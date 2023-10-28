【東南亞週報】普拉伯沃搭檔佐科威長子角逐印尼總統大位｜大馬教育部推「巴勒斯坦團結周」｜泰擬延後夜店關門時間

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第246期，為讀者挑選2023年10月21日至10月27日期間，有關印尼、新加坡、馬來西亞、緬甸、越南與泰國的六則東協區域大事。

印尼｜普拉伯沃搭檔佐科威長子 角逐總統大位

印尼現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）本週宣布，與總統佐科威的長子、現任梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔參選總統，並同赴中選會登記參選。

印尼總統大選將於2024年2月24日登場，中選會於10月19日至25日接受正副總統候選人登記。普拉伯沃10月25日宣布以吉伯朗為副手，角逐2024年總統大選。普拉伯沃表示，致力於要將印尼打造成先進繁榮的國家。

根據近期Indikator Politik民調結果顯示，普拉伯沃的支持率37%，高於競爭對手中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）35%，以及雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）22%的支持率。日前佐科威的最大後援會Projo已公開支持普拉伯沃，再加上其副手為佐科威的長子，普拉伯沃成為下一任印尼總統呼聲極高。

現年72歲的普拉伯沃為前總統蘇哈托（Suharto）女婿，在蘇哈托執政期間擔任軍職。普拉伯沃在2014年、2019年的總統大選中敗給佐科威。2019年時，他以疑似大規模舞弊為由提出上訴，當時雅加達出現大規模群眾示威抗議，警民衝突造成數位抗議民眾死亡與數百人受傷。

印尼憲法法院上週甫裁決，40歲以下候選人而曾擔任民選官員或民意代表，則具備參選正副總統資格，讓現年36歲的吉伯朗能參選2024年總統大選。引發外界質疑佐科威擬在任期屆滿後讓家族成員持續掌權，打造政治王朝。

（普拉伯沃搭檔佐科威長子吉伯朗）

新加坡｜星國計劃建造第二座液化天然氣接收站 提升能源供應量

新加坡副總理黃循財10月24日出席新加坡液化天然氣公司（Singapore LNG Corporation，簡稱SLNG）10周年晚宴時宣布，星國將興建第二座液化天然氣接收站，以滿足國內能源需求及強化能源安全。新設施預計在2030年前投入運營。

黃循財表示，現有的裕廊島（Jurong Island）液化天然氣接收站每年吞吐量為1千萬噸，新建的設施將提高新加坡接收站每年的吞吐量，有助該國在必要時以液化天然氣來滿足能源需求。

目前，新加坡約95%的電力是使用天然氣發電，該國預計，即使在尋求電力產業脫碳的同時，天然氣仍將是能源結構的重要組成部分。黃循財表示，擁有額外的產能將對星國有益，同時也讓液化天然氣企業能夠靈活地滿足航運業和其他領域不斷增長的能源需求，鞏固新加坡作為液化天然氣貿易和供應的重要樞紐。

黃循財指出，該國仍在研究建造第二座接收站的具體規模和最佳方式，「一種可能性是先在裕廊海港（Jurong Port）建造一個離岸碼頭。進一步研究正在進行中，更多細節將在適當時間公布」。

（新加坡副總理黃循財10月24日出席新加坡液化天然氣公司10周年晚宴。）

馬來西亞｜教育部推「巴勒斯坦團結周」 參與者拿玩具槍惹爭議

馬來西亞教育部於10月26日宣布，所有在其底下的教育機構於10月29日至11月3日舉行「巴勒斯坦團結周」（Palestine Solidarity Week），以呼應大馬政府對於維護巴勒斯坦人的權益及自由的立場。然而網路上廣傳老師和學生拿著玩具槍參與該活動，引起爭議並遭各界批評。

首相安華表示，政府將密切監視學校在「巴勒斯坦團結周」活動期間的所有活動，內閣中已針對此事件進行討論，並將採取必要措施以確保此活動不會失控。他也指出政府不會強迫學校參與，僅會鼓勵各校參與。

教育部於10月26日解釋了政府要推出該活動的原因，稱此活動是為了教育學生有關人道主義價值觀，並表示這是必要的活動，以支持大馬政府持續捍衛巴勒斯坦人民的權利和自由的立場。不過，高達17個砂拉越公民團體對此表示反對，獨立中學的監督機構「董教總」則認為，該活動過於倉促推行，並未考慮到大馬教育體系多元共生的現實。

大馬不久前為表達對巴勒斯坦人的支持，於10月24日舉行了大型集會，高達1萬6000人出席該集會，首相安華也現身該集會。大馬並未與以色列正式建交，並且為巴勒斯坦的支持者。安華稱西方國家施壓要求他與哈瑪斯組織斷絕聯繫，但他拒絕屈服。

（首相安華於聲援巴勒斯坦的集會中演講。）

緬甸｜國內衝突持續 緬甸政權目標、軍事陣地紛紛遭襲

緬甸撣邦（Shan state）12個城鎮的軍事陣地、收費站、警察哨所、城市軍隊和警察局10月27日凌晨紛紛遭到武裝團體協同攻擊，導致多名人員傷亡。該「軍事行動」是由塔安民族解放軍（TNLA）、若開軍（AA）和緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）組成的兄弟聯盟發起。

自軍事政變以來，上述三組織經常與軍方發生衝突。據該兄弟聯盟發出的共同聲明表示，這項行動的目的是為阻止軍方向撣邦派遣增援部隊，並削弱軍方對該地區發動空襲的能力，但沒有透露細節。另外，聲明也指出，這次行動的另一個目的是為打擊與軍方有掛鉤的網路詐騙行為。在攻擊前，武裝分子封鎖臘戌（Lashio）至緬甸與中國邊境清水河（Chin Shwe Haw）和木姐（Muse）的道路。

除緬甸北部外，今日緬甸（Myanmar Now）10月27日也報導，緬甸南部德林達依省（Tanintharyi Region）的反抗勢力25日上午對土瓦縣（Dawei District）的軍政府目標進行3次攻擊。其中兩起襲擊發生在離地區首府土瓦以南約30公里處的德耶羌鎮（Thayetchaung）附近，而第3次襲擊則發生在土瓦縣內，具體死傷人數不得而知。

Photo Credit: GettyImages 今年1月4日，緬甸軍事總司令敏昂萊在首都在奈比多閱兵，以紀念緬甸獨立日。

越南｜越下修2023年GDP成長目標保5%