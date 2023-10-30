租約沒到期莫名被房東趕出去，房客可堅持住下去嗎？能不能提告求償？
我們想讓你知道的是
在提告房東前，必須先釐清房東行為是否有觸法。如果就真的只是房東比較機車，整天要求房客快點搬走，實際上也還算是有提前告知、沒有當下趕人，也沒辦法說房東哪裡有錯。但如果房東手段強硬，又是換鎖又是丟東西，恐怕會觸犯強制罪、毀損罪，這是相當不可取的。
文：法寶法律諮詢
居住對我們每個人來說都相當重要，有人一輩子都買不起房屋，只能透過租賃的方式來尋求一個落腳處。即便我們常常在電視上看到租屋糾紛新聞，但還好大部分的房東都還算理性，也不會對房客太過苛求。
就算如此，我們也無法保證房東會不會哪天發神經開始找麻煩，可見租賃契約真的相當重要，要是哪天發生糾紛，真的只能以當初簽的契約為主了（內容不合法除外）。
就算房屋歸房東所有，但毫無原因地突然把住戶趕走，以道德來說可謂是相當不合理。想趕租客，也必須符合特定條件，沒理由就亂把人掃地出門，恐怕會違法。
定期租約與不定期租約的提前解約方式不同，先弄清楚契約
者相當好分辨，定期租約就是有「明確寫清楚租期到何時」，若是租約超過一年，有以「白紙黑字契約」來立約，要是租期到了，除了要另外訂立新租約外，新租約也要符合前面兩個條件。
要是沒有特別約定租約到期日，或是租約超過一年卻沒有以白紙黑字立約，就算是不定期租約。定期租約到期後沒簽新租約，房東不反對房客繼續租下去，也算是不定期租約。
定期租約在租約到期前，不能隨便把房客趕走，除非發生某些法定特殊狀況（有特殊狀況還是要提前通知）；不定期租約只有在法律規定特殊狀況下，房東才可以終止租約。
被房東趕出去？先確定有沒有符合提前解約的要件
如果是遇到某些發生在房客上的問題或特定不可抗力，房東還是可以解除租約的。最常見的狀況自然是「房客欠租」，但這並非欠租一天就可以馬上趕人，必須要欠租兩個月以上且催繳後還是不支付租金。
再來就是「房客違法」，像是未經同意轉租、把房屋拿來做約定以外用途、弄壞房屋或內部物品、將屋內物品偷走等，這就無法怪房東趕人了。另外，如果房屋必須重建或裝潢，甚至是房東要拿回來自己住，也可以隨自身意願解約。
無論是基於何種原因解除租約，都必須提前告知房客，給房客搬家、找新房子的時間。原則上只要一個月前通知即可，但如果是要將房屋收回來重建，就必須提前三個月告知。
房東莫名把房客趕出去會違法嗎？房客可以告什麼？
在提告房東前，必須先釐清房東行為是否有觸法。如果就真的只是房東比較機車，整天要求房客快點搬走，實際上也還算是有提前告知、沒有當下趕人，也沒辦法說房東哪裡有錯。但如果房東手段強硬，又是換鎖又是丟東西，恐怕會觸犯強制罪、毀損罪，這是相當不可取的。
若房東趕房客時，說了一些比較激烈的言論來讓房客身心懼怕，也可能觸犯恐嚇罪。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：莫名被房東趕出去，可堅持住下去嗎？能不能提告求償？
延伸閱讀
- 英國租屋危機：無家者人數創歷史新高、修法禁止房東無故驅逐房客
- 退租時擔心房東找碴？避免「劉芒事件」，入住前紀錄影像、合約寫清楚
- 100美元就可以成為房東？這些新創公司抓住房市商機，讓人輕鬆當「數位包租公」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
卡一個未來！即刻報名AWS AWSome Day線上雲端培訓日，半天養成從0到1雲端實戰力
我們想讓你知道的是
全球數位人才需求看漲，想要在未來世界「卡好位」，你的雲端技能準備好了嗎？立即報名AWS於11月23日下午舉辦的線上雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSomeDay）」，開啟探索雲端職涯機遇的發展機會。
近年來數位科技迭代蛻變、生成式AI應用日漸成熟，即使整體經濟前景震盪未明，一波接著一波的革新浪潮仍推動著全球企業向前邁進，一並帶動AI、雲端等關鍵產業蓬勃發展。不過，隨著數位轉型從產品的技術及架構層面，逐步深入企業整體的營運流程與內部文化，各大產業的企業主對於雲端人才的需求也急遽攀升。如AWS今年發布的《臺灣數位技能研究報告》就指出，臺灣有高達八成受訪企業認為「數位技能」對其未來5年的業務內容將變得相當重要，且七成受訪企業仍有數位技能職缺急需填補。
全球數位人才需求看漲，想要在未來世界「卡好位」，你的雲端技能準備好了嗎？
不怕雲端人才荒！培訓證書＋雲端實戰力，搶手人才就是你
好消息是，受到市場對數位人才的強勁需求影響，報告亦指出越來越多企業認同產業證書的效力，甚至有75%的受訪企業表示數位認證或培訓課程可以替代學士學位。因此，若想把握機會跨足雲端，為年後轉職提前鋪路，取得一張臺灣雲端服務供應商龍頭AWS認證的「培訓證書」或許就是求職路上遙遙領先的關鍵！
為了幫助大家入門雲端，長期致力於臺灣雲端人才培訓的AWS，即將於11月23日下午舉辦完全免費的線上雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSomeDay）」，提供參與者即時應用的雲端知識，開啟探索雲端職涯機遇的發展機會。
此次活動由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS資深技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程除了講解雲端趨勢、運算、資料庫及安全性等基礎知識，也會搭配技術實務、資安應用等實際示範，並深入淺出的展示市場最熱門技術包含生成式AI、ioT物聯網5G、區塊鍊等結合雲端的創新服務，幫助毫無雲端基礎的學員者學習輕鬆運用高達200種的AWS服務，用最短的時間內建構從0到1的雲端實戰力，成為擁有雲端能力的數位人才。
專為入門者設計的雲端培訓課程，加值履歷的最佳選擇
最重要的是，AWS線上雲端培訓日採線上參與、完全免費的方式舉辦，只需花費一個下午就能初探雲端、取得培訓證書，無論是想為履歷加值、跨域斜槓，還是年末轉職都非常適合。不管您是企業主、資訊主管、開發團隊、技術人員，還是想要轉職雲端、斜槓雲端的工作者，2023年最後一場AWS線上雲端培訓日絕對是你不能錯過的機會！
除此之外，只要全程參與活動，還有機會獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」及「AirPods 2」等好禮；如果您是第一次接觸AWS的用戶，只要於活動前免費註冊AWS帳號，並填寫當月贈品申請表單，還能額外獲得精美好禮「AWS隨行果汁機」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年11月23日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：課程中講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS豐富的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。