不想搗蛋，只想在家躺？Netflix推薦13部驚悚懸疑的「萬聖節片單」
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西班牙的一座古老修道院傳出小男孩遭惡魔附身，梵蒂岡首席驅魔士前往調查，驚覺這次要對抗的邪惡力量比以往更加強大。一年一度的萬聖節即將到來，今年Netflix特別整理一系列萬聖節驚悚、詭譎片單。內容涵蓋亞洲與西洋作品，讓期待萬聖節的你，除了扮裝、要糖果以外，還能在家追劇不無聊：
文：古家萱
一年一度的萬聖節即將到來，今年Netflix特別整理一系列萬聖節驚悚、詭譎片單。內容涵蓋亞洲與西洋作品，讓期待萬聖節的你，除了扮裝、要糖果以外，還能在家追劇不無聊。
點開Netflix，還可以看到平台為萬聖節準備的驚嚇指術破表專區，其中包含「此處陰氣極重」、「血腥畫面少點，恐怖程度不減」、「喪屍、吸血鬼與食屍鬼」、「萬聖節最愛」、「青少年恐怖片」、「少為人知的恐怖佳片」、「萬聖節親子特選」、「現代恐怖經典」、「連續殺人魔」、「萬聖節喜劇」、「恐怖更上層樓」、「巫術和黑暗藝術」、「深奧的恐怖片」、「令人寒毛直豎的驚悚片」、以及「魔鬼恐怖片」共12種口味主題。
#01：《惡靈屍控》The Possession of Hannah Grace
即將於本月24日上線的《惡靈屍控》，故事描述被惡靈附身的漢娜，在驅魔的過程殺死一名神職人員，而強大的惡靈也漸漸吞噬她的靈魂。數月後，曾經擔任刑警的梅根瑞徳在市區醫院的停屍間工作，在她收到一具身體扭曲的屍體後，梅根開始經歷一連串的恐怖事件，並逐漸發現這具屍體可能已經被惡靈的力量佔據……。
#02：《返鄉》Hometown
預計在10月29日上線的《返鄉》，是一部以邪教題材為主軸的懸疑驚悚劇。敘述在1999年追蹤小鎮連環殺人事件的刑警崔炯仁，和正在四處尋找失蹤姪女的趙靜賢，兩人一起反抗恐怖分子趙京浩、揭開被隱藏事實的懸疑過程。
#03：《惡魔刑事錄》Deliver Us from Evil
劇情描述在紐約市，一連串駭人的兇殺案籠罩整座城市，警官決定親自調查這些案件，卻因許多無法解釋的疑點而感到困惑。隨著調查的進展，靈異事件不斷發生，甚至危及到警官的妻子和女兒的生命安全。為了解決案件，他決定與神父聯手進行一場驅魔儀式，卻驚覺邪靈的最終目標竟是他自己……。
#04：《伯爵》El Conde
帕布羅·拉瑞恩（Pablo Larraín）執導的《伯爵》，講述了一個特殊的吸血鬼故事。被稱為世界法西斯主義的象徵的奧古斯圖·皮諾契特，他變成吸血鬼並隱居在南美大陸寒冷南端的一座荒廢大宅中，靠著餵養自己邪惡的口慾來維持生存。
然而，在度過了250年後，皮諾契特決定不再飲血，放棄了永生的優勢，因為他無法忍受被當作小偷的生活。儘管他的家族成員都是令人失望的投機分子，但透過一段意想不到的關係，皮諾契特找到了全新的動力，決心繼續過著充滿活力且對抗革命派的生活。
#05：《迷離夜蘇活》Last Night in Soho
由《玩命再劫》（Baby Driver）導演、也是擔任漫威《蟻人》（Ant-Man）編劇的埃德加·懷特（Edgar Wright）執導的心理驚悚片《迷離夜蘇活》，故事描述一個時尚設計系學生神祕地回到1960年代，並在那裡遇到她的偶像：一位閃亮耀眼的歌手。然而，1960年代的倫敦並非表面上看來的那樣，而這場華麗的夜間幻夢很快地開始一步步崩壞……。
#06：《亞瑟府的沒落》The Fall of the House of Usher
經典恐怖片《鬼入侵》（The Haunting of Hill House）創作人麥可·弗拉納根（Mike Flanagan）又一力作。取材自愛倫坡筆下小說。
故事講述亞瑟家族的雙胞胎羅瑞克和瑪德琳經商有成，以無情手腕打造的鴻運製藥是匯集財富、特權和勢力的帝國。某天兩人年輕時的舊識出現，家族事業的接班人一個個死於這名神祕女子之手，過往的祕密跟著浮現，鼎盛一時的亞瑟王朝因而頹頹欲墜。
#07：《噬血真愛》True Blood
在吸血鬼與人類共存的世界中，擁有讀心超能力的路易斯安那州餐廳女侍邂逅了一位有意思的陌生人，她的生活從此天翻地覆。
一位小鎮上的酒吧女服務生，特別的是，她有讀心術可以聽到人們的心聲，但這個特異功能不但讓她備受困擾，更令她好幾次談戀愛失敗。當她與Bill Compton相遇時，她驚訝地發現她居然聽不見對方內心的聲音，後來才發現Bill其實是一個吸血鬼……。
#08：《驚聲尖叫4》Scream 4
距離面具殺人魔的最後狙殺已經過了十年，席妮·皮斯考克曾多次逃過死劫，但始終擺脫不掉內心的陰霾。如今她將自身恐怖經歷付諸文字而成為暢銷作家後，然而噩夢卻在此時再度降臨。
面對更加殘暴冷血的殺人手法、更難以預料的真兇動機，他們必須在殺人魔找上門前，摸索出已全盤翻新的求生法則，解開新一代面具殺人魔所設下的死亡詭計，共同迎戰這彷彿來自地獄的恐怖詛咒。
#09：《女巫》The Witch
電影《女巫》敘述在1630年的新英格蘭，一個移民至新英格蘭的清教徒家庭居住在森林中，虔誠的清教徒威廉、凱瑟琳、大女兒與她的四名兄弟姐妹被教會逐出殖民區後，搬到傳說中被詛咒的森林旁的荒涼地帶過著刻苦的自耕生活。
隨著農場穀物收成困難、牲畜暴戾難安、加上一名嬰孩的失蹤，他們開始懷疑是否真的有黑魔法在森林中作祟，這一切都導致了家庭接二連三地遭遇到離奇事件和不幸，也引發了家庭成員之間的相互猜忌……。
#10：《鱷魔》Crawl
主角海莉試圖在強大颶風來襲時拯救受失聯且重傷的父親，卻被困在家中一處淹水的窄小空間，海莉和他父親發現，最恐怖的是隱藏在水中的生物。電影《鱷魔》是一部令人震驚的恐怖驚悚片，充滿驚悚刺激的情節，推薦給喜愛類似題材的讀者。
#11：《德魯納酒店》Hotel Del Luna
2019年，在明洞有一座乍看是準備重建的空建築物。早上，有數百萬的流動人口經過，卻幾乎沒有客人進入裡面；開始入夜、路上變得冷清、市中心也入睡時，「德魯納酒店」的招牌便會亮起。一個專屬靈賓們的高級飯店，個性認真卻軟弱酒店管理菁英具燦星擔任著總經理，和乖戾、脾氣暴躁的社長張滿月，一起為特別的靈魂顧客們提供服務時所發生的故事……。
#12：《邪厄》Home for Rent
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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