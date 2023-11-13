郝明義《臺灣的未來在海洋》：故事從《白鯨記》講起，台灣早就透過海洋和世界連接上

文：郝明義

故事從《白鯨記》講起的話

大翅鯨是一種長途遷徙的動物。

牠們夏天會在北半球，把北極附近當覓食場，那裡有豐富的北極蝦。吃飽了，天氣變冷，就會選擇到溫熱帶海域來過冬。

夏威夷就是大翅鯨冬天的休息場，夏威夷人以大翅鯨發展國際觀光活動，世界知名。

當然不只夏威夷，還有其他一些國家也看得到大翅鯨。

台灣，原來也是大翅鯨選擇冬天來休息的地方，在恆春半島。「牠們來過冬、交配、繁殖、生寶寶啊。」廖鴻基說。

但是從日本時代開始，一直到國民政府，有大概七十多年的時間，台灣一直在捕殺大翅鯨。光是有紀錄的，就有七百多頭。香蕉灣就曾經是捕鯨基地，很多大翅鯨都從那裡拖上來。結果把原來選擇來台灣休息的大翅鯨趕盡殺絕，一隻都不剩。

現在大翅鯨選擇了菲律賓當冬天的休息場。只剩下春天三、四月的時候，會偶爾看到有大翅鯨會跟著黑潮路過台灣東部。

國際上對於大型鯨魚很重視。大型鯨魚就是一般指十公尺以上的鯨。大翅鯨就是代表。

大翅鯨本來可以是一個把台灣和世界連接起來非常有利的橋樑。廖鴻基覺得台灣敗掉了這個資源太可惜。

如果大翅鯨還以台灣當冬天的休息場的話，那在恆春半島的高點就可以拿望遠鏡來賞鯨。「加上附近的賞鯨船，應該會吸引很多國際遊客來，熱鬧的不得了。」廖鴻基說， 「我們因為不瞭解而失去，更大的遺憾是，我們並不知道我們曾經擁有。」我問他，那如果民間一起行動的話，大翅鯨是否可能回來恆春半島。

「我問過國外的鯨豚專家，台灣有沒有可能被重新選擇，他說有可能。但是，不會是短期，需要很長的時間，除非菲律賓的家族已經繁衍到要溢出。」

幸好還有另一種可能

二〇一八年七月，花蓮有兩艘賞鯨船在五到十二海哩的區域，看到了抹香鯨的踪跡。

抺香鯨身長有十五公尺， 體重可達五萬公斤， 比大翅鯨的三萬公斤更重。 更深層，也更神祕。

所以二〇二三年二月起廖鴻基開始做普查。第一季沒有抹香鯨的紀錄，但是第二季就有豐富的發現，七月大概一半的天數都看得到抹香鯨。

「幾乎八〇％可以確定了，抹香鯨就是我們的鄰居，就是我們的朋友了。」廖鴻基說。而他希望持續做三年調查後，再正式向社會公布。

「今天我們問誰是最能夠代表台灣的野生動物，一百個人裡大概九十八個人會說是台灣黑熊。」他說，「明明我們的領海也是我們的藍色國土，為什麼我們從來不把海上的動物說是代表我們的野生動物呢？從來不提台灣海峽的白海豚也是我們的野生動物呢？」

台灣一直還停留在陸地思維上，這也是一個明證。

所以廖鴻基說他讀《白鯨記》（Moby Dick）時候受到的衝擊。

梅爾維爾（Herman Melville）創作於一百七十多年前的《白鯨記》，有一段寫亞哈船長駕著皮廓號穿過呂宋海峽，往北到日本海的途中，跟太平洋抹香鯨有好幾回合的搏鬥。

「在書裡讀到這裡，看到亞哈船長望見福爾摩莎的時候，我全身雞皮疙瘩！我認識的這些抹香鯨的祖先，曾經跟《白鯨記》的船長搏鬥過欸！」廖鴻基說，「台灣英雄保證沒有這樣的典故，所以他應該更具有代表性啊！」

所以，台灣早就透過海洋和世界連接，還是在文學上。

《白鯨記》寫這一段是在書裡的第一〇九章。陪著亞哈船長在船艙裡的，是他的助手星巴克（Starbuck）。台灣和星巴克的連結，也是早在一百七十多年前就開始了。

台灣突出於全球的地理特色，有陸地上的例子。我們面積雖然不大，但是因為有地勢的特徵，從熱帶到寒帶的植物都有。

在海裡也是。

世界上最大的珊瑚礁在澳洲的大堡礁。但是去大堡礁可能要用很多年的時間去探索很大片的海域，才能夠收集到所要研究的樣本。台灣的珊瑚礁沒有那麼大，但是多種多樣，來台灣的人可以在短短時間就收集到超過全球三分之一強的珊瑚礁本。

廖鴻基說鯨豚也是如此。

全球鯨豚種類九十種，其中有三十種經過台灣東部海域。你來台灣做鯨豚研究，可以在短短時間裡就接觸到地球上三分之一的鯨豚。

目前國際上對抹香鯨的研究，認為西太平洋有七大家族。「如果我們透過聲音或者其他的生態資料，跟這個七大家族做比對的話，發現七大家族裡的某幾個家族就在台灣海域。那就是一種生態上的連線了。」廖鴻基說，「如果我們能夠連線日本或者菲律賓，確定抹香鯨是幾月分到幾月分在台灣海域，其他季節哪個時候是在日本海域，哪個時候在菲律賓海域，把這個連線起來，那就把西太平洋整個連線起來了。」

那時候全世界研究抹香鯨的人都要來台灣，都會覺得台灣和他們的關聯。

「台灣很多人感嘆沒有加入國際社會，其實海洋是相連的。透過海洋的資源去連線的話，很可能比政治更有機會。」他說，「海洋橋樑是強而有力的，海洋意識是非常強而有力的。」

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣的未來在海洋：探索新時代的挑戰與希望》，網路與書出版

作者：郝明義

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郝明義持續八年觀察台灣社會海洋思維的變化，訪問不同領域專家，寫出給台灣的家書。

在後疫情及全球政局丕變的新時代，從歷史脈絡分析瀰漫台灣的迷霧，提出今後選擇與監督政治人物的參考。

聚焦三個影響年輕世代的重要課題，尋找解答方向。

邀請大家告別陸地思維，社會各個層面共同把風浪化為開啟新航向的機會。

二〇二四年，不只是總統大選的一年，也是另一個新變動時代的開始。

本書希望能和讀者一起穿透選舉的迷霧，看清台灣社會房間裡的大象，接受海洋的啟示。