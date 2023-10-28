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2023/10/28,
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2023年中職季後挑戰賽10/28開打：免費線上直播、賽程表、門票售價相關資訊一次看

2023年中職季後挑戰賽10/28開打：免費線上直播、賽程表、門票售價相關資訊一次看
Photo Credit: CPBL 中華職棒

我們想讓你知道的是

2023年中華職棒季後賽即將開始，首先由統一7-Eleven獅、樂天桃猿進行季後挑戰賽，爭搶台灣大賽的門票。中華職棒季後挑戰賽賽制採5戰3勝制，由最先獲得3場勝利的隊伍晉級，此外因統一7-Eleven獅為上半季冠軍，故在季後挑戰賽先拿下1場勝利，因此統一7-Eleven獅只要在季後挑戰賽中率先拿下2勝，即可進軍台灣大賽。

文：Zero圈圈

2023年中華職棒來到季後賽賽程，其中季後挑戰賽由統一7-Eleven獅、樂天桃猿出賽，比賽採5戰3勝制，由最先獲得3場勝利的隊伍晉級台灣大賽，對決年度勝率第一的味全龍。2023年中華職棒季後挑戰賽將於10月28日開打，球迷除了前往現場購票觀賽之外，也可以訂閱中華電信Hami Video的CPBLTV館收看比賽直播，另外統一7-Eleven獅主場賽事也將於Line Today進行免費的線上直播。

2023中職季後挑戰賽賽程表、線上直播

2023年中華職棒季後賽即將開始，首先由統一7-Eleven獅、樂天桃猿進行季後挑戰賽，爭搶台灣大賽的門票。中華職棒季後挑戰賽賽制採5戰3勝制，由最先獲得3場勝利的隊伍晉級，此外因統一7-Eleven獅為上半季冠軍，故在季後挑戰賽先拿下1場勝利，因此統一7-Eleven獅只要在季後挑戰賽中率先拿下2勝，即可進軍台灣大賽。

如果球迷想要線上收看中華職棒季後挑戰賽，可以訂閱中華電信Hami Video的CPBLTV館收看全賽事比賽直播，費用為177元。至於只想要收看指定隊伍的主場賽事的球迷，樂天桃猿將由官方Twitch頻道、Eleven Sports平台負責轉播，至於統一7-Eleven獅主場賽事可以於官方Twitch頻道、Line Today、愛爾達、Eleven Sports收看直播，其中Line Today為免費收看。

2023中華職棒季後挑戰賽賽程表：

  • 10月28日下午17點5分：主場統一7-Eleven獅。
  • 10月29日下午17點5分：主場樂天桃猿。
  • （如有必要）10月30日下午18點35分：主場統一7-Eleven獅。
  • （如有必要）10月31日下午18點35分：主場統一7-Eleven獅。

2023中華職棒季後挑戰賽線上轉播：

  • 全隊轉播：Hami Video CPBLTV館。
  • 樂天桃猿主場：官方Twitch頻道、Eleven Sports。
  • 統一7-Eleven獅主場：官方Twitch頻道、Line Today、愛爾達、Eleven Sports。
  • 傳送門：Hami Video
  • 傳送門：Line Today（免費收看）
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Photo Credit: CPBL中華職棒
2023中華職棒季後賽賽程表。統一7-Eleven獅、樂天桃猿將進行季後挑戰賽，爭奪晉級台灣大賽的門票。

2023中職季後挑戰賽門票售價、線上購票網站

如果民眾想要實際前往球場支持比賽，統一7-Eleven獅的主場門票可以前往全台統一超商ibon機台或ibon售票網站線上購票，門票票價將依照座位區域劃分，例如外野自由席售票全票800元，半票700元，內野搖滾區則是單一票價1300元。至於樂天桃猿的唯一一場主場門票可以前往全家Fami-Port、Fami Ticket系統購票，票價最低300元，最高1200元，即日起開放購票。

2023中職季後挑戰賽線上購票：

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Photo Credit: 統一獅官方粉絲團
2023中華職棒季後挑戰賽統一7-Eleven獅主場票價表。一般席次票價最高1300元，最低800元。
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Photo Credit: Rakuten Monkeys
2023中華職棒季後挑戰賽樂天桃猿主場票價表，票價最高1200元，最低300元。

2023中華職棒台灣大賽11月4日開始

2023年中華職棒季後賽由統一7-Eleven獅、樂天桃猿進行季後挑戰賽，於挑戰賽結束後將由率先獲得3場勝利的隊伍進軍台灣大賽，與味全龍爭奪年度冠軍。2023年中華職棒台灣大賽將於11月4日開始，其他更多的比賽訊息可以參考中華職棒官方網站

資料來源：CPBL中華職棒

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023中華職棒季後挑戰賽免費線上直播：賽程表、門票售價整理

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九


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