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TNL+ 2023/10/30,
歷史

《莫斯科宣言》80週年：蘇聯極力阻止中華民國成為戰後四強，史達林完全沒有與蔣中正和解的意思

《莫斯科宣言》80週年：蘇聯極力阻止中華民國成為戰後四強，史達林完全沒有與蔣中正和解的意思
1943年10月30日《莫斯科宣言》簽字儀式|Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

莫斯科外長會議不只決定了聯合國的誕生，同時也確立了中華民國的四強地位。在這場中華民國外交部長沒能參加的外長會議上，究竟是誰出力幫助中華民國，誰不斷的在坑害中華民國呢？

美國與中共之間的裂痕，並沒有因為俄羅斯在2022年2月24日發動侵略烏克蘭的戰爭而緩和，相反的，北京和莫斯科之間反而建立了所謂「無上限」的夥伴關係。雖然在台灣的國民黨（藍營）聲援烏克蘭，但深藍支持者還是從「鞏固大中華民族主義」的視角，追隨中共當局的立場，「無上限」支持俄羅斯。

他們（深藍支持者）以俄羅斯大外宣的口吻，指責澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）領導的烏克蘭政府，在推行屠殺俄裔烏克蘭人的「新納粹」政策，卻無視澤倫斯基本人就是猶太人，他的祖父還以蘇聯紅軍身份參加過「衛國戰爭」的歷史事實。

他們一方面指控澤倫斯基是「新納粹」，然後又在今（2023）年10月7日，哈瑪斯（Hamas）對以色列發動恐怖攻擊後，追隨著中共和俄羅斯的宣傳系統，發表程度不下於希特勒（Adolf Hitler）本身的反猶言論。

更誇張的是，以中華民族主義者自居的他們，卻忽視了一個連鄧小平，甚至毛澤東本人都承認的事實——那就是俄羅斯是歷史上侵占中國土地最多的帝國主義國家。為了迎合中共的兩岸統一論述，同時又不違背自己過去所信仰的中華民國史觀，深藍人士甚至不惜竄改歷史，聲言二戰時的蘇聯不只是打敗納粹德國的主力，也是戰勝日本軍國主義的中流砥柱。

再加上1979年中美斷交後，多年來對美國累積的不良印象，讓許多深藍甚至認為中華人民共和國延續中華民國的聯合國五大常任理事國地位，是經由蘇聯的幫助取得的。

他們說，中共政權是在蘇聯幫助下，於1971年進入聯合國不假。但如果硬是要說中華民國在二戰時成為四強，是靠史達林的提攜；而美國總統總是對蔣中正落井下石的話，顯然就與歷史事實有極大的差異。

今年10月30日是《莫斯科宣言》發表80週年。10月18日到11月11日之間舉行的莫斯科外長會議，不只決定了聯合國的誕生，同時也確立了中華民國的四強地位。也因為有莫斯科外長會議，才會有一個月之後，影響台灣戰後命運的開羅會議。

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