李尚福與秦剛雙雙遭罷免，「立了又廢」對習近平意味著什麼？
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香港時事評論員劉銳紹則認為，習近平可能是通過罷免自己任命的官員以及治理「塌方式腐敗」，進一步鞏固個人權力。「就好比在說，他可以將人提拔上來，但如果這些人是不聽話，或者表現不符合他的理想，隨時都可以打下來，」劉銳紹說。「從官僚角度來看，大家就要更加認同和跟隨習近平的指示來行事——這是官場上一個凝聚的方法。」
消失於公眾視線兩個月後，中國國防部長李尚福在周二（10月24日）被正式宣告罷免。官方沒有交代原因，或說明由誰接替。
這是繼中國外交部長秦剛之後，又一名中國高層官員在毫無解釋的疑雲下遭免職。
如此頻繁地高層變動，出現在習近平進入歷史性第三任期的頭一年裡，引發外界對於其領導層的猜測和傳言。
新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎向《BBC中文》表示，二人被免職的原因沒有明確的官方說法，反映「在外交和軍隊的體系中，有某些原因讓習近平感到不安或不滿」。
但他說，習近平不滿的實際原因以及紅線，外界只能猜測。「有很多傳言是沒錯，可是這些傳言和權威性解釋的缺乏，也象徵著中國高層的不確定性和不透明。」
《路透社》上月報導稱，李尚福因涉嫌與裝備採購和研發相關的腐敗問題而受到調查。而《金融時報》披露，秦剛與知名中國電視節目主持人傅曉田有一段婚外情，並在美國代孕誕下私生子。
莊嘉穎教授指出，現有消息無法讓人理解習近平罷免兩人的考量，但是在美中關係緊張時刻，能同時換掉外長和防長兩個對外溝通的主要管道，顯示了「習不但有所不滿，或許也對掌握局勢的能力高度自信。」
高層意見分歧？
除了李尚福和秦剛之外，這一波被免職的還有財政部長劉昆和科技部長王志剛。
連同上月在解放軍火箭軍——即管理中國核武器庫及常規導彈的精英軍事單位——被撤換的司令員李玉超及政委徐忠波，中國軍政高層在短期內已有多名重要官員被罷免。
「我最直觀的感受是習近平現在遇到了很大的危機，」紐約城市大學政治學教授夏明接受《BBC中文》訪問時說。
他認為，外交、國防、財政、科技等多個部門的部長在短時間內接連被免職，可能反映出中國內部的重大政策上有各種分歧。
他以秦剛為例分析說，這名外交部長在去（2022）年仍擔任駐美大使時曾表示中俄合作「有底線」，與此前一年國務委員兼外交部長王毅指中俄戰略合作「沒有上限」的說法並不一致，而這些細節顯示，中國在俄烏戰爭背景下到底應與俄羅斯走得更近，還是更多與美國進行對話等問題上，高層的意見可能存在分歧。
夏明認為，在其他領域的問題上，比如疫情後中國在經濟恢復上應採取什麼路線等，也可能有類似的意見不一，而習近平上任以來的權威不容挑戰，對於任何不同聲音，他會採取撤職這樣的強烈反應。
「我覺得他在過度強調意識形態、政治忠誠，忽略了許多專業能力——他手下的人沒有反映中國人才的最高水凖，」夏明說，這使得習近平在任命官員時「任人唯親」，同時在罷免時「又非常隨意」。
他表示，習近平身邊會逐漸缺乏技術官僚，形成一個由「回聲板」組成的團體，同時官員人人自危，而習近平可能沒有調動起官員的創造力和積極性。在內外多重困境的情況下，「如果習近平面對官員『躺平』的話，我覺得對中國社會、國家、民族，恐怕是滅頂之災。」
「立了又廢」意味著什麼？
對於李尚福和秦剛被免職，另一個引發猜想的原因是二人都曾被視為習近平的親信，但都是上任不到一年就宣告被撤換。
這可能引起外界質疑中國政府的穩定性和公信力，但專家表示在中國政治的語境中，或許正反映了習近平的權威。
「這些人即便是習近平的親信，他需要的時候可以任意罷免，」新加坡學者莊嘉穎向《BBC中文》說。
「我們看到這些罷免，似乎沒有聽說中共高層有所反彈、抗拒或不滿。如果屬實，這表示習在黨國的體制內的位置非常穩固，他的個人威望和權力，中共是無法牽制的。」
香港時事評論員劉銳紹則認為，習近平可能是通過罷免自己任命的官員以及治理「塌方式腐敗」，進一步鞏固個人權力。
「就好比在說，他可以將人提拔上來，但如果這些人是不聽話，或者表現不符合他的理想，隨時都可以打下來，」劉銳紹說。「從官僚角度來看，大家就要更加認同和跟隨習近平的指示來行事——這是官場上一個凝聚的方法。」
他指出，換在西方國家或民主政體，這樣立了又廢的舉動，會合理地引起外界對政府公信力的質疑，但是他說，中共是「不需要公信力仍然可以維持統治的」。
劉銳紹相信高層內部的分歧肯定存在，但是中國目前面對的現實以及其固有的官場文化，令官員即使對習近平有不滿或不服，在現階段也不會明確表達出來，於是出現內部的分歧與外在忠誠「並不矛盾」的局面。
「公開的部分一定是凝聚在習近平周圍，一定要看他頭，」劉銳紹說。「這些人是不是真心實意地凝聚呢？答案又並不是。」
劉銳紹表示，不認為這一番變動會影響習近平的執政，外界不應將自己的意願投射在中國的現實上。「在中國政治裡面，只要定於一尊，它就不會不穩定。到今天，沒有任何跡象顯示習近平的權力有動搖。」
如何影響中國外交、軍事政策？
李尚福是一名太空工程師，職業生涯始於衛星和火箭發射中心，他在軍隊和中國政治精英階層的晉升過程曾經一帆風順。
2018年，他領導軍隊裝備發展部門時曾購買俄羅斯戰鬥飛機和武器，受到美國政府制裁。
他今年3月上任國防部長，最近一次公開亮相是8月29日在北京出席與非洲國家的安全論壇。他在本周被罷免，意味著中國將在沒有防長的情況下舉辦周日的香山論壇——這是中外軍事和防務專家的聚會，中國國防部長通常會發表講話。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
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「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
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品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
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力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
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