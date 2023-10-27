聯合國秘書長稱哈馬斯襲擊「並非憑空發生」，以色列官員強烈譴責要求立刻辭職

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）就哈瑪斯向以色列發動攻擊的評論引發爭議，以色列官員要求他立即辭職。

在周二（10月25日）的安理會會議上發表講話時，古特雷斯表示自己堅決譴責兩周前哈瑪斯在以色列發動的致命襲擊，但稱這些襲擊「並非憑空發生」。

以色列常駐聯合國代表吉拉德・艾丹（Gilad Erdan）指責古特雷斯「為恐怖主義辯護」，要求他立即辭職。

古特雷斯在周三表示，不接受他的話被「曲解」。

艾丹之後進一步回應，指聯合國秘書長「再次歪曲現實」，並再度重申他對古特雷斯辭職的呼籲。

10月7日，約1500名哈瑪斯武裝分子從加薩地帶進入以色列南部，殺害了至少1400人，其中大部分是平民，此外還擄劫了另外222人作人質。

在加薩地帶，由哈瑪斯管理的衛生部表示，自以色列以空襲和炮擊回應以來，加薩已經有超過6500人喪生。

同時，以色列還在積極凖備對加薩實施地面進攻，以徹底消滅哈瑪斯。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕透露地面進攻計劃的時間。

古特雷斯說了什麼？

「我堅決譴責10月7日哈瑪斯在以色列發動的可怕且前所未有的恐怖行徑。沒有任何理由可以為蓄意殺害、傷害和綁架平民——或者向平民目標發射火箭炮——辯護，」古特雷斯在紐約的安理會會議上說道，同時敦促各方尊重和保護平民。

然後他向安理會表示，「認識到哈瑪斯的襲擊事件並非憑空發生很重要」，而且「巴勒斯坦人民已經經受了56年令人窒息的佔領。」

他形容，巴勒斯坦人民「看到他們的土地逐漸被定居點吞噬，還不時受到暴力困擾；他們的經濟受到壓制，人們被驅逐，房屋被拆毀」。

「但是巴勒斯坦人民的不滿不能作為哈瑪斯可怕襲擊的理由，而這些可怕的襲擊也不能作為巴勒斯坦人民共同受罰的理由。」

古特雷斯先生還表示，他擔心「我們正在加薩目睹那些明顯違反國際人道法的行為」。

他對以色列持續轟炸加薩、平民傷亡和「各社區被全面摧毀」表示擔憂。

他沒有點名哈瑪斯，但是強調「保護平民絕不能意味著將他們當人肉盾牌」。

同樣在不點名以色列的情況下，古特雷斯說道：「保護平民不意味著命令超過一百萬人撤離到沒有庇護所、沒有糧食、沒有水、沒有藥物和沒有燃料的南部地區，然後又繼續轟炸南部地區本身。」

他呼籲人道主義停火，讓救援物資和人員更容易進入加薩，也方便各方就釋放人質進行談判。

他表示，自上周六以來有62輛卡車載著糧食、水和醫療用品從埃及進入，這對於目前該地區的需求是杯水車薪。

他警告，不讓燃料進入會帶來災難，因為醫院將沒有電力，飲用水也不能進行淨化或供應。

位於約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府外長利亞德・馬里奇（Riyad al-Maliki）要求結束以色列在加薩地帶對200萬人口「持續蓄意、系統性及殘暴實施的大屠殺」。

以色列官員強烈回應

以色列外交部長科恩（Eli Cohen）在自己的聯合國安理會發言中批評古特雷斯，反問他：「你是住在哪個時空？」

他表示，哈瑪斯對1400名男女老幼的殺害，是一次比所謂的「伊斯蘭國」（IS）更殘暴的大屠殺，「將被載入歷史」。

他聲稱哈瑪斯是「新納粹」，而文明世界應該像擊敗納粹和所謂的「伊斯蘭國」一樣，團結起來支持以色列，打敗哈瑪斯。

關於聯合國的停火呼籲，和關於對等回應的說法，他說道：「告訴我，對於殺害嬰兒、強姦婦女並燒死她們，對於砍小孩子的頭，什麼才是對等的回應？你怎麼能同意和那些發誓要殺死和摧毀你生存的人達成停火協議？」

之後，他在曾為推特（Twitter）的社交平台X上寫道：「我不會和聯合國秘書長見面。在10月7日的大屠殺之後，沒有平衡處理的餘地。」

艾丹表示，聯合國秘書長是在「對恐怖主義和謀殺表示理解」。

周三，以色列新聞網站Ynet引述艾丹表示，已告知聯合國人道事務副秘書長馬丁・格里菲斯（Martin Griffiths），他的以色列簽證申請因古特雷斯的言論而被拒絕。

英國首相里希・蘇納克（Rishi Sunak）的發言人表示：「哈瑪斯由仇恨和意識形態驅動的野蠻恐怖襲擊，沒有也不可能有任何理由。」

隨後，古特雷斯向媒體表示：「我對一些人曲解我的言論感到震驚……彷彿——彷彿是我在為哈瑪斯的恐怖行為找理由。這是假的，事實恰恰相反。」

但是，艾丹堅稱，聯合國秘書長不撤回他的言論，也不為之道歉，是「聯合國的恥辱」。

「所有人都能理解，他言下之意是以色列因為哈瑪斯所作所為而負罪，或者至少顯示出，他對大屠殺前的『背景』是這樣理解的，」他說。

「殺害無辜者在任何『背景』下都不能被理解，一個秘書長如果不理解這一點，就不能擔任秘書長……我再次要求他辭職。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 以色列外交部長聲稱，哈瑪斯是「新納粹」

以色列總理拒透露地面進攻時間

在以色列國內，總理納坦雅胡重申，以軍正在凖備對加薩地帶發動地面進攻，但是他不透露具體的時間。

在台拉維夫的一場電視講話中，以色列總理表示：「我們已經殺死了數千名恐怖分子，這只是個開始。」

他表示，以色列會盡一切努力令被哈瑪斯劫持的人質能夠安全回來，同時強調地面進攻將會在政府內部取得共識的情況下進行。

《路透社》引述納坦雅胡表示，地面進攻行動的時機將由以色列政府的特別戰爭內閣決定。