《等閒識得東風面》：美國在霸主地位面臨挑戰時採取損人以求利己政策，「終亦必亡而已矣！」
我們想讓你知道的是
科技進步，經濟成長，是西方文化的貢獻。過去二百多年，通過全球化，形成今天世界各國互相依存、共同發展的體系。然而它的可持續發展有待加入中華文化的元素，其中最重要的就是仁。仁是儒家思想最核心的價值，什麼是仁？仁是人之所以為人的同理心和同情心的表現。
文：孫震
中華文化的當代使命
西方曾以國家暴力協助貿易發展，並且擴而充之，形成帝國主義和殖民主義。傳統停滯時代，由於缺乏持續的技術進步，長期中只有總產值增加而無人均產值和人均所得增加，唯有對外掠奪才能增加本國的經濟福利。中、南美，東、南亞和非洲都曾淪為西方列強的殖民地，中國甚至成為孫中山先生所說的次殖民地。
進入現代成長時代，技術持續進步使勞動生產力不斷提高，人均所得得以不斷增加。致富之道在於促進國內經濟成長，無須依靠對外掠奪。所以才有二十世紀以來的民族自決，過去的殖民地紛紛成為獨立的國家，通過全球化分享現代成長的利益，也共同促進全球經濟繼續成長。
所有參與全球化的國家福禍與共，共存方能共榮。一個國家從其他國家的繁榮中得到利益，不會從其貧窮中得到利益。
國際貨幣基金前副總裁、以色列中央銀行前總裁費希爾（Stanley Fischer）說：「我尚未看過很多例子，居於快速成長的經濟體之旁，不利於本國的經濟發展。」美國在既得利益和霸主地位面臨挑戰時，露出西方傳統的猙獰面目，採取損人以求利己的政策。讓我引用孟子的一句話：「終亦必亡而已矣！」
「必亡」不是說滅亡，而是終將失去其想得到的利益。
科技進步，經濟成長，是西方文化的貢獻。過去二百多年，通過全球化，形成今天世界各國互相依存、共同發展的體系。然而它的可持續發展有待加入中華文化的元素，其中最重要的就是仁。
仁是儒家思想最核心的價值，什麼是仁？仁是人之所以為人的同理心和同情心的表現。
樊遲問仁。子曰：「愛人。」（《論語・顏淵》）
仁最簡單的解釋就是愛人。
子貢曰：「如有博施於民，而能濟眾，何如？可謂仁乎？」子曰：「何事於仁？必也聖乎！堯舜其猶病諸。夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。能近取譬，可謂仁之方也已。」（《論語・雍也》）
仁是愛心的擴充。自己好也希望別人好，自己有成就也希望別人有成就。從自己想到別人，這是中華文化最優美的地方。有這樣品德的人，殺一不辜、行一不義而得天下，弗為也，怎麼會「以鄰為壑」，做出傷害別的國家反過來也傷害自己國家甚至全世界的政策呢？
魯哀公十二年（前四八三年），魯國的權臣季孫氏將伐顓臾。當時孔子的學生冉有（求）和子路（由）正做季氏的家臣，向孔子報告。孔子說：丘也聞有國有家者，不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。夫如是，故遠人不服，則修文德以來之。既來之，則安之。今由與求也，相夫子，遠人不服而不能來也；邦分崩離析而不能守也；而謀動干戈於邦內。吾恐季孫之憂，不在顓臾，而在蕭牆之內也。（《論語・季氏》）
現在美國的情形，正是「不患寡而患不均，不患貧而患不安。」世界各國都應從我國儒家思想中學習睦鄰之道，以維護世界全體久遠的利益。
儒家倫理另外一個重要元素是義。孔子說：「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。君子哉！」（《論語・衛靈公》）君子做人的原則就是義，必須以合於禮的方式加以表現，以謙卑的態度加以實踐，以堅定不移的信念加以完成。義就是做對的事，義的最低標準是亞當・史密斯意義的公平。
史密斯倫理觀的三美德：審慎（prudence）、公平（justice）與仁慈（benecence）：審慎是維護自己的利益，公平是尊重別人的利益，用史密斯自己的話說，是不減少別人的利益，仁慈是增加別人的利益。史密斯說：「為人如能做到恰好的審慎、嚴格的公平、適當的仁慈，可謂品格完美矣。」品格完美的人就是儒家的君子。
義更積極的意義是勇於承擔，看到對的事就「見義勇為」、「義無反顧」的去做。這就進入史密斯仁慈的範疇了。
現代經濟成長的基本動力是自利。在資本主義制度下，個人為追求自己的利益從事生產，或參與生產活動，創造增加的經濟價值。如果在生產過程中能嚴守公平的原則，不使任何利害關係者包括個人、社會與環境受到傷害，則其所創造的價值，就是社會淨增加的價值，因此個人利益與社會利益一致。所以史密斯說：「每個人追求自己的利益，冥冥中好像有一隻看不見的手帶領，達成社會全體的利益；而且比蓄意達成社會的利益更有效率。」
然而由於資本主義文化把利放在義的前面，所以到了利害的緊要關頭，往往見利忘義。司馬遷說：
余讀孟子書，至梁惠王問「何以利吾國」，未嘗不廢書而嘆也。曰：嗟乎，利誠亂之始也。夫子罕言利者，常防其原也。故曰「放於利而行，多怨」。自天子至於庶人，好利之弊何以異哉！（《史記・孟子荀卿列傳》）
美國當前的經濟政策就是一個顯著的例子。所以義必須放在利的前面，見利思義，義中取利，才會成就大家的利益。易曰：「利者義之和也。」社會的大利是很多人做了很多義的事才產生的結果。
不過仁、義不能只存在於思想，必須見諸實踐，進入我們的生活和行事之中。這就需要社會有健全的教化系統和誘因制度，而且需要培養君子的人格以為表率。
現代民主政治最大的問題，就是如何選賢與能，選出理想的政治領袖。專制政權難免產生暴虐的君主，所以終必被推翻。民主政治有時也會選出邪惡的政客。諾貝爾經濟學家傅利曼（Milton Friedman）說：「魔鬼當選公職，也不會變成天使。」然而一個只強調自利、個人權利和自由，忘記倫理價值、責任和義務的文化，會產生「修己以安人」、「修己以安百姓」的君子嗎？
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。