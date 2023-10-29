郭俊麟、王建民、林岳平⋯⋯還有哪些棒球名將曾在亞運一鳴驚人？

文：史丹利視角的體育世界

20歲的林昱珉，在杭州亞運對韓國，先發六局只被敲四支安打，送出六次三振、兩個四死球，沒有失掉任何分數，投出了國際賽代表作。

棒球是從1990年，北京亞運開始列為競賽項目，台灣雖然在第一屆就贏得金牌，那因為第一屆是示範賽的關係，所以從1994年廣島亞運開始，才算是「正式競賽」。

以成績來看，撇除第一屆，台灣在亞運至少都能拿下銅牌，合計三面，另外有三面銀牌，以及一面金牌，期間也有不少投手，是在亞運一戰成名，進而被大家關注。

今天我就列出了五位，就讓我們一起回顧一下，這些投手當年的神勇表現，也順便告訴大家，他們現在的發展如何吧。

首先來看2002年釜山亞運，這屆亞運被列為「正式競賽」項目後，台灣首度贏得銀牌，多數人具備職棒經驗，是從中華職棒和台灣大聯盟徵召而來，另外有兩位旅外選手，還有一些是在合庫、台電打球的業餘球員。

當年有兩位投手的表現非常精彩，讓許多台灣球迷印象深刻，第一個是王建民。

王建民當時才22歲，已經旅美洋基，可是層級只在短A，第一次參加亞運就被教練團設定為頭號先發，首戰面對日本，前五局無失分，甚至沒被敲任何安打，最快球速來到153公里，刷新生涯紀錄，結果第六局壓制力下滑，最後沒能維持住兩分領先，吞下了敗戰。

後來中華隊前進四強，又碰到日本，教練團讓在中職屠殺的三冠王宋肇基掛帥，記得他當年曾在亞運前說，要讓韓國人有當不完的兵，結果還沒碰上韓國，在日本這關就過不去，先發2.1局狂失5分，也迫使王建民必須緊急登板救火。

二度碰上日本的建仔，這次上場沒有再丟任何一分，從第三局接手後，一路投到延長第十局，只被敲零星的三支安打，沒有任何保送，還送出10K，給了台灣迎頭趕上的機會，最終靠著陳健偉的紅不讓，以6比5逆轉晉級決賽。

賽後王建民也表示，這是自己打球以來，印象最深刻的一場比賽，過程很驚險，但投得卻很順手，除了球速有出來，變化球也隨心所欲，到美國新練的變速球，也屢屢讓日本隊打者揮空，當時接他球的捕手洪一中，跟王建民是在亞運首次搭配，就被嚇了一大跳，納悶這種等級的投手，怎麼沒辦法上大聯盟，那到底大聯盟，都是哪些怪物？

經歷亞運這一戰後，王建民逐漸打開知名度，沒過幾年他也真的登上大聯盟，締造連兩年19勝的成就，奠定了「台灣之光」的地位，也成了家喻戶曉的棒球明星，現在的他已經退役，目前是中信兄弟的一軍投手教練，但我相信在大多台灣人的印象中，說到棒球投手，第一個還是會講出「王建民」的名字。

那第二個，則是在對韓國的冠軍戰，表現精采的「大餅」，林岳平了。

釜山亞運可以說是林岳平，生涯第一個參與的大型國際賽，當時他才20歲，隸屬業餘的台電，還沒進職棒打球，卻在這屆賽會獲得重用，兩場出賽都是對韓國，加起來投了八局，僅僅失掉兩分而已。

相比日本，在釜山亞運推派的多是職棒新秀，以及業餘選手，韓國的陣容是全職業明星，打線非常兇猛，包括金東柱、李鍾範、李承燁等，都是在KBO有單季20轟以上實力的重砲，結果他們卻全部，都被台灣的業餘投手林岳平，在冠軍戰封鎖。

原本中華隊推派的決賽先發，是中華職棒的選秀狀元蔡仲南，過往在國際賽總是有好表現的他，這次卻投不滿四局退場，率先接替的郭泓志，上場後又連續保送掉分，讓韓國把比分超前，此時教練團才選擇推出林岳平，結果他站上投手丘後，一路投到第八局結束，沒有被韓國打者揮出任何一支安打，而且對李承燁和金東柱，都送出老K。

當時跟林岳平一樣在業餘環境，也入選亞運國家隊的捕手高志綱曾提過，那時候的大餅在台電就是王牌，球速很快，有成為ACE的條件，可是這場對韓國真的特別神，對方幾乎都打不到他的球，可惜打線反攻無力，最後追到差一分還是輸球，只能飲恨奪銀。

這戰成名後，林岳平身價大漲，後來參加中職選秀，獲得了獅隊第一指名的肯定，中間經歷「心臟」手術的考驗，還是能在職棒賽場上生存下去，一度是中職救援王，現在已經被子弟兵陳韻文給超越，目前化身為餅總，執掌統一獅兵符已經邁入第三年了。

下一個來看到2010年的廣州亞運，不能不提的投手，當然就是陽建福。

陽建福在廣州亞運前，其實已經替中華隊征戰無數次，包括亞錦賽、八搶三，還有兩屆奧運，但連續好幾年為國家燃燒手臂的他，不僅僅是身體疲勞、體能下滑，更連帶導致他的投球機制出了問題，中間有好幾年的中職賽季都在勝少敗多中度過，一度是連四個球季，吞下至少十敗，成為悲情投手代名詞。

但在2010年，阿福的表現是有止跌回升的，單季拿下11勝，防禦率僅2.33，年底也被選為亞運國手，擔任四強賽對日本的先發投手。

雖然日本這屆亞運推派出來的，並非職業選手，而是社會人球隊組成的隊伍，但對台灣而言仍是勁敵，還好有陽建福扛住壓力，先發六局完全封鎖日本，招牌滑球真的太犀利，再次讓我們見證到「滑球王子」的實力。

這場比賽也是陽建福生涯，最後一次在國際賽投日本，生涯抗日累計30.1局，僅僅丟掉7分責失，防禦率是2.07，完全有資格被稱作「抗日英雄」。