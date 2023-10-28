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美國FDA欲禁止含甲醛「直髮劑」，為何引發非裔女性強烈反彈？

美國FDA欲禁止含甲醛「直髮劑」，為何引發非裔女性強烈反彈？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

儘管1964年的《民權法案》（Civil Rights Act）禁止基於種族、膚色、宗教、性別與民族血統的歧視，但美國非裔民眾持續面臨外界對非裔頭髮與髮型的歧視。「捲髮歧視」（Texturism），指的是具有黑人髮質、髮型（Afro-textured hair）的非裔民眾所面臨的髮型歧視，因為與主流美國白人、歐洲白人的髮質與髮型不同，因而遭受來自外界的貶低。

文：賴明君

美國食品藥物管理局（FDA）預計在明（2024）年4月禁止含甲醛（formaldehyde）直髮劑（hair relaxer）的使用，因為研究指出，這類型的順髮產品會提高使用者子宮罹患癌症的風險。在美國，非裔女性為直髮產品的主要消費者，因此FDA對含甲醛直髮劑禁令的擬議，也被視為是對非裔女性罹癌風險的重視。

含甲醛直髮劑對人體的危害

根據美國FDA，順髮、直髮產品用於拉直頭髮或是撫平捲髮。使用方式是將直髮劑塗抹在頭髮上，然後進行加熱處理。而這些直髮產品通常含有甲醛，在加熱的過程中，甲醛會以氣體的型態釋放到空氣中，若空間通風不良，不論是美髮師或是客戶都會面臨吸入甲醛的風險。

美國FDA也指出，甲醛是一種無色，但有強烈氣味的氣體，若吸入肺部，或是接觸到眼睛與皮膚時，將會對人體的健康造成危害。而當空氣中甲醛含量超過0.1ppm時，部分民眾會有流淚、咳嗽、氣喘、噁心與皮膚過敏的反應。

至於甲醛與癌症間的關聯，美國國家健康研究院（National Institutes of Health）去（2022）年公佈的報告指出，直髮劑的使用，會造成女性子宮罹患癌症的風險增加。而國家健康研究院研究員懷特（Alexandra White）也向《NPR》表示，從未使用過直髮劑的女性中，有1.64％的人在70歲時子宮會患有癌症，而罹癌的比例在經常使用直髮劑的女性中，則高達4.05％。

美國波士頓大學（Boston University）發表在《環境研究》（Environmental Research）的一篇研究中，研究人員歷時22年，追蹤4萬5000名非裔女性的健康狀況。研究結果發現，經常使用直髮劑的女性在停經後子宮罹癌的風險，比從來不使用、或是很少使用直髮劑的女性高了50％。

這篇研究的作者伯蘭特（Kimberly Bertrand）博士向《美聯社》表示，FDA已經朝著正確的方向走出了一步，隨著政府對化學直髮劑進行監管，非裔女性所面臨的健康風險可能得以因此降低。

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