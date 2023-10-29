【接地氣的現代詩】〈當他們扣下扳機〉：並置「日常」與「戰爭」形成雙層衝突感，上帝凝視一切微笑不語
我們想讓你知道的是
將概念相反的詞彙並置，是許多現代詩都會採用的手法。但今天介紹的這首詩不一樣，詩中大部分的手法屬於「白描」。無論是有關暴力的詞彙，或是有關日常的詞彙，這些概念全部都實際存在。「實存」和「想像」之間本來就可能有著巨大差異，但如果同樣都是實際存在的事物，卻依然有巨大差異，則會給人更強烈的衝突感。
如果要給2023年10月一個關鍵詞，也許不少人會選擇「衝突」或「戰爭」。俄烏戰爭方興未艾，加薩走廊又爆發戰事，隨著之後美國、中國、伊朗等大國的「馳援」，小小加薩地帶已然變成大國的競技場，讓人警覺區域衝突的背後更牽涉著更複雜的政治、軍事、經濟利益。
這個時候，我想帶大家讀一首有關戰爭、也跟我們所有人都有關的詩〈當他們扣下扳機〉。
這首詩是2016年第11屆林榮三文學獎的佳作。2016年前後，中東也不平靜，伊拉克與敘利亞內戰持續，極端組織伊斯蘭國也非常活躍，持續在土耳其、歐美犯下自殺攻擊事件。就是在這個時候，筆名「未泯」的羅義皇寫下了這首詩：
未泯〈當他們扣下扳機〉
當他們扣下扳機
雲被陽光撕裂，我
是一場雷雨，玫瑰灼傷了草皮
逃回下次呼吸前，用粉筆圈起
像個句點，塞進新聞跑馬燈裡
他們只是合理懷疑我腦海中的
焦糖色，邪惡並且致命
當他們扣下扳機
沒有人問起我早上出門前
如何擁抱和親吻我的母親，她說
「早點回來，孩子。晚餐吃你最愛的炸雞。」
彷彿我還會記得幫她帶回
牛奶和蜂蜜，而不是準時抵達葬禮
當他們扣下扳機
我相信他們出自善意
人類總是說明彼此，只有暴力能平息另一種
暴力，和平是一架鏽蝕斑斕的轟炸機
在天空盤旋，猶豫著目的地
當他們扣下扳機
很多人還沒有做出決定
當他們又再次扣下扳機
還有一些人覺得，下一個不會是自己
當他們拿著槍指著你時（終於）
已經沒有人需要上帝
當他們扣下扳機
他們相信天堂裡有更好的東西
好過上帝，好過酒精和國旗上的星星
譬如九十九個處女，鑽石黃金跑車豪宅
別人眼中的畏懼，還有Apple Watch
既然早已謀殺了雨林北極，熊與鯊魚
何不順便推平教室廟宇，議院和提款機
每位獨裁者都曾經是一名英雄
每個鄉民都夢見自己名叫查理
當他們扣下扳機
他們才能安心斥責縱欲，以及亂丟菸蒂
然後若無其事地打開房門左轉下樓
排隊通勤掛號看病，消耗拿鐵跟維他命
必須有人憎恨、有人倒下、有人惋惜、有人按讚
有人討論面膜和電影
最讓人感到欣慰的，難道不是別人的不幸？
當他們扣下扳機
你們決定如期舉行
另一部年度史詩科幻鉅獻3D災難動作片首映
並且提醒即將到來的選舉
孩童在遠處嬉笑
踩過草皮拾起彈殼做為玩具
或者用水灌進一窩螞蟻
上帝佇立許久，凝視一切
微笑不語
並置「日常」與「戰爭」的概念，形成衝突感
這首詩最厲害的修辭，就是將概念相反的詞彙並置在同一句話裡，形成強大的衝突感。
例如第二段的「彷彿我還會記得幫她帶回／牛奶和蜂蜜，而不是準時抵達葬禮」，其中「牛奶、蜂蜜」就是非常輕送、日常的詞彙，但「葬禮」則是相對沉重的詞。又例如第三段「只有暴力能平息另一種／暴力，和平是一架鏽蝕斑斕的轟炸機」，這句就並置了「暴力、轟炸機」和「和平」這兩組相反的詞彙。
倒數第二段也有類似的衝突感：「當他們扣下扳機／他們才能安心斥責縱欲，以及亂丟菸蒂／然後若無其事地打開房門左轉下樓／排隊通勤掛號看病，消耗拿鐵跟維他命」。其中，「扣下扳機」是非常強烈、帶有戰爭意涵的動作，往往在戰爭的「非日常狀態」才會出現；但「亂丟煙蒂、下樓、排隊、通勤、掛號、看病、拿鐵、維他命」等卻都是「日常」的詞彙。
綜合上面這些例子可以發現，作者使用的相反詞彙，其實都可以歸納到「戰爭、暴力 vs. 日常、和平」這組概念下，有關戰爭的，包括葬禮、轟炸機、扳機等，有關日常的，則是像牛奶、蜂蜜、和平、亂丟煙蒂、下樓、排隊、通勤等。
雙層的衝突感：不只並置相反概念，而且這些概念都「實際存在」
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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