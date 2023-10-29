中國網友稱以色列「納粹」、北市民眾持納粹旗抗議，「全球無知國家排行榜」前三名當之無愧

使用納粹符號引發的禁忌議題

近日由於以色列和巴勒斯坦之間的衝突升級，國際間的立場愈趨兩極化，德國總理蕭茲日前訪問以色列表達支持，此舉引起中國民眾強烈不滿，甚至有網友將以色列國旗和納粹符號結合、在德國駐中大使館微博留言稱以色列為「納粹」。

時有耳聞台灣民眾使用納粹符號的新聞，皆會引起德國或以色列駐台代表聲明指責。例如，有兩位民眾數次持納粹旗幟在歐洲學校門口抗議、今年5月有以「中一中」、「建中」、「彰中」為名的非官方臉書專頁以符號拼貼成納粹符號，皆受到檢舉。

也許有些人認為使用納粹符號的民眾普遍不瞭解其歷史含義，或者是出於無知、戲謔而使用。但由於納粹符號代表著種族滅絕和暴力的歷史，應該受到嚴格譴責。

自由表達意思與造成人心理陰影的衡量

2018年也有新竹美髮店以納粹符號作為招牌，當時德國在台協會聲明表示，此「難以置信」、「納粹標誌作為商業用途，是對大屠殺犧牲者的一種侮辱」，並要求店家換招牌，店家則聲稱該符號是是四支剃刀而非納粹標誌。

我們可以思考若店家確實在不知情的狀況下設計出與納粹類似的符號，應該被剝奪他們的創意表現嗎？

在台灣一直發生的「納粹事件」也被國際間認為無知，但凡有基本歷史素養的民眾都應該理解，納粹符號已是國際中有共識的特殊符號，可能會引起別人的不安和憤怒，為了尊重他人，在公共場合皆應該禁止使用相似符號。創意再優秀，也不應該犧牲他人的感受來獲得認可（假使你的鄰居對紅色「生心恐懼」，而你在不知情之下將外牆塗成紅色，該鄰居經過時造成很大的痛苦，也可以主張請求你將外牆改為其他顏色）。

無獨有偶，2016年新竹的光復高中在校內遊行中裝扮成納粹軍隊，並仿效納粹敬禮姿勢。隨後，英國市場研究機構益索普（Ipsos MORI）公布了「2016年全球無知國家排行榜」，台灣名列第三。而當時校方的回應竟然是要尊重學生的創意，甚至老師也在遊行隊伍中，而造成一大笑話。