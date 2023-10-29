阿跨面：我心目中台饒界的貝多芬
我們想讓你知道的是
一個嘻哈歌手再怎麼對各種節奏駕輕就熟，在作曲的境界上又怎麼可能真的像貝多芬一樣？兩人在音樂中其實都有濃濃的草根味，而這和他們的生長背景脫離不了關係；但一些表現手法的相近之處，更是讓兩人的音樂不但充滿了能量，音樂中的陰暗面或稀微使得這樣的能量不會淪為疲乏。
文：用一部片尾的時間
這是一個很強烈的命題，但在開始解釋之前還是要先恭喜阿跨面將成為今年總統府音樂會的表演歌手之一；撇開政治上的風風雨雨不談，阿跨面今年才剛得到大嘻哈時代二的冠軍，就能夠站上這個舞台，其實絕非偶然，這也是為何會寫這篇文章的原因之一。
當然，要能成為主流文化中的經典對他而言雖然還言之過早，但他的崛起確實又再次映證了一炮而紅的公式之一，常常都是在多數人熟悉的事物之外，再多加上一點點什麼；而那究竟是什麼，則必須出自創作者最真切的認同與心聲，因為不只藝術是不會騙人的，從流行文化另一個商業的角度觀之，只有生產者自己最熟悉的事物，才能最貼近消費者體驗本身。
而阿跨面對我們這些母語是台語的聽眾而言，簡直就像是活字典般的國寶。在大嘻哈時代的比賽過程中，愈到後來他不但創作能量不見衰竭，而且用字愈來愈貼近我們小時候阿公阿嬤口中說的話；出身自台南東山國中畢業之前連在學校都講台語的他，由於環境單純尚未完全都市化的關係，藉由這次比賽，讓台語的保存和推廣一口氣同時獲得了前所未有的契機。
當然，一個嘻哈歌手再怎麼對各種節奏駕輕就熟，在作曲的境界上又怎麼可能真的像貝多芬（Beethoven）一樣？當然，這是就兩人在音樂中所表達的情緒而言。兩人在音樂中其實都有濃濃的草根味，而這和他們的生長背景脫離不了關係；但一些表現手法的相近之處，更是讓兩人的音樂不但充滿了能量，音樂中的陰暗面或稀微使得這樣的能量不會淪為疲乏。
兩人生長背景的相近之處
將貝多芬稱之為樂聖當然不無道理，但更精準地說，他創作的啟蒙關鍵之一，其實來自於他那荷蘭移民第二代的樂手虎爸對他的督促（這也是為何他是姓van而不是von）；他雖然身為文化資本富二代，但生活還有移民身分的嚴苛條件，一方面固然構成他的困擾，同時也成為他創作上的動力。
不像莫札特（Mozart）幾乎可以說是脫離宮廷失敗的最後一人，貝多芬身為脫離宮廷成功的第一人，自然免不了對收入錙銖必較；而在創作上最經典的例子，莫過於他的歌劇《費黛里奧》（Fidelio）中，有一首詠嘆調就這樣直白地說出金錢到底有多重要（連結附歌詞英文翻譯）。
但其實這樣的態度永遠都是弱勢者面對生活的嚴峻時最健康的心態，因為既然競爭本來就是這個社會的本質，那麼自然只能把競爭導向良性競爭。實際並不可恥，可恥的是變得現實。而源自黑人文化的嘻哈，自然也深黯這樣的道理。
〈別問你會怕〉創作靈感源自於阿跨面他爸罵他的話。作為他的第一首歌，儘管他不像貝多芬是文化資本富二代，題材上也免不了台語嘻哈常見而俗濫的逞兇鬥狠，但東山該地高度使用台灣的環境成了他的用母語創作的基底；且在他走出自己的風格之前，這首歌的亮點個人認為其實是那句「沒背景的囝仔知道囂張沒落魄的久」，這樣的寫法除了揭露了逞兇鬥狠的心態另一個可能的面向，在寫作上也因而顯得立體。
也許真的有人天不怕地不怕，但在聽眾資訊接受的層面上而言，除非寫作技巧真的特別高明，不然只會因為不斷重複而容易顯得疲乏。而這樣的稀微呈現得最經典的地方之一，就在他的〈風光少年兄〉最後一句是以問句結尾，那樣的自我懷疑反而讓他的音樂顯得更為真誠動人。
不同的音樂類型，相近的創作手法與理念
有趣的是，貝多芬最為人所津津樂道的中期作品，儘管就如法國大提琴家托特里耶（Paul Tortelier）所說的那樣，像是「具有生命力的樹，擁有源源不絕的樹汁」，但除了古典音樂一定會有的慢板以外，在一些比較有活力的樂章，貝多芬在寫作鋪排上，其實也非常常用木管去營造相對躊躇不前或是憂鬱的氛圍，好讓他的作品相對顯得不那麼無腦或是單調貧乏。
例如俗稱《命運》交響曲的第五號交響曲第四樂章（請見影片中進到第30分鐘前的樂句），以及《皇帝》鋼琴協奏曲的第一樂章（請見影片中第19分鐘開始一直到木管獨奏處），其實都有這樣的鋪排。當然，轉調在古典音樂中是再常見不過的事，但這裡是就情緒轉折的鋪排而言的。
至於貝多芬晚年因為爭奪荷蘭裔身分，導致爭奪姪子撫養權失利一事，間接導致他作品中常常透露如獨居老人般的晚景淒涼，就更不在話下了。理解到這樣的前提，就會知道貝多芬那些重音連擊不是單純的砸鋼琴或是大聲而已；畢竟所有的藝術類型都可以視為是特定的信念符號系統，許多效果都是由符號的對比建構起作品本身的內在邏輯。
當然，決定作品的篇幅和層次的變因有很多；阿跨面的作品乍看之下篇幅短小，但平心而論以台語八聲相較之下較少同音字的前提下，要用文字製造出類似的聲響效果其實是比較困難的，也難怪他在一次採訪之中說他常常一天只能寫兩句。
因此他的作品其實可以視為不只壓尾韻的作品，而這也是他和貝多芬的作品都能精力源源不絕的最關鍵手法。有趣的是，貝多芬的《英雄》交響曲原本是獻給拿破崙，但在他稱帝後才憤而將原本的名字《波那巴》即拿破崙的姓改為現在的標題。
而他和馬克與滅火器合作的〈無名英雄〉，正是以刺蔣者被美國警察壓倒在地時所喊的話作為發想所寫的歌。
音樂有兩種：詩的伴奏、抑或聲音本身邏輯的開展
行文至此，如果還在堅持阿跨面和貝多芬只有氣口像，但滿漢全席終究和小吃是不同的東西，那麼或許可以想想，硬要把貝多芬和舒伯特（Schubert）分出高下這件事是否有意義可言。如果有，那麼就要問那個判準是什麼？
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。