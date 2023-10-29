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TNL+ 2023/10/29,
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重回踩踏事故一年後的梨泰院：韓國人的集體創傷，曾經的狂歡之地如今黯淡無光

重回踩踏事故一年後的梨泰院：韓國人的集體創傷，曾經的狂歡之地如今黯淡無光
梨泰院踩踏事故的案發巷弄，民眾將留言貼在牆上，並獻上鮮花，悼念罹難者｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

時隔一年，近日重回韓國旅行時，我並沒有忘記回到當年在韓國求學之際，時常前往的梨泰院。近一年了，梨泰院會變成怎麼模樣？尤其在發生此嚴重的事故後，跟韓國有著緣分的我，不管是基於撰文取材，抑或私人上炷香紀悼，這趟旅程，我決定重探梨泰院。

時近萬聖節，想必國內多數讀者都還記得去（2022）年韓國，於疫情解封後的此時佳節之際，發生讓人聞之悲痛的公安事件，那就是10月29日於首爾著名的「地球村」梨泰院（이태원）巷弄內發生踩踏事件。此次事件造成159人死亡、196人受傷，多數傷亡者是前來遊玩的年輕人。

當晚街道一片狼藉，屍體橫排的景象，讓人難以置信。踩踏事件引來當地乃至國際社會關注，在韓國被稱為「梨泰院慘案」（이태원 참사）、「梨泰院踩踏事故」（이태원 압사 사고）。

陸續釋出的新聞報導與畫面，讓人不堪回首。我印象最深刻的是，事故後韓國警方於室內運動場安置死者的大批遺物，供死者家屬認領。那一整排污髒的運動鞋、破損的外套，死者生前頭上的貓耳朵和裝飾，甚至是因為擠壓而損壞到再也無法開機的手機、破碎的眼鏡，讓前去領物的家屬，睹物思情，放聲大哭，即使是外人，見到這些等不到原使用者主人物品，也一陣鼻酸。

真的很難想像，在21世紀先進國家，竟能發生如此慘劇。

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事發當天，警方將死者的遺物擺在體育館內，供家屬認領｜Photo Credit: GettyImages

時隔一年，近日重回韓國旅行時，我並沒有忘記回到當年在韓國求學之際，時常前往的梨泰院。近一年了，梨泰院會變成怎麼模樣？尤其在發生此嚴重的事故後，跟韓國有著緣分的我，不管是基於撰文取材，抑或私人上炷香紀悼，這趟旅程，我決定重探梨泰院。

這個地方我並不陌生，因為當時身為窮苦留學生的我，為了繳學費，對於費率斤斤計較，梨泰院多為西方人聚集之處，這裡美金換韓幣的民間換錢所，相較其他地方更為優惠。而案發現場的街道，剛好就是我去過多次的民間換錢所的斜道巷弄。

在前往梨泰院的地鐵車廂上，可見到不少西方臉孔。畢竟梨泰院附近有美軍的龍山基地，再加上這裡多為西方人來到首爾旅行首選住宿之地，像是在踩踏事件案發現場旁，知名的漢米爾頓酒店（Hamilton Hotel）。

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