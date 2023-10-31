哈瑪斯襲擊涉及四大罪行，以色列宣戰是履行聯合國宣言51條的「自衛權」，完全合法

從10月7日哈瑪斯（Hamas）恐怖襲擊至今已將近三星期，但戰爭依然持續，傷亡不斷擴大。支持以色列和支持巴勒斯坦（哈瑪斯）雙方的辯論，還是熱火朝天。

中東以巴矛盾衝突歷史悠久，無論巴勒斯坦還是以色列都有不對之處，是一筆糊塗帳，打著算盤也算不清。以筆者之見，只在「一頭一尾」上容易判斷。

所謂「一頭」，就是衝突開端的標誌性事件，即聯合國通過以巴分別建國的181號決議，以色列遵守、阿拉伯人不遵守，在以色列建國的第二天就「群毆」以色列。這時以巴問題持續至今的「源頭」。

所謂「一尾」，就是指直接導致這輪衝突的事件，即哈瑪斯的恐怖主義襲擊。正如筆者強調，這固然是以巴多年衝突的積怨，而以色列納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府近年來推動的強硬政策，也惹來「種族隔離」和民族壓迫的批評。

然而，無論如何，哈瑪斯發動如此規模的恐怖襲擊，完全突破了國際社會的底線。正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，按照比例，以色列遭受了相當於「十個911的恐怖襲擊」。哈瑪斯無疑是非正義的一方。

其實，嚴格地說，目前的以色列危機，不應定義為「以阿衝突」、「以巴衝突」，甚至不是「巴哈衝突」，而是以色列對哈瑪斯的自衛還擊。

巴勒斯坦人不代表阿拉伯人，哈瑪斯不代表巴勒斯坦人，它甚至不能完全代表加薩地帶的人。哈瑪斯之所以發動軍事襲擊，最直接的原因就是它和其背後勢力，不願看到美國推動的以色列和阿拉伯國家的和解進程。它們擔心一旦中東和解，就被邊緣化，於是為了「一己私利」，把整個阿拉伯世界（甚至整個伊斯蘭世界）拖下水，讓中東無法和平。