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2023/10/27,
職場

港大學畢業生最後悔修讀哪一科？

港大學畢業生最後悔修讀哪一科？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

常聽見有人抱怨自己當初「選錯科」，究竟哪一科是最多畢業生後悔選讀的科目？

常聽見有人抱怨自己當初「選錯科」，究竟哪一科是最多畢業生後悔選讀的科目？根據CTgoodjobs《2023年畢業生薪酬及就業調查》顯示，有31.1%修讀工商管理的畢業生表示有後悔選擇現時的科目，其次為社會科學（15.6%）及金融／經濟（10.0%）畢業生。

香港大型求職平台CTgoodjobs在本年第三季透過網上問卷形式，進行了《2023年畢業生薪酬及就業調查》，對象主要為來自23個行業的僱主、來自本地11間大學和其他大專院校的畢業生。

調查發現，有31.1%修讀工商管理的畢業生表示有後悔選擇現時的科目，其次為社會科學（15.6%）及金融／經濟（10.0%）畢業生。

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至於大專院校方面，香港城市大學及香港理工大學都分別有13.3%畢業生表示「選錯科」。54.1%畢業生後悔的原因是「沒有興趣或熱情」，以及有45.9%認為「學習內容與想像不符」。其他原因依次為「考試成績差」（35.1%）、「聽取行內經驗人士意見」（21.6%）、「學科難度超出了所能承受的範圍」（18.9%）、學習負擔太重（13.5%）。

至於畢業生找工作情況方面，修讀管理科學的畢業生，對找工作最感到焦慮（6.5分），而商業計算及數據分析理學畢業生感到最輕鬆（1.5分）。在找工作所需時間方面，75.0%能源及環境學畢業生花少於一個月時間就成功找工作，至於金融／經濟畢業生所需時間就較多，有40.7%畢業生要花兩個月以上才成功獲聘。

此外，不同畢業生對就業前景的自信程度亦有所分別。就讀「建築學及土木工程學」及「心理學」的畢業生，對其就業前景的自信程度最高，同樣有6.4分。從所屬大專院校類別看，香港大學的畢業生對就業前景的自信程度有6.6分，為所有院校中平均分數最高，其次是香港教育大學（6.4分）。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者網站。）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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