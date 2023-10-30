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2023/10/30,
房市

租約沒到期莫名被房東趕出去，房客可堅持住下去嗎？能不能提告求償？

租約沒到期莫名被房東趕出去，房客可堅持住下去嗎？能不能提告求償？
Picture Credit: ShopBack

我們想讓你知道的是

在提告房東前，必須先釐清房東行為是否有觸法。如果就真的只是房東比較機車，整天要求房客快點搬走，實際上也還算是有提前告知、沒有當下趕人，也沒辦法說房東哪裡有錯。但如果房東手段強硬，又是換鎖又是丟東西，恐怕會觸犯強制罪、毀損罪，這是相當不可取的。

文：法寶法律諮詢

居住對我們每個人來說都相當重要，有人一輩子都買不起房屋，只能透過租賃的方式來尋求一個落腳處。即便我們常常在電視上看到租屋糾紛新聞，但還好大部分的房東都還算理性，也不會對房客太過苛求。

就算如此，我們也無法保證房東會不會哪天發神經開始找麻煩，可見租賃契約真的相當重要，要是哪天發生糾紛，真的只能以當初簽的契約為主了（內容不合法除外）。

就算房屋歸房東所有，但毫無原因地突然把住戶趕走，以道德來說可謂是相當不合理。想趕租客，也必須符合特定條件，沒理由就亂把人掃地出門，恐怕會違法。

定期租約與不定期租約的提前解約方式不同，先弄清楚契約

者相當好分辨，定期租約就是有「明確寫清楚租期到何時」，若是租約超過一年，有以「白紙黑字契約」來立約，要是租期到了，除了要另外訂立新租約外，新租約也要符合前面兩個條件。

要是沒有特別約定租約到期日，或是租約超過一年卻沒有以白紙黑字立約，就算是不定期租約。定期租約到期後沒簽新租約，房東不反對房客繼續租下去，也算是不定期租約。

定期租約在租約到期前，不能隨便把房客趕走，除非發生某些法定特殊狀況（有特殊狀況還是要提前通知）；不定期租約只有在法律規定特殊狀況下，房東才可以終止租約。

被房東趕出去？先確定有沒有符合提前解約的要件

如果是遇到某些發生在房客上的問題或特定不可抗力，房東還是可以解除租約的。最常見的狀況自然是「房客欠租」，但這並非欠租一天就可以馬上趕人，必須要欠租兩個月以上且催繳後還是不支付租金。

再來就是「房客違法」，像是未經同意轉租、把房屋拿來做約定以外用途、弄壞房屋或內部物品、將屋內物品偷走等，這就無法怪房東趕人了。另外，如果房屋必須重建或裝潢，甚至是房東要拿回來自己住，也可以隨自身意願解約。

無論是基於何種原因解除租約，都必須提前告知房客，給房客搬家、找新房子的時間。原則上只要一個月前通知即可，但如果是要將房屋收回來重建，就必須提前三個月告知。

房東莫名把房客趕出去會違法嗎？房客可以告什麼？

在提告房東前，必須先釐清房東行為是否有觸法。如果就真的只是房東比較機車，整天要求房客快點搬走，實際上也還算是有提前告知、沒有當下趕人，也沒辦法說房東哪裡有錯。但如果房東手段強硬，又是換鎖又是丟東西，恐怕會觸犯強制罪、毀損罪，這是相當不可取的。

若房東趕房客時，說了一些比較激烈的言論來讓房客身心懼怕，也可能觸犯恐嚇罪。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：莫名被房東趕出去，可堅持住下去嗎？能不能提告求償？

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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