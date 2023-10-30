全球宜居性調查：前段班台北市排名下滑，台海局勢、交通及環境被列為改善重點
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經濟學人智庫的全球宜居性指數排名中，台北從2021年的第61名下滑至2022年的第67名；在《Monocle》2022年生活品質調查中，台北名列第10，2023年報告台北跌出榜單之外。但儘管在許多評比排名出現下滑趨勢，台北乃至整個台灣仍在其他指數中表現亮眼。
文：Brian Cragun（克雷根曾任《台灣工商雜誌》雜誌副編輯。自2009年以來，他一直在台灣生活和工作，並撰寫有關台灣的商業、社會、政治和文化的文章。）
譯：黃皓筠
在各種全球城市宜居性及生活品質的國際調查中，台北市經常名列前茅。它的吸引力包含融合創新技術的豐富的文化遺產、環繞城市壯麗山巒、多樣的美食選擇，以及相對較低的生活成本。
然而過去幾年，台北的排名在一些主流國際宜居指數中持續下滑，進而引發如何進一步改善台北居民生活品質的論辯。
經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）的全球宜居性指數排名中，台北從2021年的第61名下滑至2022年的第67名。該指數考慮了社會穩定、文化與環境、醫療品質、教育和基礎設施等多項評分指標。
排名的下降反映出其他地區的快速進步，而非台北自身情況惡化。但這一挫折提醒我們，保持競爭力從古至今皆是一項挑戰。
EIU高級分析師拉蒂（Akshay Rathi）表示：「由於文化和環境方面的進步，台北的總體得分略有提高。」儘管台北的總分從去（2023）年的85.1分提高至85.8分，但排名下降的原因在於，和其他城市相比，台北在過去一年的進步幅度相對較小。
此外，社會穩定性是該指數中的主要類別之一，兩岸關係的不確定，可能是影響台灣得分的其中一項關鍵因素。
另一份由英國生活雜誌《Monocle》每年編制的生活品質調查，列出了20個生活品質最高的城市。該指數主要考量城市安全性與犯罪率、國際連結、氣候及日照、建築品質、公共交通、文化包容力容忍度、環境問題與自然可近性、城市設計、商業環境、積極政策發展以及醫療保健。
在《Monocle》2022年生活品質調查中，台北名列第10，低於2021年的第9名，2023年報告台北的排名仍持續下滑，跌出榜單之外。（本雜誌曾試圖聯繫《Monocle》了解這一急劇下降的原因，但未獲回應。導致該結果的其中一個原因，可能是台海地區的緊張局勢升級，以及國際社會對台灣的關注增加。）
2022年，《Monocle》雜誌將台北的相對負擔能力、低犯罪率和世界一流的醫療保健列為居民擁有優良生活品質的因素。同時，報告也提到兩項台灣需要改進之處，即過時的銀行體系和道路安全問題。
根據《台灣工商雜誌》（TOPICS）2023年3月號的報導，在台灣辦理銀行業務對外國人來說尤其困難，原因包含命名慣例和相關要求上的差異，以及在申請和使用某些金融產品，如信用卡、抵押貸款和線上服務時遇到的複雜情況。
交通問題方面，像拉格賽（Colin LaGesse）這樣的美國居民，對城市交通有一些顧慮。「台灣的司機有極其危險的習慣，而糟糕的道路設計、缺乏有效的交通執法，加劇了問題的嚴重性。」他說道。此外，台北的人行道和自行車道也存在一些問題。
儘管《Monocle》在2022年的報告中指出，台北套房的平均月租金約為新台幣2.3萬（約為775美元），相對來說還算負擔得起，但租金上揚和薪資停滯不前，使得住房成為許多台北居民的重大問題。近期更有媒體報導指出，追蹤房價變化和整體生活比例的租金指數於6月達到歷史新高，引起人們對住房問題產生更高的關注。
另一方面，經濟學人智庫和《Monocle》的調查也考慮了環境因素，包括氣候、空氣品質、綠色空間的可用性和可近性。
美國有研究表明，城市綠地面積與市民的身心健康有直接關聯。雖然《都市計畫法》明文規定公園、綠地等空間佔用土地面積不得少於全部計畫面積百分之十，根據台北市政府公園路燈管理處的估計，直到2021年台北的綠色空間僅佔6.56%，相較於東北亞其他首都城市如首爾的27.91%和日本的7.5%，數字明顯較低。
噪音污染也可能對居民健康產生嚴重影響。根據環境部（升格前為環保署）的說法，50至70分貝的噪音可能會讓一些人感到輕微的不適，而長期暴露在超過70分貝的噪音環境下，可能引起焦慮相關症狀。
去年，中央研究院和台灣聲景協會領導的研究團隊，發布了一張顯示台北市各區噪音等級的互動式地圖。調查發現，根據世界衛生組織的標準，台北約有十分之三的居民生活在「吵雜」的地區，其中有許多區域的噪音等級，已遠超過世衛組織和美國環保署認定的合理範圍。
中研院研究員詹大千在記者會中指出，台北缺乏充足的安靜空間，供居民遠離高分貝的噪音，並建議以規劃綠帶的方法減少道路交通噪音。
儘管排名出現下滑趨勢，台北乃至整個台灣仍在其他指數中表現亮眼。由InterNations針對外籍人士進行的質化調查「2023年生活品質指數（2023 Quality of Life Index）」，台灣名列第二。這項分析根據五個子類別，對53個國家進行排名，評比項目涵蓋旅遊和過境、休閒選擇、醫療保健、環境和氣候，以及安全性五個子類別，而所有上榜的國家至少都得訪問50個人。
此外，台灣在InterNations的外國人宜居地點中名列第五，並在海外工作最佳地點排名第九。台灣的安全性指標評分在多數調查中皆表現出色，根據InterNations，沒有一位受訪者表示自己在台灣感到不安全，相較於全球有8%的受訪者對自己的居住地感到不安；而高達76%的受訪者給予台灣最高的安全性評價（全球平均為49%）。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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