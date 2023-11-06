《沖繩戰的孩子們》推薦序：比《螢火蟲之墓》更殘酷，故鄉就是戰場，他們無可避免地直面血腥

文：阿潑（《憂鬱的邊界》作者、媒體工作者）

【推薦序】從孩子的視角思考戰爭

「……我們絕對不會忘記那個時代教育的恐怖，它讓我們對真相視而不見，屬於人類的人性的判斷、思考和生存的權利遭到剝奪，迫使我們奔赴死亡的戰場。」 ——一九八九年六月二十三日，沖繩師範學校女子部、第一高等女學校姬百合校友會

提到太平洋戰爭或二次大戰，人們總以為那是久遠以前的過去，是一段無須探究的歷史。但歷史實為當代的借鏡，例如今（二○二三）年初媒體報導教育部召集地方主管機關，要求將十六歲以上學生不分男女的動員計畫與名冊，填報到全民防衛動員資訊整合系統，引起輿論反彈，沖繩戰中青少年因戰爭動員犧牲的悲劇，便被引作反對案例。

後者正是川滿彰這本《沖繩戰的孩子們》所要闡明的主題，他的問題意識是：「如果自己小時候發生戰爭，會是怎麼樣的情況？」

這本書中提到的孩子，絕不是吉卜力動畫《螢火蟲之墓》中那對受戰爭影響的兄妹那般苦苦求得生存而已。沖繩的少男少女因受軍國主義教育，無法對戰爭發出質疑，甚至被迫成為戰爭的工具。故鄉就是戰場，他們無可避免地直面血腥。

「在沖繩如此一個小島上發生地面戰，對孩子們而言可說是幾乎沒有喘息的空間。戰死的原因眾多，有些是因為美軍的攻擊，有些人則是遭到日軍虐殺。」川滿彰直言：「本應受到保護的孩子們，之所以成為士兵站上戰場，或被丟在『鐵之暴風』的災難之中，正是因為大人們鋪了這條路。」

開門見山地說，我認為這本書對於台灣讀者之所以具有閱讀價值，不僅僅因為它給我們了解沖繩近代歷史的新視角，也是因為此書的觀點與內容，可以和台灣的過去、現在，乃至未來產生共鳴回聲。而這必須從二○一五年六月二十三日，終戰七十年，我到沖繩參加慰靈祭開始說起——

這是一場為了悼念沖繩戰犧牲者的祭儀。在這場發生在一九四五年、長達九十天的殊死搏鬥中，美日兩國保守估計有超過二十萬人死傷，其中包含無可計數的沖繩平民。但理應肅穆的儀式，在這一年卻很是躁亂，我抵達和平紀念公園時，只見會場外圍已有許多抗議群眾，舉著標語，拉著布條，等著當時在任總理的安倍晉三到來，要求他廢止戰爭法案、不要修憲擴大集體自衛權。

「不要打造戰爭出擊的基地！」儀式進行前，他們反覆說道：「軍靴不准再踏上沖繩的土地。」

七十年前的這一天，沖繩最高指揮官牛島滿與其部屬於摩文仁村附近集體自盡，雖說直到八月十五日日本宣布投降之前，這塊土地上仍有戰火殺戮，但在名義上，可以視為沖繩戰的終結。彼時取得沖繩控制權的美軍，直至今日仍在群島上蓋基地，開軍機，穿著軍靴走動。每一步都是踩踏在沖繩尚未癒合的傷口上。

安倍晉三的人與座車在公安與警力的重重戒護下，順利抵達會場，陳情抗議的聲音阻絕於外，但也隨著儀式開始，沖繩縣議會議長、遺屬代表，乃至沖繩縣知事翁長雄志陸續上台致詞，而一句一句傳達出來。台下觀眾不時報以掌聲，熱烈回應。

與之相比，最後上台的安倍晉三則顯得狼狽，場內先以冷淡漠然的氣氛迎接他，待他致詞時，座席區的民眾甚至此起彼落地喊著：「滾回去！」「你沒有資格上台！」「廢話連篇。」

因為見證這整個過程，我感受到安倍晉三對美日同盟與國防軍備的強硬堅持，也明白他所提的「台灣有事即日本有事」，何以招致沖繩人異議——那無疑是將沖繩再次捲入戰爭之中。

Photo Credit: 黑體文化出版

就在《沖繩戰的孩子們》繁中版出版的這一年（二○二三），這個議論又浮現檯面——現任沖繩縣知事玉城丹尼訪中，接受媒體訪談時，再次對「台灣有事即日本有事」表達不認同態度。而日方與台灣也以「這是地方政府意見」，阻絕溝通與討論的可能。

因此，在談論這本書之前，作為一個台灣人，我認為有必要將台灣與沖繩的相對位置先點出來，才不會讓我們總以「他人的戰爭」或僅是「他人的不幸」的高位視角，看待沖繩近代歷史與《沖繩戰的孩子們》——

發生在一八七四年的牡丹社事件，是台灣歷史教科書的內容，恐怕也是你我認識沖繩（琉球）的開始。這起禍事，既是日後日本殖民台灣的伏筆，也是他們強行併吞琉球王國的取徑。至一八七九年，琉球王國正式滅亡，琉球藩變成沖繩縣，這個島群也就正式成為日本的一部分——即使當時清帝國仍未放棄對琉球的宗主權，持續向日本抗議，但經一八九四年甲午戰爭敗戰，台灣也割讓給日本後，就無力過問琉球的問題，琉球便在國際默認下，歸屬日本。

儘管沖繩屬日本領土，台灣則是殖民地，但對日本政府來說，都是「化外之民」，必須經過教化。隨著日本軍國主義興起，更是要將這些島群居民變成「皇民」好為己所用。中日戰爭開打後，不論沖繩、台灣，甚至是朝鮮都被迫捲入戰爭，也參與了戰爭。

川滿彰在台灣版序中，也將牡丹社事件及台灣受「國體護持」思想牽連而參戰的歷史，作為台灣與沖繩的連結。但透過牡丹社事件及其後續的描述，他進一步提出一個沖繩與戰爭關係的清晰觀點：「沖繩不僅只是日本長年戰爭的最後戰場，早在日本作為現代國家發動戰爭之始，就已經為國家所利用。」

沖繩因為比台灣還早被日本併吞，又設有縣廳，也就比台灣更早經歷現代化政策。然而，日本政府在沖繩推行現代化，並非考慮人民生活水準提升，而是為了「國家利益」——官員希望沖繩人熟知天皇的存在，並培養出對天皇及明治政府自發的忠心，「而他們遇到最大的困難，則是沖繩當地與日本本土完全不同的語言及風俗習慣。」川滿彰在書中如此寫道。