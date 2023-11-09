《韌力》：當被問到如何在越戰堅持下去，前戰俘美國海軍上將的答案是「隔壁的人」

文：史蒂文・索斯威克（Steven Southwick）、丹尼斯・查尼（Dennis Charney）、喬納森・德皮耶羅（Jonathan DePierro）

向越南戰俘學習：敲擊密碼

前戰俘海軍上將羅伯特・舒馬克，在直覺上就瞭解社交網絡的重要性。在北越監獄的八年裡，舒馬克協助開發一種被稱為「敲擊密碼」（Tap Code）的巧妙溝通方法。此密碼系統的設計，係根據朝鮮戰俘多年前所使用的策略，提供一條關鍵的生命線，允許數十名囚犯相互聯絡。在敲擊密碼中，字母表中的字母依序分為五個標上數字的橫列（row）與直行（column）。

為理解此密碼系統的運作方法，讀者要先瞭解，密碼發送者會先敲擊橫列的數字，然後再敲擊直行的數字。例如：要發送字母「H」，位在第二列第三行，發送者會先敲擊兩次，稍作停頓，然後再敲擊三次。為了形成5X5對稱的表格，於是省略字母「K」，而且是由「CC」（敲出兩次C）來代表。

Photo Credit: 啟示出版提供

舒馬克和三位獄友共同記住這組密碼，而他們最終被分開時，每個人都會將它傳給鄰近的新獄友。然後，每當他們其中一位從河內希爾頓監獄被移轉到另一處監獄時，又會將密碼系統教給一整團新的囚犯團體。透過用指關節敲擊，並用水杯貼在牆上聽，戰俘們開始相互傳遞信息。幾個月內，此密碼系統成為囚犯之間通信網絡和抵抗作為的主要架構。

有時候，囚犯們在傳遞訊息時也會使用其他的聲音代替敲打牆壁。如果有人被單獨關在牢房中且與其他囚犯沒有共同牆壁時，會使用咳嗽或掃帚的擺動來傳遞數字。所有的囚犯都知道打噴嚏代表1，小咳（cough）代表2，清喉嚨代表3，大咳（hack）代表4，吐口水代表5。

舒馬克理解到，敲擊密碼不僅是傳遞資訊和組織抵抗的重要工具，也是保持心智健全的方式。在被審訊和拷打後，支持性的交流尤其重要。囚犯可以利用敲擊密碼獲得支持，釋放自己因洩露敏感或機密訊息而感到的內疚和羞愧感，而告訴同伴他在審訊中透露了些什麼，也有助於和其他囚犯維持故事的一致性。

史蒂夫・朗恩的故事

史蒂夫・朗恩相信敲擊密碼拯救了他的生命。在越戰期間，美國與北越的戰鬥和補給行動擴散到寮國，即使寮國並未正式參與戰爭。當士兵在那裡被俘時，雙方都會保持秘密，而在寮國被俘的囚犯會被分開且匿名關押，並始終被列為失蹤戰俘。對於史蒂夫和其他在寮國的囚犯而言，是一個活生生的噩夢，該如何向獲釋返家的人確認自己還活著呢？

當時沒有媒體，也沒辦法寫信回家，對我們而言一無所有。我意識到需要與那些「一般囚犯」溝通，這樣如果他們當中的一位被釋放，就能將我們的名字帶回去⋯⋯所以我們進行更廣泛的溝通，可能比其他囚犯還多，因為我們考量到自己的安全、自己的生命，而有此需求。

史蒂夫的直覺被證明是正確的。越戰結束後，巴黎和平談判呼籲進行囚犯交換，於是一陣陣的寬慰和喜悅在北越監獄中蔓延，但對他而言，這種興奮是短暫的。當一名北越士兵來到他們的牢房時，問道：「你們怎麼想？」他們回說：「我們想，太好了，我們要回家了。」 結果那士兵回說：「不，越戰結束了，越南的囚犯回家；等到寮國戰爭結束，寮國的囚犯才會回家。」史蒂夫補充說：「這讓我們措手不及，我們並不會獲釋。」

正如所料，在簽署和平協議的一週後，第一批美國戰俘獲釋後，立即與情治單位匯報者見面，並被要求提供所有已知美國戰俘的名字。由於使用敲擊密碼，獲釋的戰俘清楚地知道還有誰留在他們的監獄中。

史蒂夫告訴我們：情報單位將相關情報提供給國務院，國務院隨後返回巴黎並表示：「嘿，聽著⋯⋯我們知道朗恩、斯蒂奇、貝丁格和布雷斯仍在北越，如果你不釋放他們，我們將重新以B-52轟炸機再度轟炸北越⋯⋯。」因此，我們用來溝通的敲擊密碼，發揮了實質的作用。

強力的人際連結能拯救生命

毫不意外，儘管被單獨監禁，但越南戰俘還是找到相互聯絡的方法。這並不奇怪，因為軍方特別強調培養和維持強大的人際關係。士兵屬於單位：小隊、排、連、營和師，沒有人會孤立地運作。是團體解決大部分的問題，而非個人。此種團結合作的精神，從訓練的第一天開始就以象徵性的方式傳達出來，新入伍的服務人員被分配勞動服務，並修剪髮型以符合規定，個人的偏好要讓位給團體的需求。

正如我們在第四章中所讀到的那樣，詹姆斯・史托克戴爾海軍上將制定了抵抗的〈BACK US〉準則。他堅持認為，在一次酷刑審訊之後，囚犯永遠不會獨自擔憂。當囚犯一回來，就會收到其他囚犯在他牢房牆上低聲或敲擊的支持訊息。

來自軍隊的利他主義和人際連結的啟示

史托克戴爾意識到，人類像其他動物一樣，生物本能就是求生存。當面對壓力和危險情境時，人自然而然會關注自身的安危，保護自己並爭取資源是正常的反應。然而，正如他所崇敬的文學和哲學作家們所體認的，真正的韌力和勇氣是透過慷慨、慈悲與利他行為來衡量的。正如他在《越戰經歷》中所言：

當你孤獨、害怕，感覺自己的文明正在消逝時，即使你緊緊抓住回憶，用盡全力維護，你會突然意識到一個真理：在被放逐和受折磨僅僅數月之後，人就有可能變成如野蠻動物一般。而這時，你開始對唯一能觸及的救生圈產生濃烈的渴望，那就是人類的心智和近鄰的善心⋯⋯當人們問我：「是什麼支持你堅持下去？你最看重什麼價值？」我的回答是：「隔壁的人。」

根據休・謝爾頓將軍的說法，與愛國主義等抽象概念相比，士兵之間的緊密連結對於激勵軍心具有更大的影響力。謝爾頓將軍在指揮美國特種部隊之前曾擔任參謀長聯席會議主席，他告訴我們：

在現今的武裝部隊中找出一個高效率的單位時，會發現成員們更關心左右兩側的戰友，而非他們自己。每個人都在那裡為團隊的任務而奮鬥，組織和社會結構認可的是團隊表現，而非個人成就。我們知道這就是人們戰鬥的原因，常言總認為人們為國旗而戰，或者為國家而戰，但他們真正為的是左右兩側的戰友。

特種作戰部隊提供一個很好的例子，展示部隊如何培養緊密的連結關係。對於由十二名士兵所組成的小組而言，「兄弟連」這個稱號具有真實的意義。我們所訪問的大多數特種部隊教官告訴我們，他們知道自己可以終生信賴隊友，即使是從未見過面的成員，也會毫不保留地歡迎其他特種部隊成員進入他們的家中作客。

社會連結是身為人的關鍵成分

並不需要成為特種部隊士兵或戰俘，才能體驗到相互支持和互助的可貴。無論是否意識到，我們的行為很大程度上，是受到與他人建立連結和被理解的需求所驅使。社會支持讓我們感到愉悅，並促使我們更頻繁地建立連結，就像期待得到金錢一樣。