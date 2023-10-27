匯集全球多元族群媒體共襄盛舉 「2023族群媒體高峰會」熱烈報名中！

今年是客家電視台開播20週年，在這個特別的一年，客家電視台以【經營x內容x科技】三大主題為核心，於11月6日 （ 一）在松山文創園區多功能展演廳舉行「2023族群媒體高峰會（Ethnic Media Summit）」，各洲的族群媒體代表將透過論壇的方式，同場交流、相互學習。無論是從事影視製作、族群傳播研究，還是對多元文化、AI科技感興趣的朋友都是一個了解、學習和交流的機會。

「2023族群媒體高峰會」為臺灣少見以族群媒體為主體的影視論壇，透過族群「族群媒體現況及未來發展」、「在語言與文化挑戰下創造IP」、「科技浪潮✕族群媒體」三大主題，邀請全球各地擁有豐富族群頻道經營的講者親臨臺灣，並與臺灣族群傳播產官學界專家學者，共同展開一場世界族群電視網絡的盛宴。



【活動資訊】

時間：2023年11月6日（一）9:30-18:00（上午場次 9:00 開放進場，下午場次 13:00 開放進場）

地點：松山文創園區 多功能展演廳

地址：臺北市信義區光復南路133號

主要語言：華語、客語、英語，提供同步口譯服務

報名方式：採預先網路報名，免費索票

https://www.accupass.com/event/2310120943041448058385

索票期間：即日起－2023年11月1日（三）00:00 （限250名，額滿為止）

國內外講者齊聚臺灣展開【全球族群媒體盛會】

在「族群媒體現況及未來發展」，本次特別邀請到【紐西蘭毛利電視台】執行長Shane Taurima、【蘇格蘭蓋爾媒體服務】執行長Dòmhnall Caimbeul、【挪威薩米電視台】執行長Johan Ailo Kalstad等人以成功案例進行分析和交流，與客家電視台向盛言台長、原住民族文化事業基金會瑪拉歐斯董事長及公視臺語台呂東熹台長一同探討族群傳播現況及未來挑戰。

隨著國際串流媒體崛起，在各種媒體激烈競爭及語言文化挑戰之下，臺灣戲劇仍靠著高品質的作品殺出重圍，其中更包含許多優質的多元族群題材，讓觀眾能藉此了解多元文化。「在語言與文化的挑戰下創造IP」主題將邀請瀚草影視文化湯昇榮董事長、客家電視台節目部羅亦娌經理、紐西蘭毛利電視台內容與受眾總監Maramena Roderick及《斯卡羅》導演曹瑞原導演同台，探討在製作族群相關影視作品時，該如何突破困難，製作跨語言、跨族群並且高質量高流量的媒體內容。

隨著全球化的趨勢，年輕世代在使用少數語言的比例有逐年下降的趨勢。近年透過科技的運用，在AI語音、大數據等科技工具的幫助下，臺灣本土語言得以被保存及傳承。「科技浪潮 X 族群媒體」將由資策會數位轉型研究院徐毓良副主任、客家公共傳播基金會陳邦畛（陳板） 董事長、陽明交通大學智能系統研究所廖元甫教授、挪威薩米電視台主編Monica C. Falao Pettersen討論如何利用AI生成、資料科學、新媒體等創新技術突破文化傳播的障礙，促進多元語言族群彼此交流並尋找族群文化傳播的未來機會。