其他的雜事雖然重要，雖然都跟寫作有關，但思考、研究、校對、聯絡、修改、編輯等等寫作的外圍工作，都不是工作。
寫了才算，所以實際寫作變成很重要的事情，儘管專業寫作者看似一天二十四小時時間很有彈性，但他們通常會告訴我們要定時定量，不，該說定時「或」定量，有些人定時，一天幾點到幾點工作，有的人定量，規定自己一天寫多少字才休息 。
卜洛克個人採用定量的計算方式，通常一天五頁，大概花兩到三小時，如果提早完成更好，大功告成絕不多寫，如果達不到目標，再多坐拚一下，萬一真的不行也不勉強，不要把自己搞得筋疲力盡。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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