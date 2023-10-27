聯合國秘書長稱哈馬斯襲擊「並非憑空發生」，以色列官員強烈譴責要求立刻辭職
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艾丹堅稱，聯合國秘書長不撤回他的言論，也不為之道歉，是「聯合國的恥辱」。「所有人都能理解，他言下之意是以色列因為哈瑪斯所作所為而負罪，或者至少顯示出，他對大屠殺前的『背景』是這樣理解的，」他說。「殺害無辜者在任何『背景』下都不能被理解，一個秘書長如果不理解這一點，就不能擔任秘書長……我再次要求他辭職。」
聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）就哈瑪斯向以色列發動攻擊的評論引發爭議，以色列官員要求他立即辭職。
在周二（10月25日）的安理會會議上發表講話時，古特雷斯表示自己堅決譴責兩周前哈瑪斯在以色列發動的致命襲擊，但稱這些襲擊「並非憑空發生」。
以色列常駐聯合國代表吉拉德・艾丹（Gilad Erdan）指責古特雷斯「為恐怖主義辯護」，要求他立即辭職。
古特雷斯在周三表示，不接受他的話被「曲解」。
艾丹之後進一步回應，指聯合國秘書長「再次歪曲現實」，並再度重申他對古特雷斯辭職的呼籲。
10月7日，約1500名哈瑪斯武裝分子從加薩地帶進入以色列南部，殺害了至少1400人，其中大部分是平民，此外還擄劫了另外222人作人質。
在加薩地帶，由哈瑪斯管理的衛生部表示，自以色列以空襲和炮擊回應以來，加薩已經有超過6500人喪生。
同時，以色列還在積極凖備對加薩實施地面進攻，以徹底消滅哈瑪斯。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕透露地面進攻計劃的時間。
古特雷斯說了什麼？
「我堅決譴責10月7日哈瑪斯在以色列發動的可怕且前所未有的恐怖行徑。沒有任何理由可以為蓄意殺害、傷害和綁架平民——或者向平民目標發射火箭炮——辯護，」古特雷斯在紐約的安理會會議上說道，同時敦促各方尊重和保護平民。
然後他向安理會表示，「認識到哈瑪斯的襲擊事件並非憑空發生很重要」，而且「巴勒斯坦人民已經經受了56年令人窒息的佔領。」
他形容，巴勒斯坦人民「看到他們的土地逐漸被定居點吞噬，還不時受到暴力困擾；他們的經濟受到壓制，人們被驅逐，房屋被拆毀」。
「但是巴勒斯坦人民的不滿不能作為哈瑪斯可怕襲擊的理由，而這些可怕的襲擊也不能作為巴勒斯坦人民共同受罰的理由。」
古特雷斯先生還表示，他擔心「我們正在加薩目睹那些明顯違反國際人道法的行為」。
他對以色列持續轟炸加薩、平民傷亡和「各社區被全面摧毀」表示擔憂。
他沒有點名哈瑪斯，但是強調「保護平民絕不能意味著將他們當人肉盾牌」。
同樣在不點名以色列的情況下，古特雷斯說道：「保護平民不意味著命令超過一百萬人撤離到沒有庇護所、沒有糧食、沒有水、沒有藥物和沒有燃料的南部地區，然後又繼續轟炸南部地區本身。」
他呼籲人道主義停火，讓救援物資和人員更容易進入加薩，也方便各方就釋放人質進行談判。
他表示，自上周六以來有62輛卡車載著糧食、水和醫療用品從埃及進入，這對於目前該地區的需求是杯水車薪。
他警告，不讓燃料進入會帶來災難，因為醫院將沒有電力，飲用水也不能進行淨化或供應。
位於約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府外長利亞德・馬里奇（Riyad al-Maliki）要求結束以色列在加薩地帶對200萬人口「持續蓄意、系統性及殘暴實施的大屠殺」。
以色列官員強烈回應
以色列外交部長科恩（Eli Cohen）在自己的聯合國安理會發言中批評古特雷斯，反問他：「你是住在哪個時空？」
他表示，哈瑪斯對1400名男女老幼的殺害，是一次比所謂的「伊斯蘭國」（IS）更殘暴的大屠殺，「將被載入歷史」。
他聲稱哈瑪斯是「新納粹」，而文明世界應該像擊敗納粹和所謂的「伊斯蘭國」一樣，團結起來支持以色列，打敗哈瑪斯。
關於聯合國的停火呼籲，和關於對等回應的說法，他說道：「告訴我，對於殺害嬰兒、強姦婦女並燒死她們，對於砍小孩子的頭，什麼才是對等的回應？你怎麼能同意和那些發誓要殺死和摧毀你生存的人達成停火協議？」
之後，他在曾為推特（Twitter）的社交平台X上寫道：「我不會和聯合國秘書長見面。在10月7日的大屠殺之後，沒有平衡處理的餘地。」
艾丹表示，聯合國秘書長是在「對恐怖主義和謀殺表示理解」。
周三，以色列新聞網站Ynet引述艾丹表示，已告知聯合國人道事務副秘書長馬丁・格里菲斯（Martin Griffiths），他的以色列簽證申請因古特雷斯的言論而被拒絕。
英國首相里希・蘇納克（Rishi Sunak）的發言人表示：「哈瑪斯由仇恨和意識形態驅動的野蠻恐怖襲擊，沒有也不可能有任何理由。」
隨後，古特雷斯向媒體表示：「我對一些人曲解我的言論感到震驚……彷彿——彷彿是我在為哈瑪斯的恐怖行為找理由。這是假的，事實恰恰相反。」
但是，艾丹堅稱，聯合國秘書長不撤回他的言論，也不為之道歉，是「聯合國的恥辱」。
「所有人都能理解，他言下之意是以色列因為哈瑪斯所作所為而負罪，或者至少顯示出，他對大屠殺前的『背景』是這樣理解的，」他說。
「殺害無辜者在任何『背景』下都不能被理解，一個秘書長如果不理解這一點，就不能擔任秘書長……我再次要求他辭職。」
以色列總理拒透露地面進攻時間
在以色列國內，總理納坦雅胡重申，以軍正在凖備對加薩地帶發動地面進攻，但是他不透露具體的時間。
在台拉維夫的一場電視講話中，以色列總理表示：「我們已經殺死了數千名恐怖分子，這只是個開始。」
他表示，以色列會盡一切努力令被哈瑪斯劫持的人質能夠安全回來，同時強調地面進攻將會在政府內部取得共識的情況下進行。
《路透社》引述納坦雅胡表示，地面進攻行動的時機將由以色列政府的特別戰爭內閣決定。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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