山根勇藏《臺灣民族性百談》：在濫用粗話這一方面，台灣女性絕對不會遜色於男性

文：山根勇藏

粗話

在台灣，將污言穢語稱之為「粗話」。台灣人在怒罵他人的時候，可以脫口而出的粗話數量非常多。在這一點上，台灣說不定是世界第一，即便美國人再怎麼不服氣，還是不得不讓出冠軍的寶座，台灣人是世界第一的紀錄保持者。首先，光是形容粗話的語詞，就有十五、六種。會拿來作為粗話使用的語詞，大致上應該想像得到。

筆者以台北為中心，詢問並蒐集在台北四周所使用的粗話，竟然就多達五百四十一個語詞。筆者相信並沒有蒐集完全，倘若更仔細地探問，應該還有許多漏網之魚。而且這些還只是福建泉州語的粗話，完全沒有包含廣東客家語的粗話。筆者試著將上述蒐集到的五百四十一個語詞做出分類：

男性對男性 女性對女性 男性對女性 女性對男性 針對一般人 針對特殊的台灣人 針對內地人

其中，以男性對男性的粗話數量居冠，有三百三十四個語詞。女性對女性為二十六個、男性對女性為三十九個、女性對男性為六十五個，屈居第二、針對一般人的有三十五個、針對特殊的台灣人有二十個、針對內地人的粗話則是有二十二個語詞。要將這五百四十一個粗話語詞全數列舉出來並非難事，不過因為筆者有些自己的想法，便不打算列舉，單純地介紹大致上的狀況。

（一）關於男性對男性的三百三十四句粗話，針對內容進行調查，全數都與性有關。原本，粗話的精髓就是要用簡短的一句話攻擊對方，使之遍體鱗傷、體無完膚。對於把孝道視為首要道德的漢民族，與性相關，並且要讓對方受到打擊的粗話，最有威力的當然是設法褻瀆對方親族，也因此誕生出「姦恁老母」如此極度醜陋怪誕的粗話。同時，也因為最被廣泛使用詆毀親族的首要對象是父母，與「老母」相關的詞語便有六個。

其中，當然也會使用與老母同義的娘、娘奶（niû-lé）【譯注：「娘奶」使用原書的用法，《教育部閩南語常用辭典》則是表記為「娘嬭」，發音相同。】等，因而形成姦恁娘、姦恁娘奶等。更有趣的是，當單純說「姦恁娘」也無法挫減對方的銳氣，那就會說「姦恁娘窒屄（kàn lín niâ tsi bai）」，倘若這樣對方還是無動於衷，甚至會說「姦恁娘窒屄心（kàn lín niâ tsi bai sim）」。究竟是多麼的死纏爛打，多麼的尖酸毒辣，大家應該見識到了吧，實在是到了無懈可擊的地步。

接著，有關叔姨伯母以及妯娌的有三個、祖父母世代以上的有九個，三個世代、十三個世代、甚至是一百多個世代，如此以世代上下垂直擴展的對象粗話有五個。以一家為起始，或是水平擴散至左鄰右舍的對象粗話有三個。假設光是咒罵親族還不夠，姻親、子孫輩的親族也會遭受池魚之殃，觸及妻、妾、姐妹、女兒、媳婦仔（sin pū á）等對象的粗話有八個。當這些言語攻擊的殺傷力不足，甚至會搬出漢民族最敬畏的太上帝，也就是玉皇上帝，祭出「姦恁太上皇（kàn lín thài siōng hông）」如此可能會遭天譴的粗話。

有趣的是，這時候對於玉皇上帝果然還是心存敬畏，而會使用「你這傢伙的太上皇」這樣的詞語，實在是活生生地展露出台灣民族的性格。至此，看見台灣民族精力旺盛、豪邁英勇、輕舉妄動的模樣，讓人不禁想要捧腹大笑。就讓我們先把這個話題擱置在旁。我們應該都同意，這是一個不知道會說出什麼話、不知道會做出什麼事的民族。

如果思考粗話的演進狀況，內心不時會出現驚嘆：「原來也可以這樣說啊！」以上從「姦恁老母」到「姦恁太上皇」之間共有三十五句粗話。而使用與「姦」這個動詞同義的語詞，可說是琳瑯滿目，像是「駛（sái）」、「箍（khoo）」、「操（tshò）」、「戳（tshù）」、「騎（khiâ）」、「扑（phok）」、「偏（phinn）」、「掠（lia̍h）」等多達八個。

將上述以「姦」之動詞為起始的三十五句粗話，分別置換成這八個可替換的動詞，配合對象的受詞，便可以組合出三百零五句粗話。從男性對男性的三百三十四個粗話中扣除，剩下十九個，但是其中仍然有八句粗話是帶有姦淫老母的意思、一句是姦淫姊姊、八句是姦淫對方後庭、一句是相反意義的不願姦淫、一句是不管姦淫多少人也不會滿足的好色之徒。

換句話說，這三百三十四句粗話，全數皆是極為醜惡怪誕、受人唾棄、與性相關的內容。在台灣人當中，有些人也會覺得像是「姦恁老母」之類的粗話太過難聽和丟人現眼，轉而使用在家畜或是其他對象，又或者是在自己失敗的時候等場合上。也就是說，時至今日，這些粗話已經失去其原本嚴厲辱罵、挑釁對方的含意，使用上就像是日語中的「ちくしょう（畜生）」」、「クソ（大便）」、「しまった（糟糕）」等這類較為通俗的詞，看起來就像是想要努力地沖淡粗話的惡意成分，藉以達到自我滿足。對於這份心意，筆者雖然不吝於寄予同情之意，但可惜的是，女性絕對不能使用這一類的粗話。

在濫用粗話這一方面，台灣女性絕對不會遜色於男性。然而，不管台灣女性的情緒再怎麼高昂、心情再怎麼憤慨，也絕對不會使用這一類的粗話。事實上也是因為她們不可能會說出這些詞語。即便這些粗話已經失去了原本的意義，但是如果輕易地使用這些詞語，簡直就像是掩耳盜鈴一般，自己騙自己而已。

（二）女性對女性所罵的粗話，在這個世界上應該沒有比此更為醜惡、怪誕的事情了。即使只有區區的二十六個粗話，其中大部分都是與女性局部器官有關的語詞：破、臭、紅、癢等形容，不禁讓人驚訝，女性居然可以面不改色地說出這些語詞。當然還有更加不堪入耳的說法，在此就交由各位想像，讓筆者手中的筆減少一些污穢。諸如此類的粗話，女性都能面不改色地脫口而出。