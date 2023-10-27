2023第14屆金漫獎入圍作品趨勢分析：幻想類型大放異彩，歷史、跨界與改編多元，女性向較不獲評審青睞
我們想讓你知道的是
2023第14屆金漫獎於昨日揭開獎項，得獎名單公布之後，自然吸引眾人的焦點；然而，本篇文章不僅聚焦在得獎作品，而是細細爬梳本屆入圍作品，而若參考〈2022年度商業漫畫出版總覽〉，會發現女性向作品相較青年少年向，入圍比例是偏少的，尤其是BL與少女漫，詳細的原因還有待進一步的研究觀察；也請讀者注意金漫獎的入圍名單不能代表整體的出版趨勢，本文僅就今年評審團的口味來做分析。
文：吳平稑
一年一度令人期待的金漫獎又悄悄到來了。今（2023）年的入圍名單於10月初發布，雖比往常稍遲，但看著名單，也能感受到評審團所面臨的選擇挑戰。（編按：得獎名單已於26日公布）
台灣漫畫整體的創作水準不停進步，佳作頻出，要在199件作品中[1]，挑揀僅僅15件年度漫畫獎入圍作品、3件新人獎提名，真的是不容易。
而去（2022）年修訂的參賽辦法[2]也的確讓名單更具包容性，近幾年來陸陸續續有在台發展的外籍作者，也有外籍人士由台人編輯並首度發表的作品，雖然仍為零星個案，但的確逐漸成為趨勢。
尤其台灣作為出版風氣自由蓬勃的地方，是該展示其包容的態度。而兩部在台港人的作品《北港香爐人人插》與《摸布想自己賺罐罐》今年終於能跟國人作品一同競爭，可喜可賀。
除此之外，在2022年度出版不久就有了日文版的台人作品，也佔了三部，分別是《綠之歌》、《海倫娜與大野狼先生》及《貓與海的彼端》。
撇除《綠之歌》是直接在日編輯的特殊性，其他兩部能在連載期間，就受到日本成熟市場的關注並在短時間內推出日文版，非常難得。而《守娘》其實也在今年有了日文版的好消息，只不過上冊是於2019年出版的；《摸布想自己賺罐罐》也有日文版發售。
當然，讀者也還是能夠觀察到，部分入圍的佳作是前幾屆就已提名或得獎的系列作品，像是2020年贏得新人獎的《守娘》、同年入圍年度漫畫獎的《異人茶跡》以及2021年、2022年入圍年度漫畫獎的《閻鐵花》，三部作品剛好都是系列的完結篇，其畫力與令人意猶未盡的收尾，再次讓金漫獎的評審團提名，可說是實力極為堅強。
不過，就入圍名單來看，大致的類型與去年沒有太大的差異，奇幻／科幻類型穩定發展，文學歷史為基礎的作品也是另一宗，然後現代劇又可分成嚴肅與幽默兩個分支。
但若參考〈2022年度商業漫畫出版總覽〉，會發現女性向作品相較青年少年向，入圍比例是偏少的，尤其是BL與少女漫，詳細的原因還有待進一步的研究觀察；也請讀者注意金漫獎的入圍名單不能代表整體的出版趨勢，本文僅就今年評審團的口味來做分析。
幻想世界大放異彩：以宗教與科幻為基礎
這次的名單中，有五部作品是走幻想的路線，其中有以宗教出發的故事，也有接近科技、科學幻想的創作。有宗教元素的作品如雅紳的《千手》，第一集入圍年度漫畫獎，但目前已二冊完結，靈感來自現實生活中的觀音信仰，主角收集觀音散落的「手」，並在旅程中相遇不同的人，是典型的少年冒險路線；另一部奠基於信仰的作品則為雷雷子的《水蛇神夜詠》，本次入圍的是系列作的完結篇，以常見的水神信仰獻祭為基礎，描繪虛構的水蛇圖拉奈和邪王穆倫塞爾的愛戀，畫風精緻敘事角度獨到，頗有可看之處。
而林奕辰的《二零七之骨》則以徹底幻想的世界觀，描述奇獨家族特殊的懷孕生產，並從生產的問題，延伸出科學的追索與母親角色的探討，設定非常迷人且極具潛力，也利用機械元素製造特殊的氛圍，從中還能嗅出《瘋狂麥斯：憤怒道》的影響，目前僅出第一集，預計三集完結，令人期待後續的發展。
另外兩部帶有科幻色彩的作品則是《閻鐵花》與《2073年的電子玩具》。前作是最後一集入圍，基本上是打鬥的最高潮，有著鐵花對抗終極BOSS十三的鬥智，以及身世之謎的陳述，作者常勝的作畫水準自然是不在話下，令讀者大飽眼福。
而日安焦慮的《2073年的電子玩具》則是作者第一本商業出版作品，維持著一貫棉花糖般的角色設計，以神祕且禁忌的古早遊戲做開端，展開了奇怪又科幻的戀愛故事，是非常獨特而迷人的作品，值得細細品味。
歷史記憶由圖來說：從清代到經濟飛漲的時期
以歷史為基礎的漫畫作品如往年般穩定發展，時代描寫的跨度從清代到近現代的1980年代，都可見到不少作者在其中默默耕耘。
小峱峱描寫清代鄉野鬼話的《守娘》自2019年出版上冊後，歷經三年終於出版下冊，結尾並沒有讓讀者失望，畫面的黑灰白也運用得更為靈活，讓時代劇的沉悶有了新鮮的詮釋，並深思女性在舊時代的不平等對待，讀者也可重新反省當代的不公，別具意義。
張季雅以台灣茶業發展為主軸的《異人茶跡》，在本次的入圍名單中，也帶給讀者最後一集的收尾。對台灣漫畫而言算是長篇的大河劇，第五集將茶商陶德的想望，終結在台灣這片土地上，以輕鬆現代的筆法詮釋其與買辦李春生的關係，既暖心又讓人感嘆時代的發展須有各方努力，才能走到今日的局面。而該作的實境APP遊戲入圍了跨域應用獎，讓讀者不僅了解茶業的過往，還能重新認識大稻埕，算是有趣的衍生創作。
同樣有著清麗的現代筆調，左萱的《芭蕉的芽》第一集為讀者帶來日治時代青年的出版故事，將壓抑的殖民氛圍轉化成明亮輕快的熱血軼事，角色的故事雖為虛構，但結合了史實中的部分人物如文藝大佬西川滿，以現代的角度為當時做回顧，可說是為讀者拉近了歷史的距離。
再來是入圍本屆新人獎的JULAI，其《紅繩子》改編自二戰後來台移民高秉涵的原作《山東少年傳奇》，描寫小人物如何在時代的顛沛流離中安身立命，即使想家也得思考自身的未來；畫者利用年輕讀者熟悉的畫風，並作個性鮮活的設定，使原作中濃厚的鄉愁也能傳達給不同的世代，並且讓台灣各族群有彼此理解的可能。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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