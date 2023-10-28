當大家藉著李克強的猝逝去懷念團派，其實就是在反諷當政的習家軍
我們想讓你知道的是
李克強身為國家前國務總理，絕對是國家待遇中的重中之重。中國有一個特殊的單位叫做中央保健委員會。專門管理幹部健康工作，在中國13億人當中，只負責國家幹部級的1000人。如果真的有罹患心臟疾病到可能致死的程度，中央保健委的專家，怎麼會讓李克強離開北京去上海？或者沒有足夠的醫療團隊跟著李克強？
李克強的猝逝，疑點重重。因為中國對於國家級領導人的照顧，是出了名的細心跟嚴格。
中國人平均壽命77歲，中國高官年紀超過90歲者所在多有，為了這些高官飲食還有「特供」制度。食品、菸酒跟茶水都嚴格要求無汙染、無農藥，因此看中國領導人，溫家寶已經80多歲，朱鎔基90多歲，剛剛去世的前總理李鵬也將近百歲，也因此才68歲的李克強，居然會突然心臟病過世，會引來這麼多的疑慮。
李克強身為國家前國務總理，絕對是國家待遇中的重中之重。中國有一個特殊的單位叫做中央保健委員會。專門管理幹部健康工作，在中國13億人當中，只負責國家幹部級的1000人。這個單位的領導人是丁薛祥，是現任國務院副總理中排名第一位的，被稱為習近平的大管家。光是從這個頭銜的身分，就知道這個中央保健委員會有多重要，居然要國務院排名第一的副總理親自監管。
李克強最後一次露臉是8月份在莫高窟，在莫高窟就是得一直上上下下地走，那肯定需要一定的體力。當時李克強的臉色還很圓潤、身材也很標準。從外觀上很難看出有心臟疾病的跡象，如果真的有罹患心臟疾病到可能致死的程度，不論是冠狀動脈阻塞或是心律問題，在中國國家等級的醫療水平來看，實在很難沒有事先掌握。
中央保健委的專家，怎麼可能讓有致死危險的李克強離開北京去上海？或者沒有足夠的醫療團隊跟著李克強？
中國的歷任領導人跟總理，基本上只要是自然死亡都是在北京逝世，理由很單純，一旦這些領導人可能需要特殊治療，肯定就會留在北京專門治療高級領導人的301醫院或是其他特殊醫院，不可能讓其離開北京。
唯二的例外，是去（2022）年年底在上海過世的江澤民，但是他本來就跟在北京的習近平不睦，而且當時已經96歲高齡，過世的地點是上海華東醫院，這也是一間中國最高等級的三甲級醫院，而且是專門提供給高級領導人跟幹部看病的醫院。李克強現在死在上海，就是特殊中的特殊，例外中的例外，對一個年僅68歲而且三月才從總理職位退下來的高級領導人，待遇也未免太過普通。
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
40歲起，就改用日本LUCIDO倫士度去味洗沐系列，讓你俐落洗去熟男味，輕鬆洗出好評價！
經典有感去味洗沐組：Momo｜PCHome
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。