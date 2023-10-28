趙天麟外遇為何要對公眾道歉？愛搶道德制高點，就要確保自己不會摔下來
我們想讓你知道的是
趙天麟最初的說法，乍看像是一封誠懇的道歉稿子，但若你明白私領域到公領域的道德邏輯，會發現重點模糊，邏輯怪怪的。他對大家感到抱歉，是抱歉什麼？太太受傷他很自責，與公眾何干？孩子支持，與公眾何干？無論是一人面對，還是帶上一大票人一起面對，到底與公眾何干？那我們就來好好談談：為什麼政治人物外遇是錯誤的。
眾所周知，在台灣不分陣營，許多控制權力的男人們卻容易控制不住自己的屌，而敵對陣營會逮住這根屌捅出的婁子，在選舉前掏出來屌打他。民進黨立委趙天麟驚爆外遇，掀起不小的風波，最終導致趙退選立委，估計要沉潛好一陣子來恢復政治能量。本文不會站在特定陣營立場，去爭搶道德制高點打口水戰，我們單純來好好聊一下「外遇」。
外遇為何對台灣政治人物有那麼大的殺傷力？男人去外面拈花惹草，犯下婚姻中的錯誤，為何會導致他在事業上被封殺呢？個人私德的敗壞，為何會連結到工作表現，從而去否定一個公眾人物呢？而人設崩塌的外遇政客，又該如何踏出下一步？
外遇者為什麼要對公眾道歉？
本文並不是要聊通姦除罪化，更不是要偷換概念說外遇沒錯，而是想好好談談：為什麼政治人物外遇是錯誤的。因為他們無論辯解或道歉，十之八九都在偷換概念，把一件簡單的事情講得亂七八糟。
以趙天麟的道歉全文為例：
謝謝大家，不好意思驚動大家了，讓大家今天早上要來這邊參加我的記者會吼。那說實在，這個記者會召開，實在是我非常慚愧的一個時刻吼。那這個多年前發生了一段不應該發生的這樣的感情，那造成了我的太太非常地難過，那也受傷，那說實在的我相當地自責，那也向她非常誠摯地致歉，那在當時也獲得了她的原諒，所以她對於這個痾現在媒體報導的這些內容她當時就知之甚詳了。
那當然沒有想到隔了那麼多年之後，那昨天用這樣子比較鉅細靡遺的方式，然後在媒體上呈現出來，那當然造成那麼大的風波，那也驚動了整個社會，我個人對於這樣的風波，我非常非常地抱歉，對我的支持者、對於大家，其實都深感歉意。
那我這個，在今天要這個，送我的孩子出門前，我特別跟我太太跟三個孩子大家圍在一起，我再次地跟他們說聲很對不起，就是這個新聞又再次地讓他們，就是受到驚嚇了，我也很謝謝他們，就是在出門前跟我說一聲「把拔加油」這樣子。
說實在地，這完全都是不應該的事情，所以我今天完全沒有邀請我的太太跟我一起參加這個記者會，雖然她原諒我，但是這是我個人犯的錯誤，我自己承擔就可以了，我自己來面對大家，跟大家說聲「金歹勢（台語，真抱歉）」，那也希望獲得大家的原諒。那這就是我今天要跟大家所表達的，那也謝謝大家關心，謝謝。
以下列舉每段重點：
- 發生一段不應該的感情，太太受傷，很自責。
- 驚動社會，對支持者、大家都很抱歉。
- 感謝孩子，孩子都支持。
- 太太原諒，但這是一人的錯誤，所以自己來面對風波。
乍看之下是一封誠懇的道歉稿子，但若你明白私領域到公領域的道德邏輯，會發現重點模糊，邏輯怪怪的。他對大家感到抱歉，是抱歉什麼？太太受傷他很自責，與公眾何干？孩子支持，與公眾何干？無論是一人面對，還是帶上一大票人一起面對，到底與公眾何干？
其實，無論是趙天麟的家庭原諒他或是家庭革命，都是他自己的事，和社會大眾一點關係都沒有，他講這些除了塑造可憐巴巴的贖罪者形象外，一切內容都可謂：聽君一席話，如聽一席話。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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