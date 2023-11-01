談《崇禎：勤政的亡國君》在中國被禁：明朝滅亡的重要原因，正是崇禎「過度勤政」又「缺乏擔當」

最近中國多了一本禁書《崇禎：勤政的亡國君》，成為熱議。這本「無緣無故」成為禁書的崇禎傳記，其實是一本重印的書。舊版《崇禎往事——明帝國最後的圖景》在2016年由故宮出版社出版。當年出版時風平浪靜，波瀾不驚。現在作者陳梧桐教授已逝世，作品換了一個書名和封面出版，卻一下子成為禁書。

不言而喻，書名「勤政的亡國君」、封面（一條繩子吊住了崇禎的「崇」字），還有推介文字「昏招連連步步錯，越是勤政越亡國」，都非常容易讓人自動對號入座。這是這本書成為最新禁書的唯一原因。

其實，崇禎一方面是「勤政君」，一方面又是「亡國君」，並不是什麼新的理論。莫說在學術界成為定論，在大眾認知中也廣為人知。2000年代，中國央視有個很火的《百家論壇》節目，其中有一個系列叫做《明亡清興六十年》，就討論過這個話題。當年中國另一本非常火紅的書《明朝那些事兒》，也有這個說法。

其實，就算不在中國大陸，就連香港TVB的2000年代的舊電視劇《帝女花》中（可想而知是面向普羅大眾的），陳豪主演的崇禎已經是這個形象。

說了這麼多，就是為了說明，這本書觸犯的所謂「禁忌」，真算得上是一個「皇帝的新衣」。堪稱中國光怪陸離的文字獄傳統的最新篇章。幸虧作者陳教授已去世了，否則，是否會招來橫禍也很難說。

回到這本書之上。筆者記得以前看過舊版，但印象不深，現在又重新看了一次網上的PDF版本。當年這本書的知名度並不高，不是沒有原因的。作者作為明史專家，文中的敘事當然是清楚的。但專業歷史學家（尤其是老一輩的），要寫針對大眾的歷史通俗作品（比如這本）並不容易。特別是有關晚明和早清的書已汗牛充棟，要殺出重圍難度很大。作者的通俗筆法的「講故事」能力以及文字功力，都不算太突出。

如果對這段歷史不太清楚的朋友，自然是值得一看的。但對那些已經比較熟悉明史的朋友來説，最值得讀的其實就是附錄，〈明思宗為何成為亡國之君〉這篇文章（明思宗就是崇禎帝），有人專門把這篇文章單獨放在網上。