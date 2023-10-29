風濕性心臟病恐致中風、心衰竭，心臟外科醫師圖文解析四招「救心連續技」
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風濕性心臟病是因為小時候感染A群鏈球菌咽喉炎造成風濕熱，導致身體產生會攻擊自己組織的抗體，使心臟瓣膜發炎病變。陳紹緯醫師說，患者通常有二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動等狀況，可能導致心臟衰竭、腦中風、心肌梗塞等致命併發症。
50多歲的王女士在買菜時突然感到右側手腳發麻無力，而被送到急診室。幸運的是，相關症狀在短時間內改善，算是小中風發作。
進一步檢查發現，患者的二尖瓣已明顯硬化，打不開也關不起來，所以會造成狹窄與逆流。林口長庚心臟外科教授陳紹緯醫師指出，因為伴隨心房顫動，所以容易形成血栓，使中風的風險大幅上升。
「其實，患者的病因可以回溯到小時候。」陳紹緯醫師說，「若在小時候感染過風濕熱，成年後就可能出現風濕性心臟病，導致二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動等問題。」
由於二尖瓣已不堪使用，在詳細討論過後，幫患者進行二尖瓣置換、三尖瓣修補手術。陳紹緯醫師說，為了改善心房顫動，降低中風的危險，術中同時進行心房顫動電燒手術。另外，為了避免左心耳中繼續形成血栓，所以在清除左心耳中的血栓後，利用左心耳閉合器關閉左心耳。
術後患者復原相當順利，心臟也恢復正常心律。陳紹緯醫師說，患者的心臟功能顯著改善，目前狀況穩定也持續在門診追蹤。
風濕性心臟病（Rheumatic Heart Disease）是種自體免疫疾病，因為在小時候感染A群鏈球菌咽喉炎造成風濕熱，導致身體產生了會攻擊自己組織的抗體。陳紹緯醫師說，心臟受到攻擊後會出現心臟發炎、瓣膜發炎。二尖瓣與主動脈瓣容易受到影響而產生病變，漸漸造成瓣膜狹窄或逆流。而在心臟受損後，常會產生心房顫動。
風濕性心臟病患者通常是在五、六十歲才會到心臟科就診。陳紹緯醫師說，患者可能出現心臟衰竭的症狀，例如頭暈、疲憊、下肢水腫、容易喘等。因為常伴隨心房顫動，而讓患者感到心悸、心跳不規則。
若沒有及時處理心房顫動，可能形成血栓。當血栓隨著血液流出心臟，便會阻斷血流導致腦中風、心肌梗塞、腸中風、腎中風、肢體中風等嚴重併發症，可能導致失能，甚至死亡。
風濕性心臟病救心連續技
風濕性心臟病常造成二尖瓣狹窄、主動脈瓣狹窄，使血流受到影響。陳紹緯醫師說，血液回堵鬱積之後，會讓右心漸漸擴大，而出現三尖瓣逆流。
病變的心臟容易出現心房顫動，根據統計約有8成的風濕性心臟病患者有心房顫動。陳紹緯醫師說，二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動這三個問題是風濕性心臟病常見的組合。
如果僅有二尖瓣狹窄，醫師會先評估是否適合使用導管氣球擴張，把瓣膜撐開。陳紹緯醫師說，用氣球撐開二尖瓣，症狀得到緩解後，患者仍需持續追蹤。因為撐開的二尖瓣可能會再度漸漸狹窄，而需要手術治療。
如果有嚴重二尖瓣逆流或合併心房顫動，便會建議及早手術治療。陳紹緯醫師說，手術治療的目標是一次處理二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動。
風濕性心臟病患者的二尖瓣往往都嚴重發炎、鈣化，若採用二尖瓣修補術，未來需要再次開刀的機會較高。陳紹緯醫師說，目前大多會建議進行二尖瓣置換手術，移除病變的二尖瓣，換上人工瓣膜。65歲以上患者，一般建議用生物瓣膜，65歲以下患者，如果願意終身使用抗凝血劑，可考慮使用機械瓣膜降低二次開刀風險。
風濕性心臟病患者的三尖瓣逆流主要是因為受二尖瓣狹窄影響，血液回堵鬱積，導致心臟擴大而造成，屬於次發性三尖瓣逆流，大多數患者可以進行三尖瓣修補。
由於心房顫動可能導致腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭等嚴重併發症，建議於手術當中一併處理。陳紹緯醫師說，心房顫動的治療包括兩個部分，心房顫動電燒術與左心耳閉合術。
心房顫動電燒術是利用射頻燒灼及冷凍消融二種不同能源在心房內進行電燒，形成疤痕組織阻隔異常的電訊號。陳紹緯醫師說，在手術當中進行心房顫動燒灼術的成功率約7-8成，能夠幫助回復正常心率，降低心房顫動復發的機會。
左心耳閉合術的目的是關閉左心耳，陳紹緯醫師解釋，左心耳是心臟胚胎發育的遺跡，在心律正常時，不會造成問題，但在心房顫動發作時，左心耳裡容易血液滯留形成血栓，許多導致心房顫動患者腦中風的血栓都是來自左心耳。
傳統手術是將左心耳剪掉，然後把開口縫起來。陳紹緯醫師說，但是因為左心耳非常脆弱，縫完之後容易出血，利用傳統手縫方式會增加手術中心臟停止時間。目前可使用左心耳閉合器，夾住後便能有效關閉左心耳，幫助縮短手術時間，並減少出血的機會。關閉左心耳可避免血液滯留形成血栓，大幅降低未來腦中風之風險。
貼心小提醒
風濕性心臟病是因為小時候感染A群鏈球菌咽喉炎造成風濕熱，導致身體產生會攻擊自己組織的抗體，使心臟瓣膜發炎病變。陳紹緯醫師說，患者通常有二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動等狀況，可能導致心臟衰竭、腦中風、心肌梗塞等致命併發症。
手術治療包括二尖瓣置換、三尖瓣修補、心房顫動燒灼術、左心耳閉合術。陳紹緯醫師說，經驗豐富的團隊能夠幫助患者在一次手術中解決多種問題，達成整修心臟的任務！
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原標：風濕性心臟病恐致中風、心衰竭！救心連續技，二尖瓣置換、三尖瓣修補、心房顫動電燒、左心耳閉合術，心臟外科醫師圖文解析
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
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金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
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格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。