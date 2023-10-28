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TNL+ 2023/10/28,
中國

當大家藉著李克強的猝逝去懷念團派，其實就是在反諷當政的習家軍

當大家藉著李克強的猝逝去懷念團派，其實就是在反諷當政的習家軍
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

李克強身為國家前國務總理，絕對是國家待遇中的重中之重。中國有一個特殊的單位叫做中央保健委員會。專門管理幹部健康工作，在中國13億人當中，只負責國家幹部級的1000人。如果真的有罹患心臟疾病到可能致死的程度，中央保健委的專家，怎麼會讓李克強離開北京去上海？或者沒有足夠的醫療團隊跟著李克強？

李克強的猝逝，疑點重重。因為中國對於國家級領導人的照顧，是出了名的細心跟嚴格。

中國人平均壽命77歲，中國高官年紀超過90歲者所在多有，為了這些高官飲食還有「特供」制度。食品、菸酒跟茶水都嚴格要求無汙染、無農藥，因此看中國領導人，溫家寶已經80多歲，朱鎔基90多歲，剛剛去世的前總理李鵬也將近百歲，也因此才68歲的李克強，居然會突然心臟病過世，會引來這麼多的疑慮。

李克強身為國家前國務總理，絕對是國家待遇中的重中之重。中國有一個特殊的單位叫做中央保健委員會。專門管理幹部健康工作，在中國13億人當中，只負責國家幹部級的1000人。這個單位的領導人是丁薛祥，是現任國務院副總理中排名第一位的，被稱為習近平的大管家。光是從這個頭銜的身分，就知道這個中央保健委員會有多重要，居然要國務院排名第一的副總理親自監管。

李克強最後一次露臉是8月份在莫高窟，在莫高窟就是得一直上上下下地走，那肯定需要一定的體力。當時李克強的臉色還很圓潤、身材也很標準。從外觀上很難看出有心臟疾病的跡象，如果真的有罹患心臟疾病到可能致死的程度，不論是冠狀動脈阻塞或是心律問題，在中國國家等級的醫療水平來看，實在很難沒有事先掌握。

中央保健委的專家，怎麼可能讓有致死危險的李克強離開北京去上海？或者沒有足夠的醫療團隊跟著李克強？

中國的歷任領導人跟總理，基本上只要是自然死亡都是在北京逝世，理由很單純，一旦這些領導人可能需要特殊治療，肯定就會留在北京專門治療高級領導人的301醫院或是其他特殊醫院，不可能讓其離開北京。

唯二的例外，是去（2022）年年底在上海過世的江澤民，但是他本來就跟在北京的習近平不睦，而且當時已經96歲高齡，過世的地點是上海華東醫院，這也是一間中國最高等級的三甲級醫院，而且是專門提供給高級領導人跟幹部看病的醫院。李克強現在死在上海，就是特殊中的特殊，例外中的例外，對一個年僅68歲而且三月才從總理職位退下來的高級領導人，待遇也未免太過普通。

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