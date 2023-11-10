《等閒識得東風面》：美國在霸主地位面臨挑戰時採取損人以求利己政策，「終亦必亡而已矣！」

文：孫震

中華文化的當代使命

西方曾以國家暴力協助貿易發展，並且擴而充之，形成帝國主義和殖民主義。傳統停滯時代，由於缺乏持續的技術進步，長期中只有總產值增加而無人均產值和人均所得增加，唯有對外掠奪才能增加本國的經濟福利。中、南美，東、南亞和非洲都曾淪為西方列強的殖民地，中國甚至成為孫中山先生所說的次殖民地。

進入現代成長時代，技術持續進步使勞動生產力不斷提高，人均所得得以不斷增加。致富之道在於促進國內經濟成長，無須依靠對外掠奪。所以才有二十世紀以來的民族自決，過去的殖民地紛紛成為獨立的國家，通過全球化分享現代成長的利益，也共同促進全球經濟繼續成長。

所有參與全球化的國家福禍與共，共存方能共榮。一個國家從其他國家的繁榮中得到利益，不會從其貧窮中得到利益。

國際貨幣基金前副總裁、以色列中央銀行前總裁費希爾（Stanley Fischer）說：「我尚未看過很多例子，居於快速成長的經濟體之旁，不利於本國的經濟發展。」美國在既得利益和霸主地位面臨挑戰時，露出西方傳統的猙獰面目，採取損人以求利己的政策。讓我引用孟子的一句話：「終亦必亡而已矣！」

「必亡」不是說滅亡，而是終將失去其想得到的利益。

科技進步，經濟成長，是西方文化的貢獻。過去二百多年，通過全球化，形成今天世界各國互相依存、共同發展的體系。然而它的可持續發展有待加入中華文化的元素，其中最重要的就是仁。

仁是儒家思想最核心的價值，什麼是仁？仁是人之所以為人的同理心和同情心的表現。

樊遲問仁。子曰：「愛人。」（《論語・顏淵》）

仁最簡單的解釋就是愛人。

子貢曰：「如有博施於民，而能濟眾，何如？可謂仁乎？」子曰：「何事於仁？必也聖乎！堯舜其猶病諸。夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。能近取譬，可謂仁之方也已。」（《論語・雍也》）

仁是愛心的擴充。自己好也希望別人好，自己有成就也希望別人有成就。從自己想到別人，這是中華文化最優美的地方。有這樣品德的人，殺一不辜、行一不義而得天下，弗為也，怎麼會「以鄰為壑」，做出傷害別的國家反過來也傷害自己國家甚至全世界的政策呢？

魯哀公十二年（前四八三年），魯國的權臣季孫氏將伐顓臾。當時孔子的學生冉有（求）和子路（由）正做季氏的家臣，向孔子報告。孔子說：丘也聞有國有家者，不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。夫如是，故遠人不服，則修文德以來之。既來之，則安之。今由與求也，相夫子，遠人不服而不能來也；邦分崩離析而不能守也；而謀動干戈於邦內。吾恐季孫之憂，不在顓臾，而在蕭牆之內也。（《論語・季氏》）

現在美國的情形，正是「不患寡而患不均，不患貧而患不安。」世界各國都應從我國儒家思想中學習睦鄰之道，以維護世界全體久遠的利益。

儒家倫理另外一個重要元素是義。孔子說：「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。君子哉！」（《論語・衛靈公》）君子做人的原則就是義，必須以合於禮的方式加以表現，以謙卑的態度加以實踐，以堅定不移的信念加以完成。義就是做對的事，義的最低標準是亞當・史密斯意義的公平。

史密斯倫理觀的三美德：審慎（prudence）、公平（justice）與仁慈（benecence）：審慎是維護自己的利益，公平是尊重別人的利益，用史密斯自己的話說，是不減少別人的利益，仁慈是增加別人的利益。史密斯說：「為人如能做到恰好的審慎、嚴格的公平、適當的仁慈，可謂品格完美矣。」品格完美的人就是儒家的君子。

義更積極的意義是勇於承擔，看到對的事就「見義勇為」、「義無反顧」的去做。這就進入史密斯仁慈的範疇了。

現代經濟成長的基本動力是自利。在資本主義制度下，個人為追求自己的利益從事生產，或參與生產活動，創造增加的經濟價值。如果在生產過程中能嚴守公平的原則，不使任何利害關係者包括個人、社會與環境受到傷害，則其所創造的價值，就是社會淨增加的價值，因此個人利益與社會利益一致。所以史密斯說：「每個人追求自己的利益，冥冥中好像有一隻看不見的手帶領，達成社會全體的利益；而且比蓄意達成社會的利益更有效率。」

然而由於資本主義文化把利放在義的前面，所以到了利害的緊要關頭，往往見利忘義。司馬遷說：

余讀孟子書，至梁惠王問「何以利吾國」，未嘗不廢書而嘆也。曰：嗟乎，利誠亂之始也。夫子罕言利者，常防其原也。故曰「放於利而行，多怨」。自天子至於庶人，好利之弊何以異哉！（《史記・孟子荀卿列傳》）

美國當前的經濟政策就是一個顯著的例子。所以義必須放在利的前面，見利思義，義中取利，才會成就大家的利益。易曰：「利者義之和也。」社會的大利是很多人做了很多義的事才產生的結果。

不過仁、義不能只存在於思想，必須見諸實踐，進入我們的生活和行事之中。這就需要社會有健全的教化系統和誘因制度，而且需要培養君子的人格以為表率。

現代民主政治最大的問題，就是如何選賢與能，選出理想的政治領袖。專制政權難免產生暴虐的君主，所以終必被推翻。民主政治有時也會選出邪惡的政客。諾貝爾經濟學家傅利曼（Milton Friedman）說：「魔鬼當選公職，也不會變成天使。」然而一個只強調自利、個人權利和自由，忘記倫理價值、責任和義務的文化，會產生「修己以安人」、「修己以安百姓」的君子嗎？