【2023金音獎】達摩樂隊、阿布絲、露波合唱團……從本屆入圍名單，推薦六組你應該要認識的優秀音樂人

文：Sentipede

第14屆金音創作獎（下簡稱金音獎）頒獎典禮，在今（28）日於台北流行音樂中心登場，本屆由擅長電子音樂，跨足聲響設計、結合影視音藝術的金獎常客盧律銘擔任評審團主席，帶著「就是音樂」的絕對標準，這份入圍名單相當有趣，也令人感覺到金音獎的美學標準，正大刀闊斧地從根基改變，致力向風格較為主流的金曲獎走上不同的道路。

金音獎以「創作人」為主體，報名作品必須滿足一定比例的「原創」，即詞曲不假他人之手進行作品發表，與金曲獎鼓勵產業、唱片公司的角度相當不同。

本文特別介紹本屆入圍名單中，你應該要開始認識的音樂人，他們的創造力與奇想超越商業價值，更讓人驕傲也只有台灣才會孕育出這樣特別的創作者。

Photo Credit: 金音創作獎提供 第14屆金音獎評審團主席盧律銘

金屬x佛經！佛心願力度化眾生：Dharma達摩樂隊

以專輯《一念三千》入圍最佳樂團與最佳搖滾專輯獎的黑金屬達摩樂隊，聽起來好像要開始誦經⋯⋯沒錯，他們的確以佛教梵文的經典與咒語為詞，並以北歐死亡金屬、黑金屬能量來增幅咒語願力。現場演出一身素淨黑衣，邀請法師、比丘尼同台唱誦佛教梵唄，不論是演出安排還是社群皆在旨闡揚佛法。

從〈般若波羅密多心經〉、〈六字大明咒〉（嗡嘛呢唄美吽）唱到〈文殊菩薩心咒〉與〈光明真言〉，以扎實佛法入歌，結合佛經與金屬音樂成為獨步全球的創作樂團。

達摩由資深鼓手Jack Tung領軍，加上來自加拿大定居台灣的金屬主唱Joe Henley，和深耕金屬風格的吉他手林老屍等人，樂團所有成員都皈依三寶成為正式的佛教徒，當其他音樂人只以音樂作為共通語言時，達摩樂隊則有佛法加持，讓他們能前往世界各地弘法，無往不利。

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