中國網友稱以色列「納粹」、北市民眾持納粹旗抗議，「全球無知國家排行榜」前三名當之無愧
我們想讓你知道的是
在台灣一直發生的「納粹事件」也被國際間認為無知，但凡有基本歷史素養的民眾都應該理解，納粹符號已是國際中有共識的特殊符號，可能會引起別人的不安和憤怒，為了尊重他人，在公共場合皆應該禁止使用相似符號，創意再優秀，也不應該犧牲他人的感受來獲得認可。
使用納粹符號引發的禁忌議題
近日由於以色列和巴勒斯坦之間的衝突升級，國際間的立場愈趨兩極化，德國總理蕭茲日前訪問以色列表達支持，此舉引起中國民眾強烈不滿，甚至有網友將以色列國旗和納粹符號結合、在德國駐中大使館微博留言稱以色列為「納粹」。
時有耳聞台灣民眾使用納粹符號的新聞，皆會引起德國或以色列駐台代表聲明指責。例如，有兩位民眾數次持納粹旗幟在歐洲學校門口抗議、今年5月有以「中一中」、「建中」、「彰中」為名的非官方臉書專頁以符號拼貼成納粹符號，皆受到檢舉。
也許有些人認為使用納粹符號的民眾普遍不瞭解其歷史含義，或者是出於無知、戲謔而使用。但由於納粹符號代表著種族滅絕和暴力的歷史，應該受到嚴格譴責。
自由表達意思與造成人心理陰影的衡量
2018年也有新竹美髮店以納粹符號作為招牌，當時德國在台協會聲明表示，此「難以置信」、「納粹標誌作為商業用途，是對大屠殺犧牲者的一種侮辱」，並要求店家換招牌，店家則聲稱該符號是是四支剃刀而非納粹標誌。
我們可以思考若店家確實在不知情的狀況下設計出與納粹類似的符號，應該被剝奪他們的創意表現嗎？
在台灣一直發生的「納粹事件」也被國際間認為無知，但凡有基本歷史素養的民眾都應該理解，納粹符號已是國際中有共識的特殊符號，可能會引起別人的不安和憤怒，為了尊重他人，在公共場合皆應該禁止使用相似符號。創意再優秀，也不應該犧牲他人的感受來獲得認可（假使你的鄰居對紅色「生心恐懼」，而你在不知情之下將外牆塗成紅色，該鄰居經過時造成很大的痛苦，也可以主張請求你將外牆改為其他顏色）。
無獨有偶，2016年新竹的光復高中在校內遊行中裝扮成納粹軍隊，並仿效納粹敬禮姿勢。隨後，英國市場研究機構益索普（Ipsos MORI）公布了「2016年全球無知國家排行榜」，台灣名列第三。而當時校方的回應竟然是要尊重學生的創意，甚至老師也在遊行隊伍中，而造成一大笑話。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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