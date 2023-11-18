伊坂幸太郎《小小間諜合奏曲》：原本夢想肆意翱翔的人，進入社會七年之後變成了什麼樣子？
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伊坂在《小小間諜合奏曲》裡想說的，並不是我們應該拋開一切，直接朝追求夢想之路而去的這種常見激勵，而是透過這則甜美可愛的故事提醒我們，再怎樣不同的生活方式，也都將有讓人習慣的一天，所以這才透過角色表示：「不管去了什麼樣的國度，不管在什麼樣的地方生活，當接觸到那個世界最真實的一面，必定得面對一些煩惱與勞苦。」
文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）
只要是熟悉伊坂幸太郎作品的人，應該都能從他小說的細節裡，感受到他對音樂的喜愛，有時甚至還能在閱讀時當成配樂的指引，在他於書中提及某首歌時，暫時先擱下書本，找出那首歌播放出來，然後再回到書頁當中，讓自己一面透過文字在腦中勾勒畫面，同時藉由音樂的輔助，使情緒與伊坂筆下的世界更為同調。
像是這樣的情況不勝枚舉。不管是爵士的查理．帕克、桑尼．羅林斯與約翰．柯川，或是搖滾的披頭四、滾石與地下絲絨，乃至於民謠的巴布．狄倫等人與樂團的歌曲，均散佈在伊坂的《死神的精確度》、《孩子們》、《家鴨與野鴨的投幣式置物櫃》等眾多他具有代表性的作品中，讓你僅需點下播放鍵，彷彿便能使伊坂寫作當下腦內浮現的空氣振動，就此突破時間與空間的限制，直接在你耳旁重現。
此外，有時就連故事本身，也與音樂息息相關。像是收錄在《孩子們》、《Fish Story─龐克救地球》中的短篇〈Fish Story〉，便是一則有關某首已遭人遺忘的冷門歌曲，如何在連鎖效應之下，成為拯救世界關鍵的幽默故事。
更有甚者的是，就連伊坂寫作生涯的一個轉折點，其實亦與音樂有關。
那時，才出道不算太久，正在撰寫第四本小說《孩子們》、《重力小丑》的伊坂，由於還不確定自己的寫作事業前景，因此仍過著一面當上班族，一面趁下班時間寫作的雙重生活。
而就在某天早上的上班途中，他聽到了歌手齊藤和義的歌曲〈幸福的早餐 無聊的晚餐〉，其中有一句「總有一天，我會想念起自己此刻正在走著的這條路」的歌詞，使他開始思索起自己以後是否真會懷念這段每天上班的路程，最後則在得出答案後，便於當天下班回家時，向妻子表達了想辭去工作，並完全投入寫作事業的決心。
正是因為這些事情，讓伊坂之所以會接受「OHARA★BREAK」音樂節邀約，於每年都抽空寫下一篇短篇，讓主辦方印製成小冊子發放給遊客，就這麼長達七年之久，最後更集結成《小小間諜合奏曲》一書的舉動，也似乎顯得十分合情合理，甚至還令人心生一股「果然是伊坂」的感受。
在《小小間諜合奏曲》的後記中，伊坂曾提及，他之所以會接下這份工作，是因為被主辦單位的菅真良對這項活動抱持的理念所打動。那麼，每年都在福島縣會津地區的豬苗代湖畔舉辦的「OHARA★BREAK」音樂節，其理念又是什麼呢？
關於這點，得從「OHARA★BREAK」這個名字開始講起。
在《小小間諜合奏曲》中，伊坂曾透過角色之口，提及會津地區民謠〈會津磐梯山〉裡出現的角色小原庄助，並表示歌詞裡將他形容為一個「每天都睡到中午，起床就喝酒、泡澡，坐吃山空花光了所有財產」的人物。
事實上，「OHARA★BREAK」音樂節前半部的「OHARA」，其實正是日文中的「小原」發音，所指的便是小原庄助。至於後面的「BREAK」則一如單字意思，因此將整體翻成中文，便是「小原★休憩」之意。
雖然從傳統民間故事的角度來看，小原庄助通常會被視為好吃懶做的典型負面人物，但就菅真良表示，他認為小原庄助的生活方式，其實正是福島縣會津地區值得自豪的「慢活」原點，因此使他們以此作為主題，邀請音樂、戲劇、美術、攝影、電影、文學、時尚與美食等不同領域的藝術家，在豬苗代湖畔舉辦「OHARA★BREAK」音樂節，期盼能在生活步調繁忙的日本，再現如同小原庄助生活方式的寧靜空間。
像是這種翻轉刻板印象，以不受拘束的姿態令人會心一笑，甚至是覺得神清氣爽的可愛感，正是伊坂作品時常給人的感覺，再加上《小小間諜合奏曲》的寫作方式與情節，也正如伊坂在後記所言，讓主角們跟隨著現實中的時間，搭配「OHARA★BREAK」音樂節的舉辦間隔，於每篇故事裡都增加一歲，所以在整體架構上，這種方式也自然具有相當程度的「成長主題」，甚至還會讓人忍不住聯想到故事同樣發展了七年之久的「哈利．波特」系列。
只是，如果就切入角度來看，雖說《小小間諜合奏曲》還是具有十足伊坂式的奇想風格，但讀起來的感覺，卻也還是更貼近我們的生活，就整體來說，也不像「哈利．波特」系列，每次都會那麼完整地交代一整年的事件，而是僅集中在每年的特定幾天，至於其它部分，則是以彷彿閒聊的方式，簡單交代角色過去一年來的經歷，最後使整本小說讀起來的感覺，也像是連續七年邀請讀者參加一年一度的同學會那樣，具有雖說輕盈，卻又帶著點獨特親密性的奇妙魅力。
至於從內容來看，《小小間諜合奏曲》在剛開始時的發展，則會令人聯想到像是《借物少女艾莉緹》與《樂高玩電影》這兩部動畫片的合體，藉由兩個世界的鮮明差距，以及彼此之間的奇妙連鎖反應，就這麼抓住讀者的好奇心，並以描繪生動的角色，讓人不斷產生共鳴。
簡單地說，無論是奇幻世界的小小間諜或日常生活的上班族角色，其實都曾在心中懷抱著拒絕平凡，不願意生活在刻板制度下的渴望。然而，生活終究會把我們帶進某種日復一日的規律當中，就算是看似冒險犯難的間諜任務，其實久而久之，也總會處於一定的反覆循環之下。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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