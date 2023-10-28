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南港米其林餐廳老闆不近人情到了極點，從Google評論先前的案例來看，遲到沒收全額訂金一點都不合理

南港米其林餐廳老闆不近人情到了極點，從Google評論先前的案例來看，遲到沒收全額訂金一點都不合理
圖為高級餐廳餐桌擺設示意圖。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

南港這間餐廳沒收全額餐費，合不合理？從老闆先前的案例來看，一點都不合理。他的訂位資訊只寫遲到扣全額訂金，但沒寫到這麼多規矩。如果老闆今天有一個長達好幾頁的定型化契約，著明所有違規就沒收餐費的事項，那客人被拒絕入座，就是活該。然而，台灣餐飲文化本來就沒什麼規矩可言。

上週有位南部的王姓民眾，向台北南港某米其林義大利餐廳訂位，卻因超時20分鐘（保留15分鐘，實際超時5分鐘）被沒收高額訂金（是兩人餐費的全額），引發網友議論。台北市消保官龔千雅於20日表示，依《民法》規定，民眾遲到並不等於餐廳得以沒收餐費，最多只能因遲到要求部分賠償。沒收訂金的做法，違反《消保法》的誠信及平等互惠原則，建議王姓民眾可依《消保法》第12條規定主張條款無效，並向住家的地方政府或店家位置的地方政府，提出申訴或訴訟。

網友正反說法都有，最多人類比的是拿搭高鐵或飛機來譬喻，說遲到難道要飛機等你一人嗎？反對者則覺得餐廳太摳，遲到一下下不讓吃，還收全額太不合理。雖然討論的細節，大多針對到底是遲到5分鐘還是15分鐘的新聞聳動標題，不過更多人在乎的是，老闆這樣做合不合理？所以開始有人挖Google評論，發現更多疑點，風向從罵客人，開始轉向罵老闆。但因為老闆沒出來放話，王姓客人好像也沒後續反應，新聞也就沒有後續，僅剩網友在討論訂餐的道德基準應該如何。

到了本週，討論此事的人已然不多。但這並非是小議題。今年最夯的餐飲爭議，就是北科大學生因為白飯不夠吃，槓上熱炒店老闆一事。那件事能吵比較久是因為熱炒店相當普及，加上兩造當事人每天放話，一如連續劇劇情，所以新聞熱度維持許久。南港某米其林餐廳本來吃的人就極少，所以對於高級餐廳該有怎樣的規矩與禮儀，大眾多持觀望態度，討論自然也不太熱烈。加上雙方都沒吵起來，就沒有後續。但如果從網友挖出來的線索，到底南港這間餐廳的老闆這樣作合不合理？其實也是有答案的。

台灣餐飲業因為以客為尊，所以訂位常無須預付訂金。相對來說訂位與取消也算自由，可以各自拿捏。如果是四人以下的訂位，訂了沒去，餐廳多半也是讓其他客人補位。如果有客人訂位遲到，端看店家安排，看是插後面的隊，還是就取消他的位置。通常會有的爭議，是那種10-20人以上訂位的，餐廳為此先備料，結果客人取消，會有食材上的損失，所以會鬧上網路甚至鬧上新聞，也算合理。

也就是說，在台灣，訂位該遵守什麼規則，沒有共識。就跟熱炒店有沒有責任提供免費白飯一樣，本來就看店家。這也是不少網友說，這家餐廳訂出預訂先付全額，遲到沒收，客人明知如此還訂位，就不能抱怨。

但一般人也會覺得，可能沒收個10%餐費也還差不多，算是服務費的金額。也因此有網友就詳加分析為何店家要收全額，是因為餐廳規模與特性不同的原因。

就客觀條件來說，這間餐廳遲到沒收全額餐費，按照餐廳模式，到底合不合理？某個角度說，算是合理。

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