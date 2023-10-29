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2023/10/29,
生活

萬聖節就是要吃（南）瓜！除了做成南瓜燈，還是高纖低熱量的好食材

萬聖節就是要吃（南）瓜！除了做成南瓜燈，還是高纖低熱量的好食材
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

萬聖節一過，家家戶戶想必都留下了數不清的南瓜。但要吃完它們，完全不會是一件痛苦事，美國食品藥物管理局飲食建議裡，南瓜一直列為30種抗癌蔬果之一，β-胡蘿蔔素更是瓜類之冠！尤其香香濃濃的滋味，大人小孩也都願嚐上它一口！

面對早晚溫差大的涼風秋日，以當季食材、天然飲食來調理身體是再好不過了。黃澄澄的南瓜搭上萬聖節應景列車，成為秋季最熱門的蔬果，同時也是秋季養生保健不可或缺的重要食材。

萬聖節為何一定要提南瓜燈？

南瓜燈的來源眾說紛紜，但幾乎來自同一則愛爾蘭民間傳說故事。

傳說當時有個名叫「傑克」的男子，邀請魔鬼一起喝酒，但自己卻沒錢能付，最後傑克出主意請魔鬼自己化身銅板，而魔鬼也答應了這項提議。

殊不知，吝嗇的傑克一看到錢就把它綁起來據為己有，這也讓被困住的魔鬼恨透他了！

但傑克還不曉得自己惹了全宇宙最不該惹的人。

過世後，天堂因為傑克做錯事而不願收他，連魔鬼也帶著受傷的心而拒絕收留他，僅留一點炭火給傑克照亮，便放他一人去飄蕩。

為了讓炭火能燒得久一些，傑克把火放入挖空白蘿蔔，漸漸「傑克燈（Jack-o’-lantern）」因為南瓜盛產秋季和易雕刻的特色，逐漸取代蘿蔔、成為每年萬聖節必備的傳統。

每年百鬼夜行的這天，人們會點起這盞南瓜燈，燭光隨著夜風陣陣搖曳。最知名的是1991年起，美國新罕布夏州小城市Keene會每年度舉辦最多南瓜燈金氏世界紀錄挑戰，人口僅2萬多人的他們，就曾齊心創下同時擺出2萬8952顆南瓜燈的壯闊紀錄，場面壯觀非凡！

南瓜營養：高纖低熱量、護胃補血無負擔！

萬聖節一過，家家戶戶想必都留下了數不清的南瓜。

但要吃完它們，完全不會是一件痛苦事，美國食品藥物管理局飲食建議裡，南瓜一直列為30種抗癌蔬果之一，β-胡蘿蔔素更是瓜類之冠！尤其香香濃濃的滋味，大人小孩也都願嚐上它一口！

相對一般主食類食物，南瓜還有高膳食纖維、低GI值、低熱量的特性，相當適合有減肥、控血糖需求的人，等量南瓜熱量不到白飯的一半，膳食纖維量卻有白飯4倍之多！

南瓜裡所富含的β-胡蘿蔔素、維他命C和E等具抗氧化力，鈣、鋅、鐵、鈷、磷與植物性化學物質黃體素酚、甘露醇、果膠等，適度食用其實還有保護胃腸道黏膜、緩解胃部不適，及補血、防癌等健康好處。

重要的是，南瓜的質地鬆軟而且高鉀（426毫克）、低鈉（1毫克），是對高齡者和心血管患者來說都十分友善的食材！

南瓜料理：炒米粉、煎餅、做濃湯

堪稱台灣鄉土蔬菜的南瓜，台灣話又稱「金瓜」，豐富類胡蘿蔔素不怕高溫烹煮，加油烹炒更助於人體攝取。無論中式、西式或日式，都常見到它的料理！

南瓜「中式」吃法，除了煮湯，還可以做成南瓜燒肉、南瓜煎餅、南瓜粥、南瓜米粉等。

南瓜「西式」吃法，則多以湯品或是甜品呈現，如：南瓜派、南瓜蛋糕、南瓜濃湯

至於「日式」呢？一般日本家庭餐桌上的煮南瓜、南瓜炊飯，就是最常見的菜色！

南瓜挑選與儲存小撇步

購買南瓜時宜選擇實心重、帶枯黃乾燥的果蒂，若指甲輕壓表皮有留下痕跡，則代表南瓜尚未熟透，建議可以再多存放一下。

一般瓜果類，建議放塑膠袋再擺進冰箱，由於南瓜的子和內膜較容易腐壞變質，切口處也容易氧化，所以先去除瓜肉內膜與種子之後，於切面抹點油再裹上保鮮膜，才能維持新鮮度，或者不妨將吃不完的部分直接切塊或蒸熟分裝冷凍。

放入鍋中蒸煮時，也建議在鍋底先鋪上紗布並拉出小提把，接著再放入南瓜，南瓜在高溫蒸熟後，就能直接取出，不僅免於燙手，還可以防止夾取時刮花南瓜外皮！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：【萬聖節就要吃南瓜】高纖低熱量、護胃補血無負擔

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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