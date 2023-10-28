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2023/10/28,
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Adblock等廣告攔截器失靈？試試「對YouTube友善的」的天才外掛FadBlock

Adblock等廣告攔截器失靈？試試「對YouTube友善的」的天才外掛FadBlock
擷取自Google擴充功能商店

我們想讓你知道的是

因應YouTube越來越嚴格的廣告攔截器規範，有人開發出一款叫FadBlock擴充程式，並稱其為「友善的廣告攔截」，它的功能是加速廣告，讓原本要10秒、30秒或1分鐘的廣告被加速成僅50毫秒（對使用者來說就是一瞬間）就能看完。

文：Sisley

影音平台YouTube近日開始嚴抓廣告攔截器，外掛程式如Adblock都開始失靈，網友們也開始討論用哪些瀏覽器或者還有哪些攔截廣告的擴充程式可以使用。

不過，也有人認為，既然要使用平台，就付點小錢訂閱YouTube Premium就好，或是認為「要使用就付費或者看廣告」等等展開諸多討論，不過現在有開發者想出一個兩全其美的方法，那就是「加速廣告」。

開發者0x48piraj日前開發出一款擴充程式FadBlock，並稱其為「友善的廣告攔截」。FadBlock可以加速廣告，讓原本要10秒、30秒或1分鐘的廣告被加速成僅50毫秒（對使用者來說就是一瞬間）就能看完，並且在播畢後直接播放正片。

對於YouTube來說，這項擴充程式仍然能讓平台、創作者因廣告獲得收益，使用者也能獲得順暢的觀影體驗。

FadBlock適用於Chrome、Firefox、Opera、Edge以及Brave等瀏覽器，可以消除YouTube廣告上所有類別，包括在首頁的廣告、建議影片清單頂部的廣告、影片說明下方顯示的廣告、影片開頭／中間或結尾的廣告，以及連續的影片廣告。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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