談《崇禎：勤政的亡國君》在中國被禁：明朝滅亡的重要原因，正是崇禎「過度勤政」又「缺乏擔當」

我們想讓你知道的是
最和「勤政辦壞事」有關的，即崇禎最「勤政」的一件事，就是千方百計地增加明朝的政府收入，即「刻於理財」。在當時的條件下，就只有一個，加稅加餉，向百姓壓榨。可想而知，崇禎「理財越好」，對百姓的壓榨就越大。這裡的邏輯鏈是成立的。
最近中國多了一本禁書《崇禎：勤政的亡國君》，成為熱議。這本「無緣無故」成為禁書的崇禎傳記，其實是一本重印的書。舊版《崇禎往事——明帝國最後的圖景》在2016年由故宮出版社出版。當年出版時風平浪靜，波瀾不驚。現在作者陳梧桐教授已逝世，作品換了一個書名和封面出版，卻一下子成為禁書。
不言而喻，書名「勤政的亡國君」、封面（一條繩子吊住了崇禎的「崇」字），還有推介文字「昏招連連步步錯，越是勤政越亡國」，都非常容易讓人自動對號入座。這是這本書成為最新禁書的唯一原因。
其實，崇禎一方面是「勤政君」，一方面又是「亡國君」，並不是什麼新的理論。莫說在學術界成為定論，在大眾認知中也廣為人知。2000年代，中國央視有個很火的《百家論壇》節目，其中有一個系列叫做《明亡清興六十年》，就討論過這個話題。當年中國另一本非常火紅的書《明朝那些事兒》，也有這個說法。
其實，就算不在中國大陸，就連香港TVB的2000年代的舊電視劇《帝女花》中（可想而知是面向普羅大眾的），陳豪主演的崇禎已經是這個形象。
說了這麼多，就是為了說明，這本書觸犯的所謂「禁忌」，真算得上是一個「皇帝的新衣」。堪稱中國光怪陸離的文字獄傳統的最新篇章。幸虧作者陳教授已去世了，否則，是否會招來橫禍也很難說。
回到這本書之上。筆者記得以前看過舊版，但印象不深，現在又重新看了一次網上的PDF版本。當年這本書的知名度並不高，不是沒有原因的。作者作為明史專家，文中的敘事當然是清楚的。但專業歷史學家（尤其是老一輩的），要寫針對大眾的歷史通俗作品（比如這本）並不容易。特別是有關晚明和早清的書已汗牛充棟，要殺出重圍難度很大。作者的通俗筆法的「講故事」能力以及文字功力，都不算太突出。
如果對這段歷史不太清楚的朋友，自然是值得一看的。但對那些已經比較熟悉明史的朋友來説，最值得讀的其實就是附錄，〈明思宗為何成為亡國之君〉這篇文章（明思宗就是崇禎帝），有人專門把這篇文章單獨放在網上。
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
40歲起，就改用日本LUCIDO倫士度去味洗沐系列，讓你俐落洗去熟男味，輕鬆洗出好評價！
經典有感去味洗沐組：Momo｜PCHome
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。