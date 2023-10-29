《因為教你，我認出我》：有一天，我確定要繼續當老師，那天我把棍子打斷了
我們想讓你知道的是
擔任三十二年第一線教師的潘如玲，得過教師獎、文學獎，透過寫作、演講、工作坊推動班級經營，帶領學生狂野寫作，更是首位在體制內開設「圖像識讀」選修課的老師，以馬雅圖騰陪伴學生開發右腦直觀力量。教職退休後，她寫下三十二年在教改與教學的觀察與感悟，以及她能快樂教學的祕訣──由內心湧出「不誠無物」四字箴言而產生的行動力，成為她玩在教學，樂於陪伴的大力量。
文：潘如玲
探問就是答案——被我打的孩子
1
一九九○年我畢業分發到花壇國中，在那裡三年是我教書歲月裡「唯一」拿棍子打學生的三年。
這三年被我打的學生，也是我後來沒有離開教職的關鍵班級。他們讓我靜下來思考教師、教室、學生是什麼？打罵就不是愛的教育嗎？這些疑惑是我教師生涯的起點。
學生時代不發問的我，當老師後，反而鋪天蓋地問起來。比如：我支持體罰嗎？
一九九○年是老師能捜書包、查頭髮、家長還請你修理孩子的時代。但我自己國高中時，就老為了耳下超過一公分的頭髮被懲處。當老師後，我第一個討厭的就是朝會時檢查儀容，特別是把手伸入學生頭髮，只要頭毛超出指縫就要叫學生重剪的事。
那讓我不舒服。操場熱氣蒸騰時，我全身毛孔噴嫌惡黑煙。不理解多那幾根毛是可以造什麽反？青少年時對自己身高容貌不滿意的我，那幾公分可是我冒出水面吸到空氣的墊腳石啊！
學生的不爽我知道。因為當學生時我也不爽。我只是不懂當老師的我還在不爽什麼？不是媳婦熬成婆了？
但剛出來教書的我，和國高中時的我一樣有怒無膽，也沒能怎樣。我過去是乖乖回去重剪，現在我就叫學生乖乖回去重剪。頂多對幾個真的很乖的，知道他和我一樣在乎頭毛的偷偷放水，小叛逆一下。但打學生？我就不行了。打學生應該是當時一個全民運動吧！身為老師不可能豁免。
我記得受日本教育的外公聽到我要當老師了，歡喜的問我：「政府敢有配刀厚汝？」（政府有配備軍刀給你嗎？）
「佩刀？」我睜大眼睛，「阿公 ，我上學帶刀？按捏敢好？」
「阮日本時代，せんせい（先生）攏騎馬佩刀，真正是威風人尊重。」阿公拿出一本用紙糊到不能再糊的字典，說是他小學老師送給他的什麽「賞」？阿公說得慷慨而激昂時，我整個腦海都是騎大馬、兩撇仁丹鬍、一手持長刀、一手拿字典的日本せんせい，當他把字典遞給頭皮泛青的小男孩阿公時，日本太陽旗發光，我有點發抖。
2
我跟外公說：「沒有刀啦！但我有跟大家團購棍子。」
我有什麽棍子呢？我有一條削下去，讓你永生難忘那種長藤條；有一根無痕卻痛徹心肺的白色冷氣矽膠管；還有一根光聽聲音就足以冒冷汗的竹子。
為什麽要有棍子呢？請試想在這樣狀況下，老師需不需要棍子？
聽說學生欺負老師新手，在他眼前演假床戲嚇他，這在現在看來是輕症，因為現在談的是「加裝多少攝像機防範學生做不該做的」，但那年代還真嚇得退老師，還離職了；曾有老師聽這故事，說不明白這哪算什麽陣仗，他們才不怕這個，他們怕的是孩子上課上到一半起乩，跳三太子、八家將，跳著跳著，就跳出教室去了。「堂而皇之公然翹課耶！」他說這怎麼處理？
老老師教他：「你也給他跳出去，跳關公，看誰跳得大！」這是妙招，也是玩笑話。
重點是還有那些沒起乩跳出去，卻在教室裡失魂昏睡的怎麽辦？他們人在教室，心在江湖，跟你說：「老師，阮來學校不是來讀書，是等下課啦！」
一九九○年還是允許體罰的時代。
但因為是團體訂購，無法客製化量身訂做的結果，個頭小的我，棍子像兩尺高關刀，一拿在手，眉目雖能橫，氣勢起不來。只因為聽人傳說下馬威很重要，我也要學一個馬威來下才是好。
人家使棍是颯颯，我個子小，每每要使，還得站上講台，長度才足。我像小孩學人裝大，也許能震住小孩，但也累死自己，我不快樂。
二十多歲的我，看班級活動時，常覺這些只小我八、九歲的第一屆孩子是水。他們嘩啦啦在身旁流去升旗，流去降旗，流去放學，而我哪兒都不能去，我學人拿棍三七步，聽水聲嘩啦啦，想我的日子就這樣三七步嘩啦啦，要站到何時？
我問自己。然後我說我不要。
但，我沒膽說我不要。我不敢離職，要賠公費，還會讓爸媽失望。
3
我也沒企圖要去唸碩博士。我好像知道我是喜歡教書，我只是不喜歡拿棍子打人。
我還知道我也不喜歡校園裡奇怪文化，每次同學聚會，大家聊起哪個學校裡誰貪污，誰外遇，誰小團體分幫分派鬥不完、爭不完，那個年輕的我就想離開。我不懂做這些事，是會加薪還是會變有智慧？如果都沒有，為什麼有人願意花力氣在這？
但我啥也沒做。我照舊三七步，吼學生，騎紅色小綿羊歐兜麥（好沒說服力）四處追捕翹課的孩子？還曾誤闖人家庭院，被幾隻凶狠土狗追？我還是國文老師嗎？我來教書的不是嗎？但有一天，我確定我要繼續當老師，那天我把棍子打斷了。後來有人問我為何三十多年前就對班級經營有興趣？這棍子的故事好像是答案。
第一屆孩子都說還記得我打人：「足殘耶！」他們用台語說，是很凶狠的意思。
我打哪幾類？吸毒、抽煙、翹課、作弊和掀女生裙子。
為何掀女生裙要打？因為那時候很流行！女生們好生氣一直來告狀，我乾脆立法。後來好像還多一條男生阿魯巴照打。而其中抓菸毒這事，我特別嚴厲。
就算家長開玩笑說：「老蘇啊，阮兜吃菸正常啦！」我都不放水，就是打到你叫不敢。成績差沒關係，你成績不好，是我教不好，但你好好一個囝仔這點大，學人抽菸？你還要長大你知不知道？我常吼：「只要我當你一天老師，你免想抽菸。」
我兇得跟我以前很怕的老師一樣。但我才二十四歲未婚，怎麼已經跟那個我們私下喊巫婆的老師很像？
我怎麼抓抽菸？我每天一早，課沒上，地不掃，男生給我先一字排開「手伸出來」。我根本緝毒犬，尖著鼻嗅聞，每個人、每根指頭，我來回，絕不誤認誤縱。只要讓我一聞到煙味，「出列。」我說。然後當場藤條削下去，沒第二句話。
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【馬力歐陪你喝一杯】2023 TCCF PITCHING—讓一個好故事躍上螢幕的遠征隊，集合！
我們想讓你知道的是
今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有 10 部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
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一部影視作品出現在螢幕上之前，經歷了漫長的籌備、拍攝、後製⋯⋯等過程，但是你知道要啟動這些環節，那個讓宇宙誕生的瞬間的大爆炸是什麼嗎？答案是「影視開發」。影視開發是指影視作品拍攝前期的準備工作，主要包括選擇題目，這可能是編劇、導演的創意，或是根據市面上的小說或漫畫進行IP改編而來。選定題目後，再與編劇合作將題材文本化，進而形成完整劇本以進行拍攝。
無論原創或改編，開發是一切影視作品的起點。原創內容行之有年，而 IP（Intellectual Property）改編在當今影視製作領域中，變得越來越常見而且重要。在某種程度上，IP改編具有商業保障、角色與情節基礎、品牌延伸等優勢。但是，雖然IP改編有許多好處，與此同時也存在著創作上的限制和挑戰。僅僅是如何在忠實於原作，與符合新媒介的使用者體驗之間的拿捏，那微妙的平衡常常讓創作者傷透腦筋。
今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有10部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
擔任這次「故事專場」評審的有戲娛樂股份有限公司總經理莊啟祥以及牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，對於台灣的影視製作在開發階段有什麼樣的觀察，在擔任評審的過程中又有哪些想法？一起來看看吧。
用我們自己的聲音，為世界說好一個故事
在進一步了解TCCF Pitching提案大會努力的目標之前，王師先說明了台灣目前的影視開發是怎麼一回事：「以台灣電影為例，更常見的是圍繞創作者而生，可能有一個要討論的議題，或者想要講述他們的故事，或對某些現象的觀察，然後創作文本，通過籌集資金和人才來製作作品。由於電影是一項巨大的投資，從策劃到籌資，到製作，再到發行，整個過程可能長達三到十年，或者更長。」這樣漫長的時程，如果沒有一個很好的管理機制，對創作者來說非常傷神傷財。而且不管是創作者或投資方，都面對著一個更現實殘酷的問題：當作品走過漫長的製作旅程之後，他們的市場／觀眾在哪裡？
擁有非常豐富影視開發經驗的莊啟祥Shawn，根據他二十多年來對國片的觀察提出想法：「對於國片的選擇題材，觀眾可能會使用最高標準，比如對於動作片或科幻片，觀眾可能會預先有評判，覺得動作技術、特效動畫都無法與好萊塢相比。所以國片在選題時會遇到很大的阻礙，這也是為什麼有人戲稱國片只能拍『8+9』、鬼片或愛情片的原因。」話說回來，台灣觀眾對題材、內容的開放程度和包容性，也是我們的市場特色。台灣觀眾向來很願意透過各種影展或院線，欣賞到世界各地的各種作品，從好萊塢的動作、英雄大片，到獨立製作，以藝術表現為主體作品等等。但問題就在於，觀眾的時間和金錢有限，他在付出兩小時和一張電影票時，需要作出選擇。創作者在這樣一個開放的市場中，就需要與全球的最佳作品競爭。
王師說：「假設當硬體設備可以支持我們拍出任何內容，那我們思考的，應該是如何將這些內容與我們的文化脈絡相結合，而非單純模仿。」並舉例道：「如果台灣要拍科幻片，我們有科幻小說基礎嗎？我們的科幻想像是什麼？我們可能不會拍像《ID4》那樣的外星人入侵片，因為外星人不太可能選擇攻擊台北。我認為在轉換這些類型時，我們必須找到本土的基因和脈絡，這樣才能在有意義的敘事上發展，而非單純模仿。」
在台灣影視工業升級的過程中，「定義自己的文化」是一個重要的基礎工作，PITCHING提案大會的設計，也為了這個面向而存在。讓創作者利用這個機會整理思緒，強調團隊和文本故事內容的特色，什麼地方才是吸引人們的注意的特點，增加開發可能性。在這個時代，創作者除了創作，還需要學習和經驗，因為當全世界的作品都在我們眼前，創作者如何能夠更有效率的與市場對話，變得非常重要。
故事力x 執行力，缺一不可
今年在PITCHING提案大會的亮點之一「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品，參與公開提案，如出版、漫畫、遊戲、表藝等等具市場和影視化潛力的故事內容，希望這些作品有機會被更多買家看見，也期待促成更多改編開發機會，讓作品發揮更大的產值。王師和Shawn在「故事專場」中擔任評審，選出了10部優秀的作品。對兩位評審來說，從軟硬體設備是否可以支持創作內容被執行，到內容題材是否具有市場性，都是影響整個製作是否可以健全發展的要素。換句話說，「讓優秀的題材能夠在合理的時間內被良好的執行」成為兩位評審的評選準則。
回應之前所談到的「自己的文化」，兩位評審都特別提出一些例子，來說明為什麼這樣的題材／內容可能機會更大。Shawn提到：「這次有一個短篇網路故事是關於職場的，講述了一個年輕人在職場的經歷和感受，很能讓人對自己的處境感同身受，帶入感很強，我覺得這是一個非常有趣和值得推薦的故事。」的確，放大生活中的細節，呈現出屬於自己、屬於當地的獨特文化，永遠都是最迷人的。因為那樣的故事，幫助了觀眾去重新經驗、反省自己的狀態，往往能造成很大的迴響跟討論。而王師則看到了一部漫畫的可能性：「這部漫畫主要在講述白色恐怖的受害者故事，我看到的是，以漫畫作為媒介，將那些通常被視為沉重的歷史和命運問題，輕輕舉起，重重放下。那個力道是很驚人的。」近年來，有許多創作者透過不同的方式，以漫畫、動畫、舞台劇，甚至兒童劇等媒介，努力和大眾溝通，重新建構我們這一代人對台灣和歷史的理解。這種努力可能會在未來5到10年，甚至20年內持續發展，成為一個重要的方向。「關鍵還是在於如何以吸引人的方式講述故事，讓這樣的價值獲得普世的共鳴。」王師說。
我有好故事，你能換個方式說嗎？
談到IP改編，兩位評審不約而同的表示，這個過程可以說是痛並快樂著。使用現有的IP改編有幾個優點。首先，有了基礎故事，創作的速度加快，前期溝通更為方便、更容易聚焦，甚至可以說是已經完成了某部分的前期市場測試，從現在市場和讀者反饋中，改編者可以更好地了解故事的優點和不足之處。不過，所謂成也蕭何敗也蕭何，已經有粉絲群的作品，就要扛起原著粉絲對改編作品有很高期望的壓力，有些粉絲更可能覺得這部作品不應該被改編。尤其漫畫這種已經視覺化的作品，改編者可能要面對的，是更為嚴格的檢視和要求。另外，原作者對改編的態度也不太一樣，有些作者態度開放，可能只要有足夠的報酬就願意授權，而有些作者可能想保護自己作品的原貌，不願意看到它被改編得面目全非。在每個人心中對原著都有一個想像的狀態下，改編者需要既要尊重原著，又要發揮自己的想像力、充分利用新媒介的優勢，挑戰的難度只有不斷疊加，好像無止無盡。
王師說：「從現有IP進行改編有其優點，比如已有的名氣和商業價值。此外，一個長期存在的IP，意味著它的世界觀和人物刻畫都已經相當成熟，要根據新媒介的體裁，重新建構出一個龐大世界觀和多元人物，過程可能會加倍的痛苦，但對於需要量產作品的影視產業來說，這是必要的。」
王師更以現象級遊戲《返校》為例，解釋了原作和改編之間如何相輔相成。在改編過程中，原創者赤燭給予改編團隊很大的自由空間，更提供了許多原始遊戲開發時的資料，包括美術、場景設定等等，這些對導演和編劇都非常實用。雖然遊戲和電影的敘事方式有所不同，必須捨去一些遊戲元素，但電影有自己可以發揮的優點。要發揮這些優點，就必須建立在原作和改編之間的信任度，於是，溝通和尊重非常重要，不僅要了解彼此的工作、看待作品的方式、創作的過程，越是能夠好好的建立這些默契，就越是就能做出接近理想的改編。
亞洲最佳原創內容，在台灣
「PITCHING提案大會不只為產業發展帶來正面機會，而且本身也經歷了一場升級，不管是提案作品的形式或是內容，今年容納進來的範圍都變得更大了，顯示了文策院的企圖心和規劃力。」Shawn說。文策院的鼓勵，讓更多創作者可以從不同角度，思考提案的類型和來源，再加上文策院所提供的提案發表空間、獎金，以及配套的培訓過程、提案技巧工作坊等等，對創作者在事前準備和心理建設方面，都非常有幫助。「我當然期待每一年，都有更多的作品和提案呈現，即便某些方面可能不完善，也可以進行微調。培養一個文化跟創作一樣，不斷的、一點一點的往前，我們永遠沒有最好，只有更好。」王師總結道。
文策院致力於創造一個多元和包容的平台，讓不同類型的作品和創意都能夠得到展示和發展的機會。從長片、紀錄片到動畫片，甚至包括IP改編，以市場需求和國際潮流作為標準，海納各種可能性，反映出文策院對於推動文創產業多元發展的堅定承諾和企圖心。
展望未來，文策院期許PITCHING提案大會能持續成為一個促進產業發展和交流的重要平台。這不僅僅是一個年度活動，而是一個長期、持續的計劃，不斷進化和完善，更好地提升創作者和產業動能，讓國際合作夥伴看見台灣豐沛的創作能量，成為尋找亞洲原創內容的最佳選擇。
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
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