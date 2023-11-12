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2023/11/12,
動漫

《哆啦A夢論》：哆啦A夢的弱點，可以說是一種「母性主義」而非父權主義

《哆啦A夢論》：哆啦A夢的弱點，可以說是一種「母性主義」而非父權主義
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

胖虎是蠻橫的惡霸嗎？努力朝著漫畫家夢想前進的胖妹其實是獨立女性代表？靜香有著男子漢的內心？這些孩子生活化的日常是日本戰後民主主義下的理想？而哆啦A夢是瑕疵品還是未來科技的神代表？機器人、恐龍、颱風的小孩、雪精靈、樹寶、蒲公英小孩、石頭狗等非人類帶來的諭示又是什麼？繼《宮崎駿論》、《JOJO論》後，評論家杉田俊介的第三波國民動漫評論《哆啦A夢論》。

文：杉田俊介

〈來自遙遠的未來〉（第一集）中，講到了有名的「哆啦A夢世界」的時間邏輯。

那個時間邏輯是這樣的。

大雄得知未來的結婚對象不是仰慕的靜香而是胖妹深受打擊。世修和哆啦A夢想要改變大雄的未來，讓他和靜香結婚而不是胖妹。哆啦A夢說：「如果娶到好妻子，你的命運也會稍微好一點喔。」

對此，大雄問了世修一個簡單的問題：「如果我的命運改變了，你就不會出生了吧？」。但世修卻說：「別擔心，其他方面會有平衡的。即使歷史的流向改變了，我還是會出生的。」

他為了說明這件事做了一個比喻：「例如你要去大阪。有很多種交通工具和路線（在對話框中畫著飛機、汽車、新幹線、船的插圖）。不管你搭哪一種，只要方向是對的，最後都能抵達大阪。」

這個是為了避免時間悖論（例如，如果一個男人回到過去殺了自己的父親，那他自己的存在本來就不會發生，這種悖論的象徵）刻意做的說明，不過老實講，感覺有點在詭辯（實在不覺得很難想像不同的母親會生出相同的孩子啊）。

然而，仔細想想，也許這個時間的理論意外地提前預告了藤子．F老師的未來觀。

會這麼說是因為，雖然不知道世修和哆啦A夢為何對此抱持樂觀，但反過來說，無論做什麼，不管多努力，最終都只會走到同一個地方，現在的努力和為了改變未來的努力全都是徒勞無功的。

實際上，在《瓢蟲漫畫》第二話收錄的〈哆啦A夢的大預言〉中，哆啦A夢用了一個可以將不久後的未來播映在電視上的祕密道具「時光電視」，成功避免讓大雄受到嚴重的傷害，但就算迴避了住院程度的重傷，可是最後大雄的頭部還是多多少少承受了需要包紮繃帶這種程度的傷害。看來要將未來完全改變還是做不到的。

順便一提，早期的《瓢蟲漫畫》第三集中，有很多談到改變時間有多恐怖的短篇故事。例如〈危險！假面獅人〉（這是有名的不二子不二雄的故事），〈日期變更日曆〉、〈時間表時鐘〉、〈大雄當大雄的家庭教師〉、〈宛如百合般的少女〉、〈讓佩羅死而復生〉等等。

在這些故事中，也描繪了時間悖論所導致的異常光景。

例如〈大雄當大雄的家庭教師〉（第三集）這一回裡────這讓人想起藤子．F老師為成年讀者創作的幾個奇特短篇作品────大雄為了提高成績，把未來中學生的自己叫來，但中學生的自己認為，現在自己成績不好都是因為小時候的你（自己）沒有好好學習，於是將責任推卸給大雄，並嚴厲地鞭策他學習。接著，高中生的自己從更遠的未來出現了，他認為現在的自己功課不好是因為中學生的自己沒有好好念書，於是帶走了中學生的自己。

看到這一幕的小學生大雄頓悟了某件事：「看來我不管到幾歲都是這麼沒用呢」。但是哆啦A夢勸戒大雄說：「未來是可以從現在開始改變的。為了不要變成那樣，加油！」

另外，〈哆啦A夢分身術〉（第五集）是一個有名的故事，這一篇也是相當瘋狂。哆啦A夢被大雄拜託用銅鑼燒交換幫他寫作業，但作業多到不可能一個晚上寫完，於是哆啦A夢自己搭時光機，把兩個小時後、四個小時後、六個小時後、八個小時後的自己從未來帶回來，變成五人小組一起做作業。

有五個人的話應該很快能完成作業……但是，原本的哆啦A夢卻遭到未來的自己們憤怒相向，被揍了一頓不說，原本以為終於寫完作業可以去睡覺，結果每隔兩個小時就有從未來跑來的自己出現，每次都被叫醒，被帶走去做作業……如此綿延不絕地一直重複！

雖然都是瘋狂的搞笑篇章，但這些故事把時光機往後借用時間有多恐怖的這一點表現得很好。

這些作品讓人感覺到，面對關於時間的命運毫無招架之力的無力感，同時又存在一種既滑稽又搞怪的樂觀態度，兩者不可思議地並存著。

還有一個重點是，在《哆啦A夢》的世界裡，不是只有大雄在努力成長和改變，哆啦A夢也是。哆啦A夢雖然在本質上無法成熟，但他反思自己存在的理由，重新審視和大雄的關係與友誼，並努力成長。

現在重溫舊作會感到意外的是，早期的哆啦A夢是非常易怒，個性相當好戰的小子。當大雄被周圍的人嘲笑時，哆啦A夢會暴怒，燃起復仇之火衝出家門讓他們知道厲害。他也有一些相當危險的想法。例如，在〈狼家族〉（第二集）等故事中，哆啦A夢甚至比大雄更快對小夫的生氣。

總之，在早期的《哆啦A夢》裡，比起胖虎，我覺得大雄好像更常被小夫惡作劇或嘲笑。劇情的節奏常常是他拿哆啦A夢的祕密道具來對抗小夫的財富（？），彼此較勁，然後祕密道具的功能不小心失控了。

然而，哆啦A夢逐漸開始對大雄說不要依賴這些道具，反正也不會變得更好，然後開始露出聽天由命的表情。一臉像是領悟了什麼的表情。從《瓢蟲漫畫》的中期到最後，哆啦A夢偶爾覺得他的妹妹哆啦美可能比自己更適合成為大雄的支持者，出現反省意識，思考自己的存在是不是反而更強化了大雄的依賴體質，把大雄塑造成一個更沒用的人。

如果用圖像思考的話，整個《哆啦A夢》全部四十五集前半段的主題，嚴格講起來是大雄要成為獨當一面的成年人，大雄要成為一個自立自強的人，但並沒有反思到哆啦A夢這邊的問題。

正確一點來說，在第一回〈來自遙遠的未來〉的時候，哆啦A夢就已經充分表現出相當程度的瑕疵機器人形象了。這也預示了藤子．F老師對科學、技術悖論的洞察。


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