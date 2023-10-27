記大學好友李克強：我們六個當年一起玩的同學，多年後有中共領導人、有中共囚犯

中國前總理李克強，突然去世，令人不勝惋惜！李克強和我都是在毛澤東去世後1977年考上北京大學的，他在法律系，我在經濟系。我和他一起在學生團體裡共事，我們也一起組織了一個課外學習小組，還是好朋友。我印象最深的是他思想敏捷、刻苦用功。

以下是我在自傳裡有關李克強的片段摘錄，非常零星，沒有什麼邏輯，只是當時發生的事情而已。

北大官方組織學生團體有學生會和共青團。學生會的會長是張煒，是我們經濟系的同學；共青團委員會的書記是李克強，張煒和李克強都是學生中的佼佼者，但後來走了不同的道路。

北大學生會底下有個美術組。我從小愛好繪畫，在文革中師從名家學習美術，1975年被選拔到中國人民解放軍當美術兵。看到北大有美術組我很高興，於是就報名參加。報名時每人當場畫一張畫，我記得是畫了一個同學的頭像寫生，把所有的人都「鎮住」了，就推選我為美術組組長，組織美術愛好者活動，負責為學生會和團委繪畫和製作宣傳品。

當時跳舞會非常盛行，北大辦舞會就由我來畫海報。舞會還賣票，挺賺錢。每次跳舞會結束，我就分到一把鈔票。

我就是這時認識了克強。

我們這些學生在團委、學生會裡都是兼職，專職的學生幹部叫黑良傑，我們都叫他老黑。他在樓裡有一間辦公室兼臥室，當時能有一間自己住的房間，那是很奢侈的。