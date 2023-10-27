以巴衝突中的音樂和平夢

文：洪思行

以色列和巴勒斯坦戰火再起，引起全球關注，以巴衝突背後牽涉的歷史問題錯綜複雜，既有國家利益，也有種族仇恨和宗教信仰。但不論這個結有多難解，一直以來都有不同人嘗試用非武力的方式推動以巴和平，其中一個是西東合集交響樂團（West–Eastern Divan Orchestra）。

西東合集交響樂團是猶太音樂家巴倫波因（Daniel Barenboim）和巴勒斯坦已故學者薩依德（Edward Said）在1999年成立。二人在1993年於倫敦相遇，他們沒有囿於種族的隔膜，特別二人有共同的嗜好——古典音樂（薩依德寫過不少音樂文章，甚至集結成書如《論晚期風格》），所以反而一見如故，無所不談。

Photo Credit: GettyImages Daniel Barenboim

兩位在國際上極具影響力和想法的文化人走在一起，不但帶來思想衝擊，更萌生出一個大膽的想法，成立一個由以色列人、巴勒斯坦人和阿拉伯人組成的管弦樂團，並以歌德詩集《西東詩集》命名，因為他們認為歌德是首批對其它文化產生興趣的歐洲人之一，《西東詩集》便是他以波斯文化為靈感的作品，而此作在1819年推出時，貝多芬開始創作宣揚「四海之內皆兄弟」的第九交響曲，因此二人認定這個名字非常合適。

他們在1999年將想法付諸實行，於德國威瑪舉辦音樂工作坊，吸引到來自巴勒斯坦、以色列、敘利亞、黎巴嫩、約旦、埃及的年輕樂手參與。工作坊由薩依德主持，開宗明義是要展開對話，因為他深信分隔是不可能解決問題，對他人的無知亦無助於事。

西東合集交響樂團的理念得到國際間不少支持，其中一個是西班牙安達盧西亞（Andalusia）政府，讓樂團以該地為基地，每年舉辦工作坊和練習，繼而到全世界巡演。巴倫波因曾詢間安達盧西亞主席Manuel Chavez為何大力支持樂團，對方指西班牙（特別是安達盧西亞）就是因著猶太人和穆斯林共同存在，對該國的發展有重要發展，因此自覺要給予樂團支持。

雖然薩依德在2003年逝世，巴倫波因仍繼續帶領樂團四處表演，他甚至大膽到選奏華格納的作品：華格納是知名反猶德國作曲家，希特勒對他的音樂推崇備至，因此以色列禁止公開演奏華格納的音樂。在演奏華格納作品前，巴倫波因把決定權交給樂團，讓團員投票，最後只有數人反對。

Photo Credit: GettyImages Edward Said

2005年西東合集交響樂團迎來成立以來最大的挑戰——在巴勒斯坦的拉馬拉（Ramallah）舉行音樂會。拉馬拉是巴勒斯坦的臨時首都（他們視耶路撒冷為法定首都），以色列禁止國民進入，而要進入拉馬拉，就需途經以色列地區，那則是敘利亞和黎巴嫩明文禁止國民進入。除了入境問題，人身安全才是樂手最大的擔憂，連團內的西班牙人也對此行十分擔心。

但巴倫波因決意前往拉馬拉，他得到西班牙政府的幫助，為所有人提供外交護照，並主動跟各國政府聯絡，釋除疑慮。即使樂團能夠成行，如何前往拉馬拉也非常複雜，他們要兵分多路，西班牙和以色列團員先到特拉維夫，前者直接前往拉馬拉，後者先「待機」，直到最後一刻才出發參與排練和演出。其它阿拉伯團員在薩依德遺孀Mariam Said的陪同下從約旦首都安曼入境。最後在表演當日，以色列團員在德國防彈車的保護下抵達拉馬拉，並安全完成音樂會，這絕對是一個極具歷史意義的時刻。

巴倫波因當然不會天真到以為組織一個樂團就能帶來和平，他強調的是平等和對話。在巴倫波因親撰的《Everything is Connected》一書中，他以法國大革命中著名的理念「自由、平等、博愛」解釋，他認為這三個概念不但是獨立存在，還是有次序的，人要有自由才能平等，有平等才可達至博愛（原文是Fraternité，英文即fraternity，直譯為友愛）。團員可自由決定去不去工作坊，並在團中表達自我，藉此在樂團裡感受到平等的環境。

對於巴倫波因來說，合奏本身就是「對話」過程，他認為在合奏中，樂手一面要通過音樂表達自己，另一面要聆聽別人。如果只奏不聽，不論奏得有多精彩，可能會太大聲而蓋過別人，或是太細聲而令人聽不到：合奏的精髓就是同時在演奏和聆聽，互相配合乃至提升對方。他相信當不同種族的樂手一起演奏後，他們將能用新的角度來看待對方，繼而更易促成實則的對話。

時至今日，西東合集交響樂團依然在世界各地演出，用音樂展現跨越種族、宗教、政治的和平，它的事蹟還曾被拍成電影《Crescendo》。可是它們所奏的和平之音，還未能在家鄉響起來。

後記：巴倫波因在十月中投書《衛報》，表達對新一輪以巴衝突的立場，有興趣的話可以一看。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex