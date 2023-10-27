2023第14屆金漫獎入圍作品趨勢分析：幻想類型大放異彩，歷史、跨界與改編多元，女性向較不獲評審青睞

文：吳平稑

一年一度令人期待的金漫獎又悄悄到來了。今（2023）年的入圍名單於10月初發布，雖比往常稍遲，但看著名單，也能感受到評審團所面臨的選擇挑戰。（編按：得獎名單已於26日公布）

台灣漫畫整體的創作水準不停進步，佳作頻出，要在199件作品中[1]，挑揀僅僅15件年度漫畫獎入圍作品、3件新人獎提名，真的是不容易。

而去（2022）年修訂的參賽辦法[2]也的確讓名單更具包容性，近幾年來陸陸續續有在台發展的外籍作者，也有外籍人士由台人編輯並首度發表的作品，雖然仍為零星個案，但的確逐漸成為趨勢。

尤其台灣作為出版風氣自由蓬勃的地方，是該展示其包容的態度。而兩部在台港人的作品《北港香爐人人插》與《摸布想自己賺罐罐》今年終於能跟國人作品一同競爭，可喜可賀。

除此之外，在2022年度出版不久就有了日文版的台人作品，也佔了三部，分別是《綠之歌》、《海倫娜與大野狼先生》及《貓與海的彼端》。

撇除《綠之歌》是直接在日編輯的特殊性，其他兩部能在連載期間，就受到日本成熟市場的關注並在短時間內推出日文版，非常難得。而《守娘》其實也在今年有了日文版的好消息，只不過上冊是於2019年出版的；《摸布想自己賺罐罐》也有日文版發售。

當然，讀者也還是能夠觀察到，部分入圍的佳作是前幾屆就已提名或得獎的系列作品，像是2020年贏得新人獎的《守娘》、同年入圍年度漫畫獎的《異人茶跡》以及2021年、2022年入圍年度漫畫獎的《閻鐵花》，三部作品剛好都是系列的完結篇，其畫力與令人意猶未盡的收尾，再次讓金漫獎的評審團提名，可說是實力極為堅強。

不過，就入圍名單來看，大致的類型與去年沒有太大的差異，奇幻／科幻類型穩定發展，文學歷史為基礎的作品也是另一宗，然後現代劇又可分成嚴肅與幽默兩個分支。

但若參考〈2022年度商業漫畫出版總覽〉，會發現女性向作品相較青年少年向，入圍比例是偏少的，尤其是BL與少女漫，詳細的原因還有待進一步的研究觀察；也請讀者注意金漫獎的入圍名單不能代表整體的出版趨勢，本文僅就今年評審團的口味來做分析。

Photo Credit: 中央社 第14屆金漫獎頒獎典禮26日在台北文創大樓舉行，揭曉各獎項得主並頒發特別貢獻獎，文化部長史哲（右6）出席並與得獎者合影。右5為本屆特別貢獻獎得主洪德麟。

幻想世界大放異彩：以宗教與科幻為基礎

這次的名單中，有五部作品是走幻想的路線，其中有以宗教出發的故事，也有接近科技、科學幻想的創作。有宗教元素的作品如雅紳的《千手》，第一集入圍年度漫畫獎，但目前已二冊完結，靈感來自現實生活中的觀音信仰，主角收集觀音散落的「手」，並在旅程中相遇不同的人，是典型的少年冒險路線；另一部奠基於信仰的作品則為雷雷子的《水蛇神夜詠》，本次入圍的是系列作的完結篇，以常見的水神信仰獻祭為基礎，描繪虛構的水蛇圖拉奈和邪王穆倫塞爾的愛戀，畫風精緻敘事角度獨到，頗有可看之處。

而林奕辰的《二零七之骨》則以徹底幻想的世界觀，描述奇獨家族特殊的懷孕生產，並從生產的問題，延伸出科學的追索與母親角色的探討，設定非常迷人且極具潛力，也利用機械元素製造特殊的氛圍，從中還能嗅出《瘋狂麥斯：憤怒道》的影響，目前僅出第一集，預計三集完結，令人期待後續的發展。

另外兩部帶有科幻色彩的作品則是《閻鐵花》與《2073年的電子玩具》。前作是最後一集入圍，基本上是打鬥的最高潮，有著鐵花對抗終極BOSS十三的鬥智，以及身世之謎的陳述，作者常勝的作畫水準自然是不在話下，令讀者大飽眼福。

而日安焦慮的《2073年的電子玩具》則是作者第一本商業出版作品，維持著一貫棉花糖般的角色設計，以神祕且禁忌的古早遊戲做開端，展開了奇怪又科幻的戀愛故事，是非常獨特而迷人的作品，值得細細品味。

Photo Credit: ©雅紳 / 東立出版社 《千手(1)》

歷史記憶由圖來說：從清代到經濟飛漲的時期

以歷史為基礎的漫畫作品如往年般穩定發展，時代描寫的跨度從清代到近現代的1980年代，都可見到不少作者在其中默默耕耘。

小峱峱描寫清代鄉野鬼話的《守娘》自2019年出版上冊後，歷經三年終於出版下冊，結尾並沒有讓讀者失望，畫面的黑灰白也運用得更為靈活，讓時代劇的沉悶有了新鮮的詮釋，並深思女性在舊時代的不平等對待，讀者也可重新反省當代的不公，別具意義。

張季雅以台灣茶業發展為主軸的《異人茶跡》，在本次的入圍名單中，也帶給讀者最後一集的收尾。對台灣漫畫而言算是長篇的大河劇，第五集將茶商陶德的想望，終結在台灣這片土地上，以輕鬆現代的筆法詮釋其與買辦李春生的關係，既暖心又讓人感嘆時代的發展須有各方努力，才能走到今日的局面。而該作的實境APP遊戲入圍了跨域應用獎，讓讀者不僅了解茶業的過往，還能重新認識大稻埕，算是有趣的衍生創作。

同樣有著清麗的現代筆調，左萱的《芭蕉的芽》第一集為讀者帶來日治時代青年的出版故事，將壓抑的殖民氛圍轉化成明亮輕快的熱血軼事，角色的故事雖為虛構，但結合了史實中的部分人物如文藝大佬西川滿，以現代的角度為當時做回顧，可說是為讀者拉近了歷史的距離。

再來是入圍本屆新人獎的JULAI，其《紅繩子》改編自二戰後來台移民高秉涵的原作《山東少年傳奇》，描寫小人物如何在時代的顛沛流離中安身立命，即使想家也得思考自身的未來；畫者利用年輕讀者熟悉的畫風，並作個性鮮活的設定，使原作中濃厚的鄉愁也能傳達給不同的世代，並且讓台灣各族群有彼此理解的可能。