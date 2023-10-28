不想搗蛋，只想在家躺？Netflix推薦13部驚悚懸疑的「萬聖節片單」

文：古家萱

一年一度的萬聖節即將到來，今年Netflix特別整理一系列萬聖節驚悚、詭譎片單。內容涵蓋亞洲與西洋作品，讓期待萬聖節的你，除了扮裝、要糖果以外，還能在家追劇不無聊。

點開Netflix，還可以看到平台為萬聖節準備的驚嚇指術破表專區，其中包含「此處陰氣極重」、「血腥畫面少點，恐怖程度不減」、「喪屍、吸血鬼與食屍鬼」、「萬聖節最愛」、「青少年恐怖片」、「少為人知的恐怖佳片」、「萬聖節親子特選」、「現代恐怖經典」、「連續殺人魔」、「萬聖節喜劇」、「恐怖更上層樓」、「巫術和黑暗藝術」、「深奧的恐怖片」、「令人寒毛直豎的驚悚片」、以及「魔鬼恐怖片」共12種口味主題。

#01：《惡靈屍控》The Possession of Hannah Grace

Photo Credit: Netflix 提供

即將於本月24日上線的《惡靈屍控》，故事描述被惡靈附身的漢娜，在驅魔的過程殺死一名神職人員，而強大的惡靈也漸漸吞噬她的靈魂。數月後，曾經擔任刑警的梅根瑞徳在市區醫院的停屍間工作，在她收到一具身體扭曲的屍體後，梅根開始經歷一連串的恐怖事件，並逐漸發現這具屍體可能已經被惡靈的力量佔據……。

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預計在10月29日上線的《返鄉》，是一部以邪教題材為主軸的懸疑驚悚劇。敘述在1999年追蹤小鎮連環殺人事件的刑警崔炯仁，和正在四處尋找失蹤姪女的趙靜賢，兩人一起反抗恐怖分子趙京浩、揭開被隱藏事實的懸疑過程。

#03：《惡魔刑事錄》Deliver Us from Evil

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劇情描述在紐約市，一連串駭人的兇殺案籠罩整座城市，警官決定親自調查這些案件，卻因許多無法解釋的疑點而感到困惑。隨著調查的進展，靈異事件不斷發生，甚至危及到警官的妻子和女兒的生命安全。為了解決案件，他決定與神父聯手進行一場驅魔儀式，卻驚覺邪靈的最終目標竟是他自己……。

#04：《伯爵》El Conde

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帕布羅·拉瑞恩（Pablo Larraín）執導的《伯爵》，講述了一個特殊的吸血鬼故事。被稱為世界法西斯主義的象徵的奧古斯圖·皮諾契特，他變成吸血鬼並隱居在南美大陸寒冷南端的一座荒廢大宅中，靠著餵養自己邪惡的口慾來維持生存。

然而，在度過了250年後，皮諾契特決定不再飲血，放棄了永生的優勢，因為他無法忍受被當作小偷的生活。儘管他的家族成員都是令人失望的投機分子，但透過一段意想不到的關係，皮諾契特找到了全新的動力，決心繼續過著充滿活力且對抗革命派的生活。

#05：《迷離夜蘇活》Last Night in Soho

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由《玩命再劫》（Baby Driver）導演、也是擔任漫威《蟻人》（Ant-Man）編劇的埃德加·懷特（Edgar Wright）執導的心理驚悚片《迷離夜蘇活》，故事描述一個時尚設計系學生神祕地回到1960年代，並在那裡遇到她的偶像：一位閃亮耀眼的歌手。然而，1960年代的倫敦並非表面上看來的那樣，而這場華麗的夜間幻夢很快地開始一步步崩壞……。

#06：《亞瑟府的沒落》The Fall of the House of Usher

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經典恐怖片《鬼入侵》（The Haunting of Hill House）創作人麥可·弗拉納根（Mike Flanagan）又一力作。取材自愛倫坡筆下小說。

故事講述亞瑟家族的雙胞胎羅瑞克和瑪德琳經商有成，以無情手腕打造的鴻運製藥是匯集財富、特權和勢力的帝國。某天兩人年輕時的舊識出現，家族事業的接班人一個個死於這名神祕女子之手，過往的祕密跟著浮現，鼎盛一時的亞瑟王朝因而頹頹欲墜。

#07：《噬血真愛》True Blood

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在吸血鬼與人類共存的世界中，擁有讀心超能力的路易斯安那州餐廳女侍邂逅了一位有意思的陌生人，她的生活從此天翻地覆。

一位小鎮上的酒吧女服務生，特別的是，她有讀心術可以聽到人們的心聲，但這個特異功能不但讓她備受困擾，更令她好幾次談戀愛失敗。當她與Bill Compton相遇時，她驚訝地發現她居然聽不見對方內心的聲音，後來才發現Bill其實是一個吸血鬼……。

#08：《驚聲尖叫4》Scream 4

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距離面具殺人魔的最後狙殺已經過了十年，席妮·皮斯考克曾多次逃過死劫，但始終擺脫不掉內心的陰霾。如今她將自身恐怖經歷付諸文字而成為暢銷作家後，然而噩夢卻在此時再度降臨。

面對更加殘暴冷血的殺人手法、更難以預料的真兇動機，他們必須在殺人魔找上門前，摸索出已全盤翻新的求生法則，解開新一代面具殺人魔所設下的死亡詭計，共同迎戰這彷彿來自地獄的恐怖詛咒。

#09：《女巫》The Witch

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電影《女巫》敘述在1630年的新英格蘭，一個移民至新英格蘭的清教徒家庭居住在森林中，虔誠的清教徒威廉、凱瑟琳、大女兒與她的四名兄弟姐妹被教會逐出殖民區後，搬到傳說中被詛咒的森林旁的荒涼地帶過著刻苦的自耕生活。

隨著農場穀物收成困難、牲畜暴戾難安、加上一名嬰孩的失蹤，他們開始懷疑是否真的有黑魔法在森林中作祟，這一切都導致了家庭接二連三地遭遇到離奇事件和不幸，也引發了家庭成員之間的相互猜忌……。

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主角海莉試圖在強大颶風來襲時拯救受失聯且重傷的父親，卻被困在家中一處淹水的窄小空間，海莉和他父親發現，最恐怖的是隱藏在水中的生物。電影《鱷魔》是一部令人震驚的恐怖驚悚片，充滿驚悚刺激的情節，推薦給喜愛類似題材的讀者。

#11：《德魯納酒店》Hotel Del Luna

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2019年，在明洞有一座乍看是準備重建的空建築物。早上，有數百萬的流動人口經過，卻幾乎沒有客人進入裡面；開始入夜、路上變得冷清、市中心也入睡時，「德魯納酒店」的招牌便會亮起。一個專屬靈賓們的高級飯店，個性認真卻軟弱酒店管理菁英具燦星擔任著總經理，和乖戾、脾氣暴躁的社長張滿月，一起為特別的靈魂顧客們提供服務時所發生的故事……。

#12：《邪厄》Home for Rent