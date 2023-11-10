山根勇藏《臺灣民族性百談》：在濫用粗話這一方面，台灣女性絕對不會遜色於男性
我們想讓你知道的是
除了玩味本書描繪的臺灣人百態，我們也可以更進一步探究：作者觀看臺灣人時，採取了何種視角？如此追問，也就是深入了解何謂「殖民統治」的機會。因為強調殖民者和被殖民者的差異，正是殖民政府為自身統治建立正當性的嘗試，而「民族性」的書寫，也就可以在這樣的理解脈絡下開展更深入的意義。
文：山根勇藏
粗話
在台灣，將污言穢語稱之為「粗話」。台灣人在怒罵他人的時候，可以脫口而出的粗話數量非常多。在這一點上，台灣說不定是世界第一，即便美國人再怎麼不服氣，還是不得不讓出冠軍的寶座，台灣人是世界第一的紀錄保持者。首先，光是形容粗話的語詞，就有十五、六種。會拿來作為粗話使用的語詞，大致上應該想像得到。
筆者以台北為中心，詢問並蒐集在台北四周所使用的粗話，竟然就多達五百四十一個語詞。筆者相信並沒有蒐集完全，倘若更仔細地探問，應該還有許多漏網之魚。而且這些還只是福建泉州語的粗話，完全沒有包含廣東客家語的粗話。筆者試著將上述蒐集到的五百四十一個語詞做出分類：
- 男性對男性
- 女性對女性
- 男性對女性
- 女性對男性
- 針對一般人
- 針對特殊的台灣人
- 針對內地人
其中，以男性對男性的粗話數量居冠，有三百三十四個語詞。女性對女性為二十六個、男性對女性為三十九個、女性對男性為六十五個，屈居第二、針對一般人的有三十五個、針對特殊的台灣人有二十個、針對內地人的粗話則是有二十二個語詞。要將這五百四十一個粗話語詞全數列舉出來並非難事，不過因為筆者有些自己的想法，便不打算列舉，單純地介紹大致上的狀況。
（一）關於男性對男性的三百三十四句粗話，針對內容進行調查，全數都與性有關。原本，粗話的精髓就是要用簡短的一句話攻擊對方，使之遍體鱗傷、體無完膚。對於把孝道視為首要道德的漢民族，與性相關，並且要讓對方受到打擊的粗話，最有威力的當然是設法褻瀆對方親族，也因此誕生出「姦恁老母」如此極度醜陋怪誕的粗話。同時，也因為最被廣泛使用詆毀親族的首要對象是父母，與「老母」相關的詞語便有六個。
其中，當然也會使用與老母同義的娘、娘奶（niû-lé）【譯注：「娘奶」使用原書的用法，《教育部閩南語常用辭典》則是表記為「娘嬭」，發音相同。】等，因而形成姦恁娘、姦恁娘奶等。更有趣的是，當單純說「姦恁娘」也無法挫減對方的銳氣，那就會說「姦恁娘窒屄（kàn lín niâ tsi bai）」，倘若這樣對方還是無動於衷，甚至會說「姦恁娘窒屄心（kàn lín niâ tsi bai sim）」。究竟是多麼的死纏爛打，多麼的尖酸毒辣，大家應該見識到了吧，實在是到了無懈可擊的地步。
接著，有關叔姨伯母以及妯娌的有三個、祖父母世代以上的有九個，三個世代、十三個世代、甚至是一百多個世代，如此以世代上下垂直擴展的對象粗話有五個。以一家為起始，或是水平擴散至左鄰右舍的對象粗話有三個。假設光是咒罵親族還不夠，姻親、子孫輩的親族也會遭受池魚之殃，觸及妻、妾、姐妹、女兒、媳婦仔（sin pū á）等對象的粗話有八個。當這些言語攻擊的殺傷力不足，甚至會搬出漢民族最敬畏的太上帝，也就是玉皇上帝，祭出「姦恁太上皇（kàn lín thài siōng hông）」如此可能會遭天譴的粗話。
有趣的是，這時候對於玉皇上帝果然還是心存敬畏，而會使用「你這傢伙的太上皇」這樣的詞語，實在是活生生地展露出台灣民族的性格。至此，看見台灣民族精力旺盛、豪邁英勇、輕舉妄動的模樣，讓人不禁想要捧腹大笑。就讓我們先把這個話題擱置在旁。我們應該都同意，這是一個不知道會說出什麼話、不知道會做出什麼事的民族。
如果思考粗話的演進狀況，內心不時會出現驚嘆：「原來也可以這樣說啊！」以上從「姦恁老母」到「姦恁太上皇」之間共有三十五句粗話。而使用與「姦」這個動詞同義的語詞，可說是琳瑯滿目，像是「駛（sái）」、「箍（khoo）」、「操（tshò）」、「戳（tshù）」、「騎（khiâ）」、「扑（phok）」、「偏（phinn）」、「掠（lia̍h）」等多達八個。
將上述以「姦」之動詞為起始的三十五句粗話，分別置換成這八個可替換的動詞，配合對象的受詞，便可以組合出三百零五句粗話。從男性對男性的三百三十四個粗話中扣除，剩下十九個，但是其中仍然有八句粗話是帶有姦淫老母的意思、一句是姦淫姊姊、八句是姦淫對方後庭、一句是相反意義的不願姦淫、一句是不管姦淫多少人也不會滿足的好色之徒。
換句話說，這三百三十四句粗話，全數皆是極為醜惡怪誕、受人唾棄、與性相關的內容。在台灣人當中，有些人也會覺得像是「姦恁老母」之類的粗話太過難聽和丟人現眼，轉而使用在家畜或是其他對象，又或者是在自己失敗的時候等場合上。也就是說，時至今日，這些粗話已經失去其原本嚴厲辱罵、挑釁對方的含意，使用上就像是日語中的「ちくしょう（畜生）」」、「クソ（大便）」、「しまった（糟糕）」等這類較為通俗的詞，看起來就像是想要努力地沖淡粗話的惡意成分，藉以達到自我滿足。對於這份心意，筆者雖然不吝於寄予同情之意，但可惜的是，女性絕對不能使用這一類的粗話。
在濫用粗話這一方面，台灣女性絕對不會遜色於男性。然而，不管台灣女性的情緒再怎麼高昂、心情再怎麼憤慨，也絕對不會使用這一類的粗話。事實上也是因為她們不可能會說出這些詞語。即便這些粗話已經失去了原本的意義，但是如果輕易地使用這些詞語，簡直就像是掩耳盜鈴一般，自己騙自己而已。
（二）女性對女性所罵的粗話，在這個世界上應該沒有比此更為醜惡、怪誕的事情了。即使只有區區的二十六個粗話，其中大部分都是與女性局部器官有關的語詞：破、臭、紅、癢等形容，不禁讓人驚訝，女性居然可以面不改色地說出這些語詞。當然還有更加不堪入耳的說法，在此就交由各位想像，讓筆者手中的筆減少一些污穢。諸如此類的粗話，女性都能面不改色地脫口而出。
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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