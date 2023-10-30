全球宜居性調查：前段班台北市排名下滑，台海局勢、交通及環境被列為改善重點

文：Brian Cragun（克雷根曾任《台灣工商雜誌》雜誌副編輯。自2009年以來，他一直在台灣生活和工作，並撰寫有關台灣的商業、社會、政治和文化的文章。）

譯：黃皓筠

在各種全球城市宜居性及生活品質的國際調查中，台北市經常名列前茅。它的吸引力包含融合創新技術的豐富的文化遺產、環繞城市壯麗山巒、多樣的美食選擇，以及相對較低的生活成本。

然而過去幾年，台北的排名在一些主流國際宜居指數中持續下滑，進而引發如何進一步改善台北居民生活品質的論辯。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）的全球宜居性指數排名中，台北從2021年的第61名下滑至2022年的第67名。該指數考慮了社會穩定、文化與環境、醫療品質、教育和基礎設施等多項評分指標。

排名的下降反映出其他地區的快速進步，而非台北自身情況惡化。但這一挫折提醒我們，保持競爭力從古至今皆是一項挑戰。

EIU高級分析師拉蒂（Akshay Rathi）表示：「由於文化和環境方面的進步，台北的總體得分略有提高。」儘管台北的總分從去（2023）年的85.1分提高至85.8分，但排名下降的原因在於，和其他城市相比，台北在過去一年的進步幅度相對較小。

此外，社會穩定性是該指數中的主要類別之一，兩岸關係的不確定，可能是影響台灣得分的其中一項關鍵因素。

Photo Credit: EIU

另一份由英國生活雜誌《Monocle》每年編制的生活品質調查，列出了20個生活品質最高的城市。該指數主要考量城市安全性與犯罪率、國際連結、氣候及日照、建築品質、公共交通、文化包容力容忍度、環境問題與自然可近性、城市設計、商業環境、積極政策發展以及醫療保健。

在《Monocle》2022年生活品質調查中，台北名列第10，低於2021年的第9名，2023年報告台北的排名仍持續下滑，跌出榜單之外。（本雜誌曾試圖聯繫《Monocle》了解這一急劇下降的原因，但未獲回應。導致該結果的其中一個原因，可能是台海地區的緊張局勢升級，以及國際社會對台灣的關注增加。）

Photo Credit: Monocle

2022年，《Monocle》雜誌將台北的相對負擔能力、低犯罪率和世界一流的醫療保健列為居民擁有優良生活品質的因素。同時，報告也提到兩項台灣需要改進之處，即過時的銀行體系和道路安全問題。

根據《台灣工商雜誌》（TOPICS）2023年3月號的報導，在台灣辦理銀行業務對外國人來說尤其困難，原因包含命名慣例和相關要求上的差異，以及在申請和使用某些金融產品，如信用卡、抵押貸款和線上服務時遇到的複雜情況。

交通問題方面，像拉格賽（Colin LaGesse）這樣的美國居民，對城市交通有一些顧慮。「台灣的司機有極其危險的習慣，而糟糕的道路設計、缺乏有效的交通執法，加劇了問題的嚴重性。」他說道。此外，台北的人行道和自行車道也存在一些問題。

儘管《Monocle》在2022年的報告中指出，台北套房的平均月租金約為新台幣2.3萬（約為775美元），相對來說還算負擔得起，但租金上揚和薪資停滯不前，使得住房成為許多台北居民的重大問題。近期更有媒體報導指出，追蹤房價變化和整體生活比例的租金指數於6月達到歷史新高，引起人們對住房問題產生更高的關注。

另一方面，經濟學人智庫和《Monocle》的調查也考慮了環境因素，包括氣候、空氣品質、綠色空間的可用性和可近性。

美國有研究表明，城市綠地面積與市民的身心健康有直接關聯。雖然《都市計畫法》明文規定公園、綠地等空間佔用土地面積不得少於全部計畫面積百分之十，根據台北市政府公園路燈管理處的估計，直到2021年台北的綠色空間僅佔6.56%，相較於東北亞其他首都城市如首爾的27.91%和日本的7.5%，數字明顯較低。

噪音污染也可能對居民健康產生嚴重影響。根據環境部（升格前為環保署）的說法，50至70分貝的噪音可能會讓一些人感到輕微的不適，而長期暴露在超過70分貝的噪音環境下，可能引起焦慮相關症狀。

去年，中央研究院和台灣聲景協會領導的研究團隊，發布了一張顯示台北市各區噪音等級的互動式地圖。調查發現，根據世界衛生組織的標準，台北約有十分之三的居民生活在「吵雜」的地區，其中有許多區域的噪音等級，已遠超過世衛組織和美國環保署認定的合理範圍。

中研院研究員詹大千在記者會中指出，台北缺乏充足的安靜空間，供居民遠離高分貝的噪音，並建議以規劃綠帶的方法減少道路交通噪音。

Photo Credit: 中央社

儘管排名出現下滑趨勢，台北乃至整個台灣仍在其他指數中表現亮眼。由InterNations針對外籍人士進行的質化調查「2023年生活品質指數（2023 Quality of Life Index）」，台灣名列第二。這項分析根據五個子類別，對53個國家進行排名，評比項目涵蓋旅遊和過境、休閒選擇、醫療保健、環境和氣候，以及安全性五個子類別，而所有上榜的國家至少都得訪問50個人。

此外，台灣在InterNations的外國人宜居地點中名列第五，並在海外工作最佳地點排名第九。台灣的安全性指標評分在多數調查中皆表現出色，根據InterNations，沒有一位受訪者表示自己在台灣感到不安全，相較於全球有8%的受訪者對自己的居住地感到不安；而高達76%的受訪者給予台灣最高的安全性評價（全球平均為49%）。