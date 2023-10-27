開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/27,
印太

南海情勢緊張之際，菲律賓宣布終止與中國商談鐵路建設融資

南海情勢緊張之際，菲律賓宣布終止與中國商談鐵路建設融資
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

菲律賓交通部2022年8月曾表示，菲中將重啟北京提供貸款的三項鐵路建設計畫協商，但由於最近菲中兩國因南海主權爭端而關係緊張，菲官方26日證實已終止商談鐵路建設的融資，並表示已有另一個亞洲國家表達了興趣。

（中央社）中國與菲律賓船隻在南海碰撞衝突升級之際，菲方表示不再與中國商談3大鐵路建設項目的貸款融資事項，指中國自2022年7月起就未採取行動，近期已改與另一個亞洲國家商議資助的可能性。

菲律賓交通部2022年8月曾表示，菲國交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）和中國駐菲大使黃溪連同意，將重啟北京提供貸款的鐵路建設計畫協商；包括菲律賓國家鐵路南線長途計畫（南北通勤鐵路）、蘇比克至克拉克鐵路及菲國南部的民答那峨鐵路建設計畫。

美國之音今天報導，但菲律賓官方10月26日證實，不再與中國商談3項重大鐵路建設項目的貸款融資事項。

菲方表示，這些項目的實際建設還沒有開始，因為中國一直不願意同意菲律賓政府提出的貸款條件。實際上，中國自2022年7月起就沒有對菲律賓就這些項目提出的正式開發援助請求採取行動。

包蒂斯塔表示，看來中國對資助菲律賓基礎建設計畫已不那麼感興趣了。

報導指出，菲律賓被迫從與中國的貸款談判中撤出，正值與中國的緊張關係不斷上升之際。但當被問到是否因菲律賓與中國南海糾紛是否影響到貸款談判時，包蒂斯塔說：「依我看來，可能不是那個原因，因為財政部與中國政府的商討已經持續了很久。」

但有菲國經濟官員透露，中國經濟官員在談到對菲基建融資拖延的原因時表示，中方對「地緣政治因素」感到擔憂。

包蒂斯塔表示，最近總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與他曾談到由另一個國家資助這3項計畫的可能性，與一位「亞洲大使」的商談看來很有希望。不過他沒有分享更多的細節。

菲律賓3項鐵路和其他雄心勃勃的基礎設施建設項目是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）積極推動的。採取親中疏美外交政策的杜特蒂曾說，如果中國能夠幫助他在南部建設一條鐵路，他願意在南中國海爭端中「閉嘴」。

不過，幾年過後，許多項目沒有兌現。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。