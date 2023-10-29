開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/29,
文學

【接地氣的現代詩】〈當他們扣下扳機〉：並置「日常」與「戰爭」形成雙層衝突感，上帝凝視一切微笑不語

【接地氣的現代詩】〈當他們扣下扳機〉：並置「日常」與「戰爭」形成雙層衝突感，上帝凝視一切微笑不語
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

將概念相反的詞彙並置，是許多現代詩都會採用的手法。但今天介紹的這首詩不一樣，詩中大部分的手法屬於「白描」。無論是有關暴力的詞彙，或是有關日常的詞彙，這些概念全部都實際存在。「實存」和「想像」之間本來就可能有著巨大差異，但如果同樣都是實際存在的事物，卻依然有巨大差異，則會給人更強烈的衝突感。

如果要給2023年10月一個關鍵詞，也許不少人會選擇「衝突」或「戰爭」。俄烏戰爭方興未艾，加薩走廊又爆發戰事，隨著之後美國、中國、伊朗等大國的「馳援」，小小加薩地帶已然變成大國的競技場，讓人警覺區域衝突的背後更牽涉著更複雜的政治、軍事、經濟利益。

這個時候，我想帶大家讀一首有關戰爭、也跟我們所有人都有關的詩〈當他們扣下扳機〉。

這首詩是2016年第11屆林榮三文學獎的佳作。2016年前後，中東也不平靜，伊拉克與敘利亞內戰持續，極端組織伊斯蘭國也非常活躍，持續在土耳其、歐美犯下自殺攻擊事件。就是在這個時候，筆名「未泯」的羅義皇寫下了這首詩：

未泯〈當他們扣下扳機〉

當他們扣下扳機
雲被陽光撕裂，我
是一場雷雨，玫瑰灼傷了草皮
逃回下次呼吸前，用粉筆圈起
像個句點，塞進新聞跑馬燈裡
他們只是合理懷疑我腦海中的
焦糖色，邪惡並且致命

當他們扣下扳機
沒有人問起我早上出門前
如何擁抱和親吻我的母親，她說
「早點回來，孩子。晚餐吃你最愛的炸雞。」
彷彿我還會記得幫她帶回
牛奶和蜂蜜，而不是準時抵達葬禮

當他們扣下扳機
我相信他們出自善意
人類總是說明彼此，只有暴力能平息另一種
暴力，和平是一架鏽蝕斑斕的轟炸機
在天空盤旋，猶豫著目的地

當他們扣下扳機
很多人還沒有做出決定
當他們又再次扣下扳機
還有一些人覺得，下一個不會是自己
當他們拿著槍指著你時（終於）
已經沒有人需要上帝

當他們扣下扳機
他們相信天堂裡有更好的東西
好過上帝，好過酒精和國旗上的星星
譬如九十九個處女，鑽石黃金跑車豪宅
別人眼中的畏懼，還有Apple Watch
既然早已謀殺了雨林北極，熊與鯊魚
何不順便推平教室廟宇，議院和提款機
每位獨裁者都曾經是一名英雄
每個鄉民都夢見自己名叫查理

當他們扣下扳機
他們才能安心斥責縱欲，以及亂丟菸蒂
然後若無其事地打開房門左轉下樓
排隊通勤掛號看病，消耗拿鐵跟維他命
必須有人憎恨、有人倒下、有人惋惜、有人按讚
有人討論面膜和電影
最讓人感到欣慰的，難道不是別人的不幸？

當他們扣下扳機
你們決定如期舉行
另一部年度史詩科幻鉅獻3D災難動作片首映
並且提醒即將到來的選舉
孩童在遠處嬉笑
踩過草皮拾起彈殼做為玩具
或者用水灌進一窩螞蟻
上帝佇立許久，凝視一切
微笑不語

並置「日常」與「戰爭」的概念，形成衝突感

這首詩最厲害的修辭，就是將概念相反的詞彙並置在同一句話裡，形成強大的衝突感。

例如第二段的「彷彿我還會記得幫她帶回／牛奶和蜂蜜，而不是準時抵達葬禮」，其中「牛奶、蜂蜜」就是非常輕送、日常的詞彙，但「葬禮」則是相對沉重的詞。又例如第三段「只有暴力能平息另一種／暴力，和平是一架鏽蝕斑斕的轟炸機」，這句就並置了「暴力、轟炸機」和「和平」這兩組相反的詞彙。

倒數第二段也有類似的衝突感：「當他們扣下扳機／他們才能安心斥責縱欲，以及亂丟菸蒂／然後若無其事地打開房門左轉下樓／排隊通勤掛號看病，消耗拿鐵跟維他命」。其中，「扣下扳機」是非常強烈、帶有戰爭意涵的動作，往往在戰爭的「非日常狀態」才會出現；但「亂丟煙蒂、下樓、排隊、通勤、掛號、看病、拿鐵、維他命」等卻都是「日常」的詞彙。

綜合上面這些例子可以發現，作者使用的相反詞彙，其實都可以歸納到「戰爭、暴力 vs. 日常、和平」這組概念下，有關戰爭的，包括葬禮、轟炸機、扳機等，有關日常的，則是像牛奶、蜂蜜、和平、亂丟煙蒂、下樓、排隊、通勤等。

雙層的衝突感：不只並置相反概念，而且這些概念都「實際存在」

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。