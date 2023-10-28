【2023金音獎】達摩樂隊、阿布絲、露波合唱團……從本屆入圍名單，推薦六組你應該要認識的優秀音樂人
我們想讓你知道的是
金音獎以「創作人」為主體，報名作品必須滿足一定比例的「原創」，即詞曲不假他人之手進行作品發表，與金曲獎鼓勵產業、唱片公司的角度相當不同。而本文特別介紹本屆入圍名單中，你應該要開始認識的音樂人，他們的創造力與奇想超越商業價值，更讓人驕傲也只有台灣才會孕育出這樣特別的創作者。
文：Sentipede
第14屆金音創作獎（下簡稱金音獎）頒獎典禮，在今（28）日於台北流行音樂中心登場，本屆由擅長電子音樂，跨足聲響設計、結合影視音藝術的金獎常客盧律銘擔任評審團主席，帶著「就是音樂」的絕對標準，這份入圍名單相當有趣，也令人感覺到金音獎的美學標準，正大刀闊斧地從根基改變，致力向風格較為主流的金曲獎走上不同的道路。
金音獎以「創作人」為主體，報名作品必須滿足一定比例的「原創」，即詞曲不假他人之手進行作品發表，與金曲獎鼓勵產業、唱片公司的角度相當不同。
本文特別介紹本屆入圍名單中，你應該要開始認識的音樂人，他們的創造力與奇想超越商業價值，更讓人驕傲也只有台灣才會孕育出這樣特別的創作者。
金屬x佛經！佛心願力度化眾生：Dharma達摩樂隊
以專輯《一念三千》入圍最佳樂團與最佳搖滾專輯獎的黑金屬達摩樂隊，聽起來好像要開始誦經⋯⋯沒錯，他們的確以佛教梵文的經典與咒語為詞，並以北歐死亡金屬、黑金屬能量來增幅咒語願力。現場演出一身素淨黑衣，邀請法師、比丘尼同台唱誦佛教梵唄，不論是演出安排還是社群皆在旨闡揚佛法。
從〈般若波羅密多心經〉、〈六字大明咒〉（嗡嘛呢唄美吽）唱到〈文殊菩薩心咒〉與〈光明真言〉，以扎實佛法入歌，結合佛經與金屬音樂成為獨步全球的創作樂團。
達摩由資深鼓手Jack Tung領軍，加上來自加拿大定居台灣的金屬主唱Joe Henley，和深耕金屬風格的吉他手林老屍等人，樂團所有成員都皈依三寶成為正式的佛教徒，當其他音樂人只以音樂作為共通語言時，達摩樂隊則有佛法加持，讓他們能前往世界各地弘法，無往不利。
不該被掩蓋的原力怪物新星：阿布絲・塔娜比瑪
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卡一個未來！即刻報名AWS AWSome Day線上雲端培訓日，半天養成從0到1雲端實戰力
我們想讓你知道的是
全球數位人才需求看漲，想要在未來世界「卡好位」，你的雲端技能準備好了嗎？立即報名AWS於11月23日下午舉辦的線上雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSomeDay）」，開啟探索雲端職涯機遇的發展機會。
近年來數位科技迭代蛻變、生成式AI應用日漸成熟，即使整體經濟前景震盪未明，一波接著一波的革新浪潮仍推動著全球企業向前邁進，一並帶動AI、雲端等關鍵產業蓬勃發展。不過，隨著數位轉型從產品的技術及架構層面，逐步深入企業整體的營運流程與內部文化，各大產業的企業主對於雲端人才的需求也急遽攀升。如AWS今年發布的《臺灣數位技能研究報告》就指出，臺灣有高達八成受訪企業認為「數位技能」對其未來5年的業務內容將變得相當重要，且七成受訪企業仍有數位技能職缺急需填補。
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不怕雲端人才荒！培訓證書＋雲端實戰力，搶手人才就是你
好消息是，受到市場對數位人才的強勁需求影響，報告亦指出越來越多企業認同產業證書的效力，甚至有75%的受訪企業表示數位認證或培訓課程可以替代學士學位。因此，若想把握機會跨足雲端，為年後轉職提前鋪路，取得一張臺灣雲端服務供應商龍頭AWS認證的「培訓證書」或許就是求職路上遙遙領先的關鍵！
為了幫助大家入門雲端，長期致力於臺灣雲端人才培訓的AWS，即將於11月23日下午舉辦完全免費的線上雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSomeDay）」，提供參與者即時應用的雲端知識，開啟探索雲端職涯機遇的發展機會。
此次活動由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS資深技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程除了講解雲端趨勢、運算、資料庫及安全性等基礎知識，也會搭配技術實務、資安應用等實際示範，並深入淺出的展示市場最熱門技術包含生成式AI、ioT物聯網5G、區塊鍊等結合雲端的創新服務，幫助毫無雲端基礎的學員者學習輕鬆運用高達200種的AWS服務，用最短的時間內建構從0到1的雲端實戰力，成為擁有雲端能力的數位人才。
專為入門者設計的雲端培訓課程，加值履歷的最佳選擇
最重要的是，AWS線上雲端培訓日採線上參與、完全免費的方式舉辦，只需花費一個下午就能初探雲端、取得培訓證書，無論是想為履歷加值、跨域斜槓，還是年末轉職都非常適合。不管您是企業主、資訊主管、開發團隊、技術人員，還是想要轉職雲端、斜槓雲端的工作者，2023年最後一場AWS線上雲端培訓日絕對是你不能錯過的機會！
除此之外，只要全程參與活動，還有機會獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」及「AirPods 2」等好禮；如果您是第一次接觸AWS的用戶，只要於活動前免費註冊AWS帳號，並填寫當月贈品申請表單，還能額外獲得精美好禮「AWS隨行果汁機」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年11月23日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：課程中講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS豐富的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。