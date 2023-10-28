雀巢在泰國130年：甜煉乳推動了泰式奶茶的流行，曾自主揭露供應鏈有「強迫勞動」
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在泰國，不管是小孩愛喝的美祿、製作泰式奶茶的煉乳或辦公室的即溶咖啡，雀巢產品可說是無所不在地深入民間，而說到雀巢進駐泰國，最早竟可追溯到泰皇拉瑪五世（1853-1910）統治時期，今年雀巢總公司更慶祝在泰國營運的130週年。
總部位於瑞士的全球食品和飲料巨頭雀巢，今年3月慶祝在泰國營運的130週年，雀巢印度支那（Indochina）集團執行長維克多（Victor Seah）表示：「130年來，雀巢一直致力於泰國市場，我們很自豪能紀念這一里程碑。」
在泰國，不管是小孩愛喝的美祿、製作泰式奶茶的煉乳或辦公室的即溶咖啡，雀巢產品可說是無所不在地深入民間，而說到雀巢進駐泰國，最早竟可追溯到泰皇拉瑪五世（1853-1910）統治時期。
雀巢在泰國的第一個產品廣告是「甜煉乳」
1893年10月18日，《曼谷時報》刊登了雀巢甜煉乳「Milkmaid」廣告，是泰國大眾首度認識雀巢這個品牌，值得一提的是，因著雀巢甜煉乳的普及，隨著同時期泰國首座冰塊工廠的成立，竟成就了「泰式奶茶」的流行。而因著對雀巢產品的需求不斷增加及有利的投資環境，1947年雀巢在泰國成立了分銷公司Pronesiam Inc.，1968年也建立泰國本土製造工廠，
雀巢對泰國業務與市場長期投入資源，從2018年到2022年，投資了超過136億泰銖建設兩家新工廠，如今集團在泰國擁有7家工廠、3300名員工，生產與銷售的食品和飲料品牌包括雀巢咖啡（NESCAFE）、雀巢熊牌（Nestlé BEAR BRAND）、美祿（MILO）、雀巢純生活（Nestlé PURE LIFE）、雀巢優麥（NESVITA）、美極麵（Maggi）和雀巢冰淇淋；泰國製造的雀巢產品也出口到世界各地，而公司每年平均向泰國政府繳納的稅款則超過6億泰銖（約新台幣5億3709萬7560元）。
揭露泰國海鮮產業的「強迫勞動」
雀巢在泰國的營運不單只是商業的買賣關係，還有推動孩童的營養計畫和與本地農民進行農作物改良計劃，不過，2015年的海鮮供應鏈爭議卻也讓雀巢成為媒體焦點。
2015年11月，在一份由雀巢發表的報告中，自行揭露旗下貓糧罐「Fancy Feast」使用的泰國漁公司魚肉，其海鮮供應鏈中有強迫勞動的情形，公司還公開表示，顧客購買的產品，是沾染了無薪和受虐待移工的血汗產品。這份報告也陳述泰國海鮮業普遍的現況，例如遠洋漁工若是在海上遇難， 就會被直接丟進水裡。
對於捲入泰國海鮮產業的爭議，當時雀巢負責營運的執行副總裁Magdi Batato在聲明中強調：「強迫勞動和侵犯人權的行為，在我們的供應鏈中沒有立足之地」，也表示透過與供應商合作，可對原料採購產生積極的影響。
當時雀巢的這份報告獲得正面評價，非政府組織自由基金的執行格羅諾（Nick Grono）就表示，雀巢的直球面對值得讚揚，並能成為改變企業在供應鏈責任方面的力量；在雀巢於2018年發表的〈雀巢負責任的採購標準中〉（Nestlé Responsible Sourcing Standard），明文規定採購來源必須符合〈聯合國世界人權宣言〉、〈1999年禁止和立即行動消除最惡劣形式的童工勞動公約〉（Worst Forms of Child LabourConvention, 1999）、〈國際勞工組織關於強迫勞動的第29號公約〉（Conventions on Core Labor Standard, ILO Convention No. 29 on Forced Labour）。
為何泰國能吸引外企駐點？
雀巢看重泰國這塊市場，也可從選擇泰國作為產品初發表地得證。去年（2022）推出美祿豆奶系列「Milo Soy」時，泰國就是第一個推出的國家，主因就是泰國是Milo全球銷售量最高的市場，此外今年雀巢也宣佈，預計將斥資100億泰銖擴大業務，包括65億泰銖（約新台幣58億4478萬2804元）將用於位於羅勇府的寵物護理產品工廠，以滿足澳洲、日本、紐西蘭、泰國和印度等國日益增長的寵物照護需求。
雀巢印度支那集團執行長維克多對此表示，在後疫情時代，不只戶外消費和衝動消費增加，泰國人也正將注意力轉向均衡飲食，因此他們對「快速消費品」的前景非常樂觀，也會更致力為消費者提供更健康的選擇，例如減糖或鈉含量較低的產品。
不過說到以泰國作為外企建立區域分部的重要據點，雀巢並非是唯一，日本豐田汽車、日清食品（Nissin Foods）、美國能源巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）、歐洲輪胎製造商米其林（Michelin）、中國第一大電信公司華為、以及世界第三大烈酒製造商BRAND旗下的三得利（Suntory）等重量級企業，也是選擇泰國作為地區總部。
至於泰國的吸引力為何如此之大，豐田的代表表示，是基於泰國政府的支持、地理位置、物流和優秀大學結合的成果。泰國也為外籍主管提供一個熱情的環境，學校教育、生活方式、商店和醫療保健等方面的品質和服務都非常出色，「對於考慮設立地區總部的公司來說，泰國是一個合適的國家，而曼谷則是一個完美的城市。」
説到底，雀巢之所以能在泰國穩定發展，不只是嗜奶茶如命的泰國人不能沒有「雀巢煉乳」，泰國本身提供讓外企能施展的大環境，也是雀巢能立足泰國長達130年的關鍵。
延伸閱讀
參考資料
- Nestlé Marks 130 Years of Goodness in Thailand Driving its ‘Good for You’ and ‘Good for the Planet’ Commitment to Better Serve Thai Consumers（雀巢官網）
- The Nestlé Company History（雀巢官網）
- Nestle invests over Bt4 billion to expand operations in Thailand（The Nation）
- Thailand Eyed as Top Pick for Regional and International HQs（WSJ）
- Nestlé Group, Thailand（雀巢官網）
- How Nestlé Expanded Beyond the Kitchen（紐約時報）
- Nestlé admits slavery in Thailand while fighting child labour lawsuit in Ivory Coast（衛報）
- Nestle choses Thailand to debut new soy drink（曼谷郵報）
- Nestle unit planning B10bn expansion（曼谷郵報）
核稿編輯：杜晉軒
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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