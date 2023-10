雀巢在泰國130年：甜煉乳推動了泰式奶茶的流行，曾自主揭露供應鏈有「強迫勞動」

總部位於瑞士的全球食品和飲料巨頭 雀巢, 今年3月 慶祝在泰國營運的130週年,雀巢印度支那(Indochina)集團執行長維克多(Victor Seah)表示:「130年來,雀巢一直致力於泰國市場,我們很自豪能紀念這一里程碑。」

在泰國,不管是小孩愛喝的美祿、製作泰式奶茶的煉乳或辦公室的即溶咖啡,雀巢產品可說是無所不在地深入民間,而說到雀巢進駐泰國,最早竟可追溯到泰皇拉瑪五世(1853-1910)統治時期。

雀巢在泰國的第一個產品廣告是「 甜煉乳 」

1893年10月18日,《曼谷時報》刊登了雀巢甜煉乳「Milkmaid」廣告,是泰國大眾首度認識雀巢這個品牌,值得一提的是,因著雀巢甜煉乳的普及,隨著同時期泰國首座冰塊工廠的成立,竟成就了「泰式奶茶」的流行。而因著對雀巢產品的需求不斷增加及 有利的投資環境 ,1947年雀巢在泰國成立了分銷公司Pronesiam Inc.,1 968年也建立泰國本土製造工廠 ,

圖片來源:雀巢官網 1893年10月18日,《曼谷時報》刊登了雀巢甜煉乳「Milkmaid」的廣告

雀巢對泰國業務與市場長期投入資源,從2018年到2022年,投資了超過136億泰銖建設兩家新工廠, 如今集團在泰國擁有7家工廠、3300名員工,生產與銷售的食品和飲料品牌包括雀巢咖啡(NESCAFE)、雀巢熊牌(Nestlé BEAR BRAND)、美祿(MILO)、雀巢純生活(Nestlé PURE LIFE)、雀巢優麥(NESVITA)、美極麵(Maggi)和雀巢冰淇淋; 泰國製造的雀巢產品也出口到世界各地, 而公司 每年平均向泰國政府繳納的稅款則超過6億泰銖(約新台幣5億3709萬7560元)。

Photo Credit: GettyImages 1997年的曼谷巴士上,有著雀巢生產的KitKat巧克力棒的廣告。

揭露 泰國海鮮產業的「 強迫勞動 」

雀巢在泰國的營運不單只是商業的買賣關係,還有推動孩童的營養計畫和與本地農民進行農作物改良計劃,不過,2015年的 海鮮供應鏈爭議卻也讓雀巢成為媒體焦點。

2015年11月,在一份由雀巢發表的報告中,自行揭露旗下貓糧罐「Fancy Feast」使用的泰國漁公司魚肉,其 海鮮供應鏈中有強迫勞動的情形, 公司還公開表示,顧客購買的產品,是沾染了無薪和受虐待移工的血汗產品。 這份報告也陳述泰國 海鮮業普遍的現況,例如遠洋漁工若是在海上遇難, 就會被直接丟進水裡。

對於捲入 泰國海鮮產業的爭議,當時 雀巢負責營運的執行副總裁Magdi Batato在聲明中強調:「強迫勞動和侵犯人權的行為,在我們的供應鏈中沒有立足之地」,也表示透過與供應商合作,可對原料採購產生積極的影響。

當時雀巢的這份報告獲得正面評價,非政府組織自由基金的執行格羅諾(Nick Grono)就表示,雀巢的直球面對值得讚揚,並能成為改變企業在供應鏈責任方面的力量; 在雀巢於2018年發表的〈雀巢負責任的採購標準中〉(Nestlé Responsible Sourcing Standard),明文規定採購來源必須符合〈聯合國世界人權宣言〉、〈1999年禁止和立即行動消除最惡劣形式的童工勞動公約〉(Worst Forms of Child LabourConvention, 1999)、〈國際勞工組織關於強迫勞動的第29號公約〉(Conventions on Core Labor Standard, ILO Convention No. 29 on Forced Labour)。

Photo Credit: GettyImages 雀巢在2015年自主揭露,產品中的海鮮供應鏈,有長期存在過度勞動的現象。

為何泰國能吸引外企駐點?

雀巢看重泰國這塊市場,也可從選擇泰國作為產品初發表地得證。去年(2022)推出美祿豆奶系列「Milo Soy」時,泰國就是第一個推出的國家,主因就是泰國是Milo全球銷售量最高的市場,此外今年雀巢也宣佈,預計將斥資100億泰銖擴大業務,包括65億泰銖(約新台幣58億4478萬2804元)將用於位於羅勇府的寵物護理產品工廠,以滿足澳洲、日本、紐西蘭、泰國和印度等國日益增長的寵物照護需求。

雀巢印度支那集團執行長維克多對此表示,在後疫情時代, 不只戶外消費和衝動消費增加,泰國人也正將注意力轉向均衡飲食,因此他們對「快速消費品」的前景非常樂觀,也會更致力為消費者提供更健康的選擇,例如減糖或鈉含量較低的產品。

不過說到以泰國作為外企建立區域分部的重要據點,雀巢並非是唯一,日本豐田汽車、日清食品(Nissin Foods)、美國能源巨擘埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)、歐洲輪胎製造商米其林(Michelin)、中國第一大電信公司華為、以及世界第三大烈酒製造商BRAND旗下的三得利(Suntory)等重量級企業,也是選擇泰國作為地區總部。

至於泰國的吸引力為何如此之大, 豐田的代表表示,是基於泰國政府的支持、地理位置、物流和優秀大學結合的成果。泰國也為 外籍主管提供一個熱情的環境,學校教育、生活方式、商店和醫療保健等方面的品質和服務都非常出色,「 對於考慮設立地區總部的公司來說,泰國是一個合適的國家,而曼谷則是一個完美的城市。」

説到底, 雀巢之所以能在泰國穩定發展,不只是嗜奶茶如命的泰國人不能沒有「雀巢煉乳」,泰國本身提供讓外企能施展的大環境,也是雀巢能立足泰國長達130年的關鍵。

Photo Credit: GettyImages 一名泰國婦女,正在端詳賣場貨架上的雀巢產品。

