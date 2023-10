非洲電影《以基督之名》：做甚麼？求甚麼？

人經歷危機的時候最需要倚靠,在困頓的時候更願意嘗試新事物,因為舊的方法都試過了。有些人會把這種逆境轉化為機遇——有些人以「救主」之姿冒現,更多人將希望寄託在其身上。雖然《以基督之名》(Au nom du Christ)這齣1993年的非洲電影以科特迪瓦的基督教「先知運動」為背景,但戲中對權力和人性的刻劃帶著跨越時空的普世性。男主角Ato由一個豬農搖身一變為「基督揀選的最後一個先知」的故事,既令人想起太平天國的「天王」洪秀全,還還有很多「教主」、「國師」,還有那些借助宗教民粹力量上台的總統。

來自科特迪瓦的導演Roger Gnoan M'Bala生於法國殖民時期,經歷了1960年獨立後的經濟奇蹟,以及八、九十年代的經濟和政治危機。《以基督之名》以諷刺喜劇的手法,描寫西方殖民主義的力量怎樣在民族獨立之後仍持續著。故事發生的舞台在科特迪瓦一個小村莊,有兩個村民總是被人取笑和欺凌,一個是遭受創傷後崩潰的女子,被村童喚作「Nanan N’se」,另一個是養豬的Ato。Ato是唯一同情她的人,但自身難保。他在一次「死過翻生」的經歷後看到異象:神的使者以一個本地男孩的形象現身,呼召他成為先知。Ato入村傳道,自稱是「耶穌的cousin」(就如洪秀全自稱是耶穌的弟弟),並施行「神蹟」,令本來的欺凌者屈服並成為門徒。他又使「Nanan N’se」回復清醒,娶她為妻,使她成為「蘇菲教母」。

Ato宣講的信息本是來自基督教的,要當地人燒燬偶像,並為信眾在河中施洗。然而權力使人腐化,當他的追隨者越來越多,便如很多權貴一般顯露出「僭建」的傾向。現在他已改名作「吾榮一世」(Magloire the First),並在劃十字聖號時念的「聖號經」從「因父、及子及聖神之名,阿們」改為「因祢、我、聖神之名,及人民的福祉」,而其門徒則「以基督、祂的表弟吾榮一世之名,及人民的福祉」為新信徒施浸。Ato說耶穌叫他寫下「最後的約」(Last Testament),又頒令「吾榮八誡」。信徒要對他絕對服從,不單要奉獻大量財產以示摒棄世界物慾,甚至要獻身求孕——因未能生育而困擾的夫妻向Ato求助,結果Ato「親身上陣」讓女方懷孕,稱之為「神聖的不忠」。聽來太勉強?他乾脆使她留下來當自己第二個妻子。本來當丈夫的發現被騙,試圖接妻子回家不成,反被Ato的追隨者閹割。

圖片來源:電影《以基督之名》海報

學者Oulia Adzhoa Sika Makkonen在其博士論文《They Will Call Me the Black God》中點出,Ato創立的教派混合了基督宗教與當地傳統信仰的特色,其中一點是重視生育,所以不育即恥辱。村民本來向有具大生殖器的偶像求子,後來燒偶像改信「吾榮一世」,他頌令的「八誡」一樣強調生育,鼓勵男信徒娶九個妻子,也創作了「產婆的主保聖人」並為其塑造雕像。另一個雕像是「音樂的主保聖人」,採用了傳統鼓樂演奏的形象。Makkonen指「吾榮一世」的角色可能取材自二十世紀初活躍於科特迪瓦、出身循道宗的「先知夏利斯」(Prophet Harris)。《以基督之名》的男主角跟夏利斯一樣,常拿著一個竹製的巨型十字架,也要信徒燒偶像,並接受一夫多妻制。

Makkonen也指出,「吾榮一世」施行的「神蹟」其實也倚靠當地文化傳統,而非出於基督或聖靈的能力,並由此可見導演M'Bala對西方宗教之批評。男主角最初施行的兩個「神蹟」,首先是灑水令欺凌者失明,再灑水令他恢復視力;然後他利用一些咬碎的樹葉噴在「Nanan N’se」臉上,又用樹枝拍打她,以類似驅魔的方式來治療。這些手段其實都使用了草藥,更似是當地傳統做法,而非基督教傳統。戲裡有一個從不相信Ato的青年,遇上那個求子反被搶妻的丈夫。青年同樣使用一些植物原料,令那個可憐男人失去視力,然後又使他重見光明。那麼有效的並不是基督的大能,而是傳統的知識和技術。

《以基督之名》是有關權力的諷刺喜劇。若生育是權能與榮耀的象徵,閹割便代表了權力與尊嚴之喪失。Ato和那個失去妻子的男人站在這兩個極端,形成一個極權社會的縮影。在其中強者取去弱者的財產、家庭和尊嚴,有些人順從,有些人反抗失敗而受罰。不過,若Ato只是一個欺世盜名的騙子,若他本來有這種迷惑人心的能力,他最初為何活得那麼卑微而飽受屈辱?某程度上,他對蒙召的異象是相當真心的,之後也真是墮落,最後陷入瘋狂。他在夢見耶穌之後,深信自己不會死,找來一隊槍手,在信眾面前上演一場十架行刑的「神蹟」。結果很符合科學常識:他中槍身亡,最後一發更打中其生殖器。閹割代表失去權力,他的信徒隨即四散。

那些村民之後會怎樣?回歸民族傳統或尋求另一個「救主」?最後留在十字架下的,只有Ato的兩個妻子,一個茫然、一個崩潰。

文章獲授權轉載,題目由編輯修改,原載於《時代論壇》1886期。

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin