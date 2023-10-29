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TNL+ 2023/10/29,
動漫

動畫《葬送的芙莉蓮》把握了兩個致勝關鍵幾乎無可挑剔，但遺憾就是YOASOBI的片頭曲

動畫《葬送的芙莉蓮》把握了兩個致勝關鍵幾乎無可挑剔，但遺憾就是YOASOBI的片頭曲
Photo Credit: 木棉花

我們想讓你知道的是

在這個速食時代，ACG作品為求吸睛，已經有過於追求創新獵奇的傾向。而《葬送的芙莉蓮》作為一部ACG作品，把握住了兩個致勝關鍵。才讓這部風格平淡的作品，得到高規格動畫化的機會，甚至成為當季霸權，《葬送的芙莉蓮》明顯做好了準備，所以不需要擔心它會疲軟或爛尾，放心看吧，它會一直有趣下去的。

10月新番動畫《葬送的芙莉蓮》上映後好評不斷，從多年前就喜歡原作山田鐘人的我，對此著實非常開心。這是近10年來，我最想推薦給ACG圈外人的一部長篇作品。以下就從「作品敘事」和「動畫化改編」兩大主題來聊聊這部有趣的奇幻公路旅行作品吧！

時間，是絕望與希望的度量衡

許多人評論本作時，會拿「時間」來作文眼去描述作品中一些基於時間流逝而產生張力的情節，例如「50年後的流星雨」、「只占了短短1%生命的冒險卻改變了妳」、「經過80年，曾經無敵的殺人魔法已經變成能輕易防禦的『一般攻擊魔法』了」，但是他們並未提到這些情節的整體脈絡，是有一套建構邏輯的：

  1. 面對困境——因為時間帶來的積累，而擁有直面困難／絕望的能力。
  2. 面對遺憾——因為當下擁有的時間，讓心境能夠平靜滿足。

換言之，作者常用時間來建構故事框架，用時間製造困難，再用時間來解決困難，最後用時間來昇華故事。這讓整部作品的故事調性統一而富有魅力，它強調「時間」所帶來的磨損與遺憾，也強調積累和時間帶來的美好事物，很自然地帶來一種類似於惆悵，卻更加平靜的氛圍，這讓這部作品的藝術性獲得了昇華，有一點《少女終末旅行》的味道，但故事更加鮮明而大眾化。

其實，到這邊為止，只能算是讓很多人寫評論的原因，而不是作品會紅的原因，如果《葬送的芙莉蓮》只做到這樣，它會是一部富有底蘊的小品，但不一定有動畫化的機會，就像作者的前作《孤獨博士與機械少女的絕望烏托邦》一樣。

但《葬送的芙莉蓮》作為一部ACG作品，把握住了兩個致勝關鍵。才讓這部風格平淡的作品，得到高規格動畫化的機會，甚至成為當季霸權。

第一個致勝關鍵，燃點

芙莉蓮的哭泣、菲倫的魔法破石、勇者幻影說「動手」、修塔爾克斬龍、阿烏拉的絕望......這部作品的燃點很棒啊！從布局上就巧妙利用時間的積累，甚至連故事之外，在篇幅架構的規劃上也規劃好「閱讀時間」，再利用這些時間堆疊出比一般狗血橋段更加濃醇香的狗血爆發。

這種敘事風格，個人會聯想到水上悟志的《戰國妖狐》和《魂環》的一些章節，但個人主觀認為，《葬送的芙莉蓮》的作者山田鐘人更加高明一些，水上悟志喜歡追求強大的張力，「時間」這個主題更多是為了讓讀者哭和燃而服務，故事後段，經歷了一切的角色們像用了太多大麻和票而感官疲乏，而不是真正的因時間的積累而成長。

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