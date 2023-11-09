《誤判的總和》：伊拉克和蓋達有沒有關聯？沃佛維茲一直得到同一個答案——「沒有」，但他不能接受

文：詹姆斯．齊姆林（James C. Zimring）

小布希政府的背後信念、動機和意圖

儘管入侵伊拉克的最終決定是小布希總統自己下的，但這個過程是整個政府的產物。儘管總統的心智是單一認知，但總統當局所包含的眾多人士、多重觀點以及眾多當務之急，全部同時一起運作。這種眾多投入者形成的網路如何影響信念，是一個重要的題目；然而為了當前的討論，值得一一來檢驗每個投入者。確認偏誤和專挑好資料取決於涉事者背後的信念，以及其意圖。

錢尼和倫斯斐以及他們的眾多手下，似乎遠在2001年9月11日的許久之前，就已多次想找機會入侵伊拉克，而且有著十足把握能輕鬆獲勝並取得極成功的結果。萊斯可能遠比他們更難以抉擇，而且不管跟錢尼還是倫斯斐都稱不上好友；然而，她有著讓中東民主化的雄心壯志。鮑爾強烈反對入侵，但不是因為他有多喜歡海珊，也不是因為他認為入侵會失敗。鮑爾反而徹底瞭解一旦入侵就得為整個局面負責的含意，而那不可能輕易脫身。

至於總統這邊，似乎結合了「美國就該為世界其他地方帶來自由」的堅定信念力量，以及一種強烈的宣揚正義使命感。可能還包含布希家族的一筆家族性的仇恨，因為海珊顯然曾嘗試刺殺老布希。此外，總統個人的財富和石油業有很緊密的關係，而身為哈利伯頓（Halliburton）前執行長且仍持有該公司展延股票選擇權的副總統也是如此。此外，就如艾森豪總統在告別演說時所警告的，當美國參戰時軍事工業複合體會發財，而大筆大筆的錢會花在遊說政客上。

更不切實際的是，小布希政府覺得用更友好且和善的政府來取代海珊，不僅對美國的戰略來說很重要，對中東也是裨益良多。先不管這種事發生的可能性有多低，對美國來說，那會是戰略上的重大一步。最後，在政治上最重要的事是撐過去就是你的——政客離下一次選舉總是沒那麼遙遠。美國在九一一攻擊中受到重傷，因此痛擊敵人能從情感深處討好選民。

人可能會出於上述所有理由，認為美國當初就該或就不該入侵伊拉克；然而，這些都不是小布希政府提出的理由。這些反而是預先形成的信念之源頭。實際呈現的理由有兩部分。第一個（如前所述）是海珊違反聯合國第1441號決議，持有大規模毀滅武器，而這對美國和世界而言都是不能容忍的的風險。第二個理由並非聯合國決議的一部分，卻出乎意料地被納入小布希政府的說法，那就是伊拉克要為九一一攻擊負起責任。

把海珊牽連到賓拉登，把伊拉克牽連到蓋達

要瞭解完整敘事，得要回到世貿中心的攻擊事件，但不是發生在2001年9月11日的那一場。故事反而是從1993年世貿中心的炸彈事件開始，當時一台裝滿爆裂物的卡車在建築物底下的停車場引爆。儘管這沒有危害到建築結構的完整性，但確實造成了嚴重損害，並造成一千人受傷（其中六人死亡）。最終有七名共謀者遭到逮捕、定罪並判刑——他們幾乎都是巴基斯坦或埃及國民，具有極端意識形態，專心致志於攻擊美國來聲援處在困境中的巴勒斯坦人民。

當時，以及後來，有人提出一種理論，認為伊拉克支持了執行爆炸案的恐怖分子。然而，包括中情局在內的眾多情報機構都認為，這個理論站不住腳而不予理會。儘管如此，有些人還是大聲擁護這個想法——或許沒人比麥爾羅伊（Laurie Mylroie）還大聲。這位哈佛大學的教授出版了一本叫作《復仇研究：薩達姆．海珊對美國的未竟之戰》（Study of Revenge: Saddam Hussein’s Unfinished War Against America）的書。

把海珊牽連至1993年攻擊事件的證據為何？涉案的七人中，有一人（也只有一人）是伊拉克裔，不過他出生於美國。此外，在瀏覽其他犯罪者的所有手機通聯紀錄（包括幾百次通話）後，發現其中一人（他本身不是伊拉克裔）打了四十六通電話給他一位住在伊拉克、曾是巴勒斯坦恐怖分子的叔叔。

這四十六通電話涵蓋的時間前後有八個月，其內容無從得知。那就是牽連，那就是證據，全部差不多就這些。基本上每份可信的情報分析都不會予以理會，政治學家進行的分析也多半如此。然而，「反正伊拉克就是攻擊的幕後黑手」這種沒有證據支持的想法，卻給沃佛維茲（Paul Wolfowitz）留下了深刻的印象。

沃佛維茲曾是老布希底下的國防部次長，他對於海珊在沙漠風暴行動（也就是把海珊勢力趕出先前入侵的科威特的第一次波灣戰爭）後仍保有政權一事感到十分失望。對於美國鼓勵伊拉克人民起義卻又不支援他們，使得起義被海珊部隊鎮壓一事，沃佛維茲感到十分後悔，同時背負著強烈的罪惡感。麥爾羅伊顯然深信海珊正在攻擊美國，且透過那樣的濾鏡來詮釋資訊。舉例來說，她甚至誇張到主張海珊是1995年奧克拉荷馬市爆炸案的幕後黑手。沃佛維茲並不接受後面這種論點，因為連他都覺得太過牽強；然而，他全盤接受了海珊和1993 世貿中心爆炸案之間的關聯。完全地、徹底地通盤接受。

沃佛維茲一直嘗試把伊拉克和對美攻擊連結起來。舉例來說，1998年，沃佛維茲（還有倫斯斐，當時跟他一起在一個委員會中效力）特別要求中情局試著把伊拉克牽連到1993年的爆炸案，但中情局找不到這樣的關聯。沃佛維茲並沒有被這樣的專家分析所打倒，反而不屈不撓地努力激發推翻海珊的策略，還在《標準週刊》（Weekly Standard）與哈利勒扎德（Zalmay M. Khalilzad）共同撰寫了一篇文章，標題為「推翻他」（Overthrow Him）。