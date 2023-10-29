萬聖節就是要吃（南）瓜！除了做成南瓜燈，還是高纖低熱量的好食材
我們想讓你知道的是
萬聖節一過，家家戶戶想必都留下了數不清的南瓜。但要吃完它們，完全不會是一件痛苦事，美國食品藥物管理局飲食建議裡，南瓜一直列為30種抗癌蔬果之一，β-胡蘿蔔素更是瓜類之冠！尤其香香濃濃的滋味，大人小孩也都願嚐上它一口！
面對早晚溫差大的涼風秋日，以當季食材、天然飲食來調理身體是再好不過了。黃澄澄的南瓜搭上萬聖節應景列車，成為秋季最熱門的蔬果，同時也是秋季養生保健不可或缺的重要食材。
萬聖節為何一定要提南瓜燈？
南瓜燈的來源眾說紛紜，但幾乎來自同一則愛爾蘭民間傳說故事。
傳說當時有個名叫「傑克」的男子，邀請魔鬼一起喝酒，但自己卻沒錢能付，最後傑克出主意請魔鬼自己化身銅板，而魔鬼也答應了這項提議。
殊不知，吝嗇的傑克一看到錢就把它綁起來據為己有，這也讓被困住的魔鬼恨透他了！
但傑克還不曉得自己惹了全宇宙最不該惹的人。
過世後，天堂因為傑克做錯事而不願收他，連魔鬼也帶著受傷的心而拒絕收留他，僅留一點炭火給傑克照亮，便放他一人去飄蕩。
為了讓炭火能燒得久一些，傑克把火放入挖空白蘿蔔，漸漸「傑克燈（Jack-o’-lantern）」因為南瓜盛產秋季和易雕刻的特色，逐漸取代蘿蔔、成為每年萬聖節必備的傳統。
每年百鬼夜行的這天，人們會點起這盞南瓜燈，燭光隨著夜風陣陣搖曳。最知名的是1991年起，美國新罕布夏州小城市Keene會每年度舉辦最多南瓜燈金氏世界紀錄挑戰，人口僅2萬多人的他們，就曾齊心創下同時擺出2萬8952顆南瓜燈的壯闊紀錄，場面壯觀非凡！
南瓜營養：高纖低熱量、護胃補血無負擔！
萬聖節一過，家家戶戶想必都留下了數不清的南瓜。
但要吃完它們，完全不會是一件痛苦事，美國食品藥物管理局飲食建議裡，南瓜一直列為30種抗癌蔬果之一，β-胡蘿蔔素更是瓜類之冠！尤其香香濃濃的滋味，大人小孩也都願嚐上它一口！
相對一般主食類食物，南瓜還有高膳食纖維、低GI值、低熱量的特性，相當適合有減肥、控血糖需求的人，等量南瓜熱量不到白飯的一半，膳食纖維量卻有白飯4倍之多！
南瓜裡所富含的β-胡蘿蔔素、維他命C和E等具抗氧化力，鈣、鋅、鐵、鈷、磷與植物性化學物質黃體素酚、甘露醇、果膠等，適度食用其實還有保護胃腸道黏膜、緩解胃部不適，及補血、防癌等健康好處。
重要的是，南瓜的質地鬆軟而且高鉀（426毫克）、低鈉（1毫克），是對高齡者和心血管患者來說都十分友善的食材！
南瓜料理：炒米粉、煎餅、做濃湯
堪稱台灣鄉土蔬菜的南瓜，台灣話又稱「金瓜」，豐富類胡蘿蔔素不怕高溫烹煮，加油烹炒更助於人體攝取。無論中式、西式或日式，都常見到它的料理！
南瓜「中式」吃法，除了煮湯，還可以做成南瓜燒肉、南瓜煎餅、南瓜粥、南瓜米粉等。
南瓜「西式」吃法，則多以湯品或是甜品呈現，如：南瓜派、南瓜蛋糕、南瓜濃湯。
至於「日式」呢？一般日本家庭餐桌上的煮南瓜、南瓜炊飯，就是最常見的菜色！
南瓜挑選與儲存小撇步
購買南瓜時宜選擇實心重、帶枯黃乾燥的果蒂，若指甲輕壓表皮有留下痕跡，則代表南瓜尚未熟透，建議可以再多存放一下。
一般瓜果類，建議放塑膠袋再擺進冰箱，由於南瓜的子和內膜較容易腐壞變質，切口處也容易氧化，所以先去除瓜肉內膜與種子之後，於切面抹點油再裹上保鮮膜，才能維持新鮮度，或者不妨將吃不完的部分直接切塊或蒸熟分裝冷凍。
放入鍋中蒸煮時，也建議在鍋底先鋪上紗布並拉出小提把，接著再放入南瓜，南瓜在高溫蒸熟後，就能直接取出，不僅免於燙手，還可以防止夾取時刮花南瓜外皮！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：【萬聖節就要吃南瓜】高纖低熱量、護胃補血無負擔
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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