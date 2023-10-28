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2023/10/28,
影劇

【2023酷兒影展】《里昂：行為藝術大師》：展現行為藝術的特立獨行，有愛人相知相惜便足矣

【2023酷兒影展】《里昂：行為藝術大師》：展現行為藝術的特立獨行，有愛人相知相惜便足矣
《里昂：行為藝術大師》劇照｜Photo Credit: 酷兒影展提供

我們想讓你知道的是

2022年，曾以浮誇前衛風，叱吒伸展台的法國傳奇設計師蒂埃里穆勒驟然離世，震驚全球時尚界之餘，也令他的伴侶里昂萬分悲痛。而今年酷兒影展選映了《里昂：行為藝術大師》，此片將聚光燈集中在里昂這位六旬的表演者生活，透過攝影機，觀眾得以受邀進入他的世界。

文：Kolynn（文組研究生，但喜歡電影勝過文學。生於《楚門的世界》上映年，現居於楊德昌電影中的那座城市）

「敢曝（Camp）是一種愛，對人性的愛。它品味而不是評斷『性格』的小小喜悅和笨拙激情⋯⋯敢曝認同於它所品味的東西。共享此種感受力的人會欣賞，而非嘲弄那些 『敢曝』的事物。敢曝也是種溫柔的情感。」——蘇珊桑塔格（Susan Sontag）〈敢曝筆記〉

在桑塔格的書寫之中，敢曝除了是藉由誇張、人工化的穿著和姿態，藉此突破既定性別框架的行為外，也是富含情感的精神態度。

2022年，曾以浮誇前衛風，叱吒伸展台的法國傳奇設計師蒂埃里穆勒（Manfred Thierry Mugler）驟然離世，震驚全球時尚界之餘，也令他的伴侶里昂（Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz）在社群悲痛寫下：「你永遠存在我心裡，我一生的摯愛。」

褪去衣裳，塗上顏料、裹上膠帶，以身體為媒介，任何地方都可以是表演舞台，在移動中，他揮灑藝術和激情。這不只是「蒂埃里穆勒的另一半」在表演，而是波蘭裔行為藝術家里昂多彩多姿的日常。相較於變裝皇后之於大眾流行文化，他的行為藝術，儘管不是所有人都能明瞭藝術展現方式，但有愛人相知相惜便已足矣。

這位頂著光頭的男性背影一身休閒地行走在夜晚街道上、地下道，白天的都市……接著，搖身一變成為塗滿藍色顏料、戴著傘蜥蜴般裝飾、嘴裡發出海鷗般叫聲的表演者，如夢遊般行走於海灘上，敢曝風格就此現形。

這是第十屆台灣國際酷兒影展選映了波蘭導演沃伊切赫戈斯托姆齊克（Wojciech Gostomczyk）所執導的《里昂：行為藝術大師》（Leon, 2023）的開場，展現了行為藝術的特立獨行。

此片並沒有意圖為這位藝術家寫史立傳，也非以窺奇視角來凝視被攝者，而是將聚光燈集中在里昂這位六旬的表演者的生活，以及他對表演藝術所投入熱忱和愛，透過攝影機的旁觀視角，觀眾得以受邀進入他的世界。

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Photo Credit: 酷兒影展提供
《里昂：行為藝術大師》劇照
里昂3
Photo Credit: 酷兒影展提供
《里昂：行為藝術大師》劇照

撇開表演及排練的元素，與其說這部紀錄片，是對於這位藝術家的生平或演藝生涯的爬梳，更多的是關注於他的「生活」。雖然里昂所創作的行為藝術中，存在著一定的觀看距離，但其生活卻是親和力十足。

除了記錄他在街頭、舞台、晚會和練舞室裡的排練和表演身影外，與親友，尤其是伴侶蒂埃里穆勒的相處也是此片側寫重點。建立在兩人相知相惜的情感關係及默契，這位殿堂級設計師的現身，並未使紀錄片敘事失焦，而是透過兩人充滿默契的互動，像是幫忙包紮受傷的手、一起看以前走秀的檔案影像，以及一起參加晚會等行為，除了透露藏不住的感情濃烈外，也彰顯了兩人關係的堅定。

生活即藝術，藝術即生活。《里昂：行為藝術大師》以表演藝術者為核心，成為了圍繞於里昂60大壽的表演籌備、成果及期間的影像記錄，相較於強調行為藝術的視覺及美學震撼，或描繪里昂對行為藝術的創作理念和態度，本片更多的是以樸實的角度，側寫這段期間里昂與愛人、家人、友人，和身而為人的日常風景。

即使觀眾無法進入被攝者的內心世界，或是透過自述與他述，全然知曉他的生命故事和美學觀，但可以從這段穿梭於台上和台下的旅程記憶，看見他看似平凡，卻又不凡的生活切片。

然而，曲終也有人散時，面對摯愛的離去，此片也可視為送別蒂埃里穆勒的紀念影像，以及兩人關係的一段註腳：「透過獨樹一格的時尚和展演，藏於內裡的溫柔和愛便隨之曝光、顯影。」

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Photo Credit: 酷兒影展提供
《里昂：行為藝術大師》劇照

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Photo Credit: 酷兒影展提供
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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