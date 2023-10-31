為「印度尼西亞語」正名（下）：緃使源自「市場馬來語」，但名稱必須稱為「印度尼西亞語」
我們想讓你知道的是
在1926年使用荷蘭語召開的第一屆巴達維亞青年代表大會上，即有與會青年建議印尼需要有自己的統一語言，而荷蘭語在受過高等教育的人群中占有主導地位，同時未來也需要團結的語言來擺脫殖民主義的束縛，因此荷蘭語自然不會列入與會者的考量。
編按：本文為系列文章，上篇請見：為「印度尼西亞語」正名（上）：為何變體的馬來語，能從印尼本土700多種語言中脫穎而出？
語言國族主義的建構內涵
第二次世界大戰結束以後，亞洲、非洲與拉丁美洲等飽受西方列強佔領的區域，紛紛脫離殖民地狀態爭取國家獨立，因此對於「國土零碎」的印度尼亞西而言，若想實現「國家統一」的終極目標，就必須設法透過各種人為的國族建構工程來凝聚共識，使得原先可能不認識或無關聯的一群人，轉借以國界為範圍而成為一個政治群體，進而對國家產生一致的認同感，所以必須建構一種所謂的「印尼國族」的集體想像概念，於是成為爭取獨立並追求「大一統」的建國首要任務。
19世紀初基於對抗拿破崙入侵而產生的「德意志浪漫主義」（Deutscher Romantik）運動，就是利用「語言國族主義」來凝聚反抗勢力，藉以對抗「法蘭西理性主義」，語言成為型塑民族國家（Nation）的核心要素，因為對內而言，德語足以凝聚自身的民族意識，而對外則可與非德意志民族做出明確區別；德國哲學家約翰．赫爾德（Johann Gottfried Herder，1744~1803）認為，民族文化遺產中最特殊的因素即為語言，而「一個民族、一個國家、一個語言」則為其理想的政治體制。「德意志浪漫主義」建構出的「語言國族主義」，在十九世紀的歐洲政治版圖重組中，扮演了極其重要的關鍵角色，並且成為日後國際社會界定民族的標準，因此受到此種學說的長期灌輸，國族主義份子的思考邏輯也逐漸被導向成一道數學恆等式：一個民族=一個文化=一個語言=一個社會=一個國家。
美國學者班納迪克．安德森（Benedict Anderson，1936-2015）於1983年提出的「國族」（Nation）概念，認為民族是「一種想像的政治共同體」，並且強調印刷資本主義與傳播科技對於想像共同體的塑造扮演舉足輕重的地位，因為透過這些傳播渠道可將國族符號與意象編寫入人民的日常生活，從而使其想像自身為國族共同體的一員。事實上，國族符號既非「民間/民眾」（folk）的自然存在，亦非長久不變的古老傳統，而是一種被創造出來的政治意象，當作個人在心理上寄附於集體中的憑藉，藉由國族符號的創造進而打造國族認同；國族符號作為一種意義濃縮的載體，對於國族主義而言，除可作為共同性與包容性的身分認同訴求之外，更由此產生具有分裂性、鬥爭性與衝突性等排他性質。
對於追求「大一統」的印度尼西亞而言，將不同民族融合為統一的「國族」過程尤為重要，其本質是實現民族認同到國族認同的轉變，「國族化」並不排斥各個民族的原生特性，但更重視在同一政治與地域空間內相互依存、同生共榮的一致共性，因此在整合過程中，需要借由一套符號，使得原本狹小和局部的民族認同，進而轉換歸屬於一個更大的國族認同，以「國家利益」的訴求來超越個別民族的不同主張，達到一個不斷增加權力共管、國家統一與政治文化同質的終極目標，因此首要任務就是必須找出國族內的主體民族與非主體民族的利益共同點，整合出一種對國家忠誠取代對民族忠誠的昇華概念，而國族內的主體民族也必須不斷地完備自我，並時刻顧及非主體民族的本位感受，如此才有能力採取傾向於非主體民族的寛容政策，最終成為「想像的政治共同體」來爭取共同的「國家利益」。
印度尼西亞語的正名運動
在1926年使用荷蘭語召開的第一屆巴達維亞青年代表大會上，即有與會青年建議印尼需要有自己的統一語言，而荷蘭語在受過高等教育的人群中占有主導地位，同時未來也需要團結的語言來擺脫殖民主義的束縛，因此荷蘭語自然不會列入與會者的考量；第一屆大會委員會秘書穆罕默德．亞明（Mohammad Yamin，印尼獨立後曾任新聞部長與教育部長）表示，有兩種語言即是馬來語和爪哇語，最有機會與條件成為印尼獨立後的統一語言，而馬來語在當時即被與會青年採納並確認為日後的統一用語，但是大會主席塔布拉尼（M. Tabrani/記者和政治家）卻反對及解釋：「我並非不同意亞明的發言；我的想法只是要達到一個共同的目標，即一個國家、一個民族、一種語言；如果我們的國家叫作印度尼西亞，民族稱作印度尼西亞，那麼官方語言的名稱就必須是印度尼西亞語而不是馬來語，縱使它的元素來自於馬來語」，這個「正名」的想法立即獲得大會書記賈馬魯丁（Djamaludin）與亞明等人同意。
所有語言的發展都離不開國家政治權力的中心。最初馬來語的權力中心是在廖內和柔佛一帶，其後隨著廖內的權力中心轉移到荷蘭人殖民的巴達維亞（即雅加達），而柔佛的權力中心則轉移到英國人控制的吉隆坡。然後，兩地語言經過一段長時間的各自發展，立足於雅加達的馬來語，除了受到群島語言的直接影響外，也融合了大量的荷蘭語，而以吉隆坡為基地的馬來語，除了受到馬來半島地方方言的影響外，也受到殖民母國英國的語言融合。因此，在印度尼西亞和馬來半島（現在的馬來西亞）兩地分別發展出來的馬來語自然也就有所差別，所以塔布拉尼主席認為，就算印度尼西亞語的元素是源自於馬來語，但是兩者已非完全相同，必須予以「正名」。
1928年「青年誓言」（Sumpah Pemuda）第三點明確揭櫫：「Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean,bahasa Indonesia」（我們印度尼西亞的青年男女堅持統一的語言——印度尼西亞語）。1938年召開的第一屆印度尼西亞語大會（Kongres Bahasa Indonesia，KBI），塔布拉尼再次以「擴大推動印尼語」為題發言，表示印尼語並不反對地方語言，而是代表「我們的誓言」（Sumpah Kita）並稱：「我們身處一個國家，就是印度尼西亞國；我們是一個民族，就是印度尼西亞族；我們說同一種語言，就是印度尼西亞語」（Kita bertoempah tanah satu, jaitoe tanah Indonesia. Kita berbangsa satoe, jaitoe bangsa Indonesia. Kita berbahasa satoe, jaitoe bahasa Indonesia），如此滿懷「德意志浪漫主義」的理念，其目的就是要以人為創造的「一個國家、一個民族、一種語言」的國族符號，建立一個多元而大一統的「想像共同體」——印度尼西亞統一共和國（Negara Kesatuan Republik Indonesia，NKRI）。
印度尼西亞語的憲法位階
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。