《因為教你，我認出我》：有一天，我確定要繼續當老師，那天我把棍子打斷了

文：潘如玲

探問就是答案——被我打的孩子

1

一九九○年我畢業分發到花壇國中，在那裡三年是我教書歲月裡「唯一」拿棍子打學生的三年。

這三年被我打的學生，也是我後來沒有離開教職的關鍵班級。他們讓我靜下來思考教師、教室、學生是什麼？打罵就不是愛的教育嗎？這些疑惑是我教師生涯的起點。

學生時代不發問的我，當老師後，反而鋪天蓋地問起來。比如：我支持體罰嗎？

一九九○年是老師能捜書包、查頭髮、家長還請你修理孩子的時代。但我自己國高中時，就老為了耳下超過一公分的頭髮被懲處。當老師後，我第一個討厭的就是朝會時檢查儀容，特別是把手伸入學生頭髮，只要頭毛超出指縫就要叫學生重剪的事。

那讓我不舒服。操場熱氣蒸騰時，我全身毛孔噴嫌惡黑煙。不理解多那幾根毛是可以造什麽反？青少年時對自己身高容貌不滿意的我，那幾公分可是我冒出水面吸到空氣的墊腳石啊！

學生的不爽我知道。因為當學生時我也不爽。我只是不懂當老師的我還在不爽什麼？不是媳婦熬成婆了？

但剛出來教書的我，和國高中時的我一樣有怒無膽，也沒能怎樣。我過去是乖乖回去重剪，現在我就叫學生乖乖回去重剪。頂多對幾個真的很乖的，知道他和我一樣在乎頭毛的偷偷放水，小叛逆一下。但打學生？我就不行了。打學生應該是當時一個全民運動吧！身為老師不可能豁免。

我記得受日本教育的外公聽到我要當老師了，歡喜的問我：「政府敢有配刀厚汝？」（政府有配備軍刀給你嗎？）

「佩刀？」我睜大眼睛，「阿公 ，我上學帶刀？按捏敢好？」

「阮日本時代，せんせい（先生）攏騎馬佩刀，真正是威風人尊重。」阿公拿出一本用紙糊到不能再糊的字典，說是他小學老師送給他的什麽「賞」？阿公說得慷慨而激昂時，我整個腦海都是騎大馬、兩撇仁丹鬍、一手持長刀、一手拿字典的日本せんせい，當他把字典遞給頭皮泛青的小男孩阿公時，日本太陽旗發光，我有點發抖。

2

我跟外公說：「沒有刀啦！但我有跟大家團購棍子。」

我有什麽棍子呢？我有一條削下去，讓你永生難忘那種長藤條；有一根無痕卻痛徹心肺的白色冷氣矽膠管；還有一根光聽聲音就足以冒冷汗的竹子。

為什麽要有棍子呢？請試想在這樣狀況下，老師需不需要棍子？

聽說學生欺負老師新手，在他眼前演假床戲嚇他，這在現在看來是輕症，因為現在談的是「加裝多少攝像機防範學生做不該做的」，但那年代還真嚇得退老師，還離職了；曾有老師聽這故事，說不明白這哪算什麽陣仗，他們才不怕這個，他們怕的是孩子上課上到一半起乩，跳三太子、八家將，跳著跳著，就跳出教室去了。「堂而皇之公然翹課耶！」他說這怎麼處理？

老老師教他：「你也給他跳出去，跳關公，看誰跳得大！」這是妙招，也是玩笑話。

重點是還有那些沒起乩跳出去，卻在教室裡失魂昏睡的怎麽辦？他們人在教室，心在江湖，跟你說：「老師，阮來學校不是來讀書，是等下課啦！」

一九九○年還是允許體罰的時代。

但因為是團體訂購，無法客製化量身訂做的結果，個頭小的我，棍子像兩尺高關刀，一拿在手，眉目雖能橫，氣勢起不來。只因為聽人傳說下馬威很重要，我也要學一個馬威來下才是好。

人家使棍是颯颯，我個子小，每每要使，還得站上講台，長度才足。我像小孩學人裝大，也許能震住小孩，但也累死自己，我不快樂。

二十多歲的我，看班級活動時，常覺這些只小我八、九歲的第一屆孩子是水。他們嘩啦啦在身旁流去升旗，流去降旗，流去放學，而我哪兒都不能去，我學人拿棍三七步，聽水聲嘩啦啦，想我的日子就這樣三七步嘩啦啦，要站到何時？

我問自己。然後我說我不要。

但，我沒膽說我不要。我不敢離職，要賠公費，還會讓爸媽失望。

3

我也沒企圖要去唸碩博士。我好像知道我是喜歡教書，我只是不喜歡拿棍子打人。

我還知道我也不喜歡校園裡奇怪文化，每次同學聚會，大家聊起哪個學校裡誰貪污，誰外遇，誰小團體分幫分派鬥不完、爭不完，那個年輕的我就想離開。我不懂做這些事，是會加薪還是會變有智慧？如果都沒有，為什麼有人願意花力氣在這？

但我啥也沒做。我照舊三七步，吼學生，騎紅色小綿羊歐兜麥（好沒說服力）四處追捕翹課的孩子？還曾誤闖人家庭院，被幾隻凶狠土狗追？我還是國文老師嗎？我來教書的不是嗎？但有一天，我確定我要繼續當老師，那天我把棍子打斷了。後來有人問我為何三十多年前就對班級經營有興趣？這棍子的故事好像是答案。

第一屆孩子都說還記得我打人：「足殘耶！」他們用台語說，是很凶狠的意思。

我打哪幾類？吸毒、抽煙、翹課、作弊和掀女生裙子。

為何掀女生裙要打？因為那時候很流行！女生們好生氣一直來告狀，我乾脆立法。後來好像還多一條男生阿魯巴照打。而其中抓菸毒這事，我特別嚴厲。

就算家長開玩笑說：「老蘇啊，阮兜吃菸正常啦！」我都不放水，就是打到你叫不敢。成績差沒關係，你成績不好，是我教不好，但你好好一個囝仔這點大，學人抽菸？你還要長大你知不知道？我常吼：「只要我當你一天老師，你免想抽菸。」

我兇得跟我以前很怕的老師一樣。但我才二十四歲未婚，怎麼已經跟那個我們私下喊巫婆的老師很像？

我怎麼抓抽菸？我每天一早，課沒上，地不掃，男生給我先一字排開「手伸出來」。我根本緝毒犬，尖著鼻嗅聞，每個人、每根指頭，我來回，絕不誤認誤縱。只要讓我一聞到煙味，「出列。」我說。然後當場藤條削下去，沒第二句話。