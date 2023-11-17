《不是為了爭吵才跟你在一起》：多少婚姻關係死於「假性親密」，嘗試溝通之前先接納真實的自我

文：舒麗

多少婚姻關係，死於假性親密

朋友燕子最近向我傾訴，她發現她的婚姻好像已經名存實亡。她說，她之前就覺得，自己的婚姻總是缺了點什麼。表面看上去，夫妻和諧恩愛，從不吵架，凡事有商有量，相敬如賓，好像沒什麼衝突，很多人甚至羨慕他們這樣和和睦睦的狀態。但只有她自己知道，他們的婚姻狀態太過平穩，像是一潭死水，感覺不到幸福，也感覺不到痛苦，就是感覺挺安全的狀態。

只要他們繼續扮演好各自在婚姻中的角色，明確分工，做自己應該做的事，他們似乎就不會有什麼矛盾，安全的狀態就不會被打破。她可以一直安分守己地扮演好妻子、好媽媽的角色，盡心盡力地維護好這個家庭的和諧穩定。

但這次因為老公被調去外地出差，她和孩子留在家裡，她對他們之間的關係有了更深的感受。她發現她老公好像是可有可無的存在。之前在家時，他們之間除了聊孩子的事和必要的家庭大事，很少會聊其他有關自己的事。每天的交流僅限於「今天有時間接孩子嗎？」「晚上加班嗎？」之類的話題。回到家面對面時，也從來沒有因為什麼事情而認真深入地交流過。

她曾經試著和他深聊過，但是他們對很多事看法都不同，根本聊不到一塊，就好像是「雞同鴨講」，完全無法明白對方的意思。為了不給彼此為難，避免吵架衝突，破壞當下和諧的關係，他們都不約而同地選擇了沉默。

她老公出差後，他們之間更是無話可說，經常互不聯繫。除非有什麼具體的事需要討論一下，否則可以一連幾天不聯繫。有時，她也想聯繫老公，卻不知道該說些什麼。她偶爾發個牢騷，她老公要嘛不回應，要嘛就講大道理，讓她意識到自己的問題。她想著，反正得不到期待的回應，何必自討沒趣，也就懶得再跟他說些什麼。

久而久之，他們好像都很有默契地為了維持表面親密，刻意避免過多的交流溝通，以防關係出現不可預料的結果。表面上看，他們是一對恩愛夫妻，尤其是在孩子面前，他們會互相維護對方；在朋友面前，也會給足對方面子。

沒有人覺得他們的婚姻有什麼問題，她甚至也經常安慰自己，要懂得知足。畢竟老公也沒啥不良嗜好，踏實顧家，又很上進，賺錢養家。在外人眼裡，這已經算得上是好老公了。

可身在這樣看似幸福的婚姻裡，她卻一點也感覺不到幸福，甚至很多時候內心覺得很壓抑。她懷疑是不是自己太矯情了，尤其在這次老公出差後，這種感觸更深，她覺得自己好像並沒有老公，而是孤身一人面對生活中的所有困難。

她經常因為一些事一個人生悶氣，她老公從來都察覺不到她的情緒變化，既不提，也不問，更不會主動關心她。所有的壞情緒，都靠她一個人慢慢消化。雖然她知道，這種消化很傷身，可她找不到其他出口。

當年他們走到一起，完全是兩個大齡青年「條件匹配」，彼此之間頂多算是有好感，談不上愛，更像是為了結婚而結婚，一起搭伙過日子。所以這可能是他們一直走不進對方心裡的原因吧。

他們從來不曾真正了解過真實的彼此，而是一開始就活在了婚姻的角色中。他們為了建立一段看似親密和諧的婚姻關係，都害怕曝露真實的自己，害怕真實的自己不被接納。於是，他們努力扮演好妻子、好老公的角色，維持表面的幸福。這其實是一種「假性親密」的狀態，是兩人有意地「在關係中逃避關係」。

有心理學家認為，假性親密關係會使夫妻陷入「情感禁閉」的狀態，這就意味著雙方「默契」地認同這種狀態──共同保持情感上的麻木。這種麻木的狀態實際上是一種心理防禦系統，用以防禦同理心、親密感、情感風險和情感投資。

它驅動著偽裝的連接，從表面上看，像是真實的關係，但它讓我們感受不到真摯的情感交流以及付出的快樂。同時，它保護著我們免受因付出真情實感而可能帶來的一系列傷害，因為從未付出，所以也不必承受失去的痛苦。

這樣的關係看起來是長期且穩定的，因為彼此都不會向對方曝露自己真實的情緒，所以也很少產生衝突，它能幫助我們抵抗不確定性的恐懼和焦慮，使我們覺得待在這樣一段關係裡是「安全」的，是不會「失控」的。

因為在這段關係中，雙方從情緒到行為反應都是在可以預測的範圍內，使我們得以從真正的親密關係帶來的複雜性中獲得解脫。但這也意味著這樣的親密關係只能停留在這一種平和的、有距離的狀態，無法真正達到親密。

很多時候，吵架衝突反而是在曝露彼此的問題，有利於增進對彼此的理解。想要避免吵架，避免可能出現的一切不確定的衝突，避免導致無法挽回的結局，其實就是源於對這段關係的不信任。

正如精神分析學家唐納德・溫尼科特所說，為了保證安全，我們不知不覺地製造了一個「虛假的自我」，將我們未發展的「真實的自我」埋藏在我們的內心深處。我們說服自己，我們的伴侶對虛假的自我比對脆弱的真實自我更感興趣。所以，為了維護親密關係的穩定，很多人會不自覺地以「虛假的自我」與伴侶相處，扮演既定的角色。

前文說過，史坦伯格認為愛情由三個基本因素組成：激情、親密和承諾。空洞式愛情裡只有承諾，沒有激情和親密。比如，相親式婚姻，兩人純粹為了結婚而在一起；或者是激情耗盡的愛情關係，既沒有溫情也沒有激情，只是一起生活過日子。假性親密關係，實際上就是一種空洞式愛情的狀態。