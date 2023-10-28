趙天麟外遇為何要對公眾道歉？愛搶道德制高點，就要確保自己不會摔下來

眾所周知，在台灣不分陣營，許多控制權力的男人們卻容易控制不住自己的屌，而敵對陣營會逮住這根屌捅出的婁子，在選舉前掏出來屌打他。民進黨立委趙天麟驚爆外遇，掀起不小的風波，最終導致趙退選立委，估計要沉潛好一陣子來恢復政治能量。本文不會站在特定陣營立場，去爭搶道德制高點打口水戰，我們單純來好好聊一下「外遇」。

外遇為何對台灣政治人物有那麼大的殺傷力？男人去外面拈花惹草，犯下婚姻中的錯誤，為何會導致他在事業上被封殺呢？個人私德的敗壞，為何會連結到工作表現，從而去否定一個公眾人物呢？而人設崩塌的外遇政客，又該如何踏出下一步？

外遇者為什麼要對公眾道歉？

本文並不是要聊通姦除罪化，更不是要偷換概念說外遇沒錯，而是想好好談談：為什麼政治人物外遇是錯誤的。因為他們無論辯解或道歉，十之八九都在偷換概念，把一件簡單的事情講得亂七八糟。

以趙天麟的道歉全文為例：

謝謝大家，不好意思驚動大家了，讓大家今天早上要來這邊參加我的記者會吼。那說實在，這個記者會召開，實在是我非常慚愧的一個時刻吼。那這個多年前發生了一段不應該發生的這樣的感情，那造成了我的太太非常地難過，那也受傷，那說實在的我相當地自責，那也向她非常誠摯地致歉，那在當時也獲得了她的原諒，所以她對於這個痾現在媒體報導的這些內容她當時就知之甚詳了。 那當然沒有想到隔了那麼多年之後，那昨天用這樣子比較鉅細靡遺的方式，然後在媒體上呈現出來，那當然造成那麼大的風波，那也驚動了整個社會，我個人對於這樣的風波，我非常非常地抱歉，對我的支持者、對於大家，其實都深感歉意。 那我這個，在今天要這個，送我的孩子出門前，我特別跟我太太跟三個孩子大家圍在一起，我再次地跟他們說聲很對不起，就是這個新聞又再次地讓他們，就是受到驚嚇了，我也很謝謝他們，就是在出門前跟我說一聲「把拔加油」這樣子。 說實在地，這完全都是不應該的事情，所以我今天完全沒有邀請我的太太跟我一起參加這個記者會，雖然她原諒我，但是這是我個人犯的錯誤，我自己承擔就可以了，我自己來面對大家，跟大家說聲「金歹勢（台語，真抱歉）」，那也希望獲得大家的原諒。那這就是我今天要跟大家所表達的，那也謝謝大家關心，謝謝。

以下列舉每段重點：

發生一段不應該的感情，太太受傷，很自責。 驚動社會，對支持者、大家都很抱歉。 感謝孩子，孩子都支持。 太太原諒，但這是一人的錯誤，所以自己來面對風波。

乍看之下是一封誠懇的道歉稿子，但若你明白私領域到公領域的道德邏輯，會發現重點模糊，邏輯怪怪的。他對大家感到抱歉，是抱歉什麼？太太受傷他很自責，與公眾何干？孩子支持，與公眾何干？無論是一人面對，還是帶上一大票人一起面對，到底與公眾何干？

其實，無論是趙天麟的家庭原諒他或是家庭革命，都是他自己的事，和社會大眾一點關係都沒有，他講這些除了塑造可憐巴巴的贖罪者形象外，一切內容都可謂：聽君一席話，如聽一席話。