一面亞運金牌，讓林文伯夢想變更大：矽品前董事長備妥海峰棋院10年資金，深耕台灣圍棋推廣

文：楊喻斐

「在我做人生中最痛苦的抉擇時，帶給我快樂的，就是下一盤棋！」矽品前董事長林文伯回憶起2016年深陷與日月光談判攻防的關鍵時刻。

矽品與日月光合併塵埃落定後，擁有「半導體景氣鐵嘴」稱號的林文伯，2022年底選擇自科技業退休，專注於台灣圍棋運動推廣與海峰棋院的營運。

圍棋素養，緩解併購案衝擊

專訪這一天，許久沒有公開露臉的林文伯，難掩興奮情緒，因為由海峰棋院一手栽培的台灣職業棋士許皓鋐，在今年的杭州亞運賽事中橫掃世界前三名，奪下台灣史上首面亞運圍棋金牌，為台灣圍棋歷史寫下新頁。

「連我也不敢相信啊！」全程觀看比賽的林文伯驚呼，高段棋手的實力差距僅有一張紙的厚薄，難分軒輊。他透露，許皓鋐最後的一場比賽，看到了一半時覺得贏了，空檔時去教室跟小朋友一聊後，回到辦公室看怎麼又快輸了，最後取得半目勝，但若反過來就是半目輸，要贏真的很不容易。

Profile：林文伯

出 生：1951年

現 職：培生文教基金會董事長

經 歷：矽品董事長、全懋董事長、海峰棋院創辦人

學 歷：交通大學電子物理系

「圍棋」是林文伯一輩子的至愛，也是他下半輩子的志業。2016年，就算是在日月光對矽品啟動敵意併購的亂局中，忙於奔走兩岸積極備戰的林文伯，竟也應邀參加了中國新浪杯圍棋比賽；他一開始即順利連贏三盤，最終拿下首屆新浪杯商界棋王的頭銜。

林文伯輕鬆贏得圍棋比賽，但現實環境中的併購攻防卻是一大苦戰；從最初如何反擊日月光的敵意，到轉而雙方談合併的可能性，林文伯說：「我只有一個信念與原則─員工要過得很好，客戶要滿意。」

縱使選擇退讓，但林文伯坦言，事情非常複雜，要面面俱到不太容易了，尤其矽品有很多元老級員工，深怕一旦合併後就會面臨企業文化的衝擊，「但這是唯一的方法，很安慰的是，在完成合併兩年之後，矽品的年營收不但創下新高，獲利更突破百億元。」

Photo Credit: 海峰棋院 林文伯自掏腰包打造專業圍棋道場，多年前邀請許皓鋐（右）加入海峰棋院專門訓練職業棋士的新銳隊。

在這場併購案中，林文伯深厚的圍棋素養也產生了潛移默化的效果。「輸贏乃兵家常事，但輸了也不要把自己的心輸掉。」他說，「下圍棋的人因為常常歷經挫敗，往往能夠順利緩解不好的情緒；如同人生一樣，誰無犯錯，但是如何讓錯誤變少，人生就會比較順利，錯誤多的人當然就比較辛苦。」

從象棋入門，與林海峰對弈

基隆出身的林文伯，爸爸從事魚粉貿易事業，從小他喜歡看爸爸下象棋，因緣際會下，爸爸朋友介紹他來基隆棋社看台灣著名旅日棋士林海峰的圍棋名人賽，不到小學一年級的林文伯就對圍棋感興趣，直到1967年，16歲的他終於有機會跟林海峰下棋。這一路以來，在沒有老師的教導之下，林文伯靠著自學以及閱讀多位大師棋士如吳清源等人的棋譜，在大學畢業時已擁有業餘八段的實力。

林文伯更自爆在交大念書時，整天都待在圍棋社下棋，不只當上圍棋社的校隊，與宣明智都是橋牌校隊。當記者問到，有沒有曾經考慮往職業棋士發展？林文伯笑說，的確有想過，因為23歲時參加兩場比賽獲得名人冠軍，領了18萬元獎金，但畢業後選擇進入了一家電子公司，靠著賣化工儀器，讓他的年薪很快就超越獎金了，之後也放棄了當職業棋士的想法。

在事業有成之後，林文伯仍心念圍棋，從海峰文教基金會再到海峰棋院，他出錢出力，只要願意接受海峰棋院教學與訓練的小朋友，更是不用付出一毛錢，吃的、用的都不用擔心。這次擁有了亞運金牌的光環，林文伯忍不住說，「真的達到我心中的夢想了！喜歡下棋的小朋友一定會變多了，但是我們肩上的責任更大了。」

Photo Credit: 財訊 / 潘重安 攝 圍棋帶給林文伯很大的影響與啟發，他常說，輸贏乃兵家常事，一切都要以平常心看待。

早年，林文伯以推動大專學生、女子及老人的業餘圍棋活動為主。在25年前，舉辦第一屆女子圍棋業，只有七個人報名，現在已有400多人報名；而之所以在15年前開始投入職業圍棋，是考量到台灣沒有培育職業棋士的環境與制度，才想透過廣泛訓練人手，提升實力厚度，不是只有一個人很厲害就好，這樣才能追上中國、韓國。

林文伯表示，已經把海峰棋院未來10年營運的資金都找好了，也將會與中華民國圍棋協會分工合作，即使未來他不在了，棋院也會繼續營運下去。

罹患巴金森氏症，照樣打牌

在與日月光談判併購的過程中，讓林文伯的「巴金森氏症」病情意外曝光。與林文伯有超過半個世紀交情的宣捷集團創辦人宣明智就說，林文伯是一個絕頂聰明的人，個性非常冷靜、不急躁，對於每件事情都認真看待；在這場併購案的談判過程，他不僅要顧及員工、股東以及客戶的權益，同時要面對自己的病情，但他不怨天尤人，而是努力想辦法解決問題。

林文伯回憶，2000年到歐洲旅遊，小孩們問他怎麼都沒有笑容，總是一張撲克臉；他自己也覺得不對勁，之後他察覺自己寫字愈寫愈小，衣服上的大鈕釦也沒有辦法扣、沒辦法轉動瓶蓋，去醫院檢查才發現，原來這些都是巴金森氏症的初期病兆。

從確診直到現在，林文伯與這個無法痊癒的病症，共處超過20個年頭了。如今，他每隔四個小時需要吃一次藥。專訪當天，林文伯先吃了藥，但訪談過程拿著資料的手依然不住地顫抖著，他自嘲說：「這就是所謂數鈔票的手。」

宣明智說，林文伯非常清楚自己的身體狀況，除了用心吃藥劑，早期練氣功強化日常生活的作息，「現在我們一起打麻將，他不但樂在其中，還不忘贏錢！」林文伯說，打麻將坐姿能呈現三角垂直，這對他來說也是一種治療運動。而當記者注意到他依然擁有一頭黑髮時，林文伯則一派輕鬆說：「我的頭髮可是沒有染的喔！」