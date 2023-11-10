《選擇經濟學》：無條件發放現金給窮人幾乎沒有造成浪費，海耶克如果知道了一定很開心
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班納吉與杜芙洛在仔細觀察全世界人民的生活與選擇後發現，即使是最窮困的人其實也和其他人非常相似。窮人比較沒有錢，有些人的錢更是少的可憐，但除此之外，和其他人相較之下，他們並沒有比較不理性。如果硬要舉出區別，事實剛好相反。巴納吉與杜芙洛寫道：「正因為他們擁有的很少，我們經常會發現，他們在做選擇時會非常慎重的思考，可以說，他們必須成為老練的經濟學家才能生存下去。」
文：埃里克・安格納（Erik Angner）
給他們錢
英國首相瑪格麗特・柴契爾（Margaret Thatcher）感到非常不耐煩。一位同僚爭辯保守黨應該走到政治中間的道路，在資本主義與社會主義之間穿針引線。柴契爾完全不認同。她將手伸進公事包，拿起海耶克的《自由憲章》（The Constitution of Liberty），重重拍在桌上，堅定的表示：「這才是我們的信仰。」
海耶克以強力主張由自由市場作為商品與服務的分配工具而聞名。他於1974年獲得諾貝爾經濟學獎，至今仍是自由主義者與保守主義者的偶像；柴契爾夫人是他的粉絲，美國前總統羅納德・雷根（Ronald Reagan）也是。
海耶克認為政府應該給窮人錢。他寫道：「（政府）為所有人提供一定程度的最低收入保證是『完全正當的』。」他所指的最低收入就是，如果一個像我外婆這樣的人在無法自給自足的情況下，也不應該被允許以低於這個水準的收入過活。海耶克並不認為每個人都應該同樣富有，他只是想要每個人都能獲得所需的收入，過上最低限度、有尊嚴的良好生活。他認為即使政府必須從富人手裡拿錢，還是應該分派現金給窮人。
海耶克認為這種資源再分配的做法可以和自由市場相容，兩者能夠並存。人們甚至可以主張，如果大家手上都有一點錢可供消費，自由市場就能運作得更好。畢竟如果有些人窮到連進行市場交易都做不到，那麼市場也就失能了。
我不知道柴契爾與雷根是否讀過海耶克這部分論述的著作。不過，就經濟學家而言，海耶克的觀點並沒有什麼不尋常。
貧窮經濟學是經濟學當中一個充滿活力的分支。2019年諾貝爾獎得主阿巴希・巴納吉（Abhijit V. Banerjee）與艾絲特・杜芙洛（Esther Duflo）的兩本巨著便是這個領域的最佳入門書；他們兩人都是麻省理工學院的經濟學教授。這兩本書分別是《窮人的經濟學》（Poor Economics）與《艱困時代的經濟學思考》（Good Economics for Hard Times），都是非常棒的讀物。這個分支學科當然涵括非常多內容。但在這裡，我只能談及其中很小的一部分。
他們的研究有相當多證據都支持，我們應該直接給窮人錢。在《艱困時代的經濟學思考》中有一章名為「發放金錢與關心在意」（Cash and Care），巴納吉與杜芙洛引用將近兩百個開發中國家的數據，這些國家的政府都直接發錢給窮人。
它們實施的大多是「無條件限制」（unconditional）的現金發放計畫，也就是說，在這套制度之下，只要符合基本資格的人都能領取一定數額的現金。而且，沒有任何附加條件。領取現金的人可以把錢花在任何他們想要的事物上。總共有十億人參與這項研究相關的現金發放計畫。那是很多很多人，很多很多數據。
正如巴納吉和杜芙洛明確指出，沒有附加條件的向窮人提供資金的計畫具有明顯優勢。這樣的制度不但便宜，而且易於管理。發放現金比分發穀物、牛奶或其他體積大又容易腐爛的農產品更容易。而且，沒有條件限制的發放機制幾乎不需要篩選或監控。查核接受補助者是否負責任、是否應該得到資助並不容易，並且有可能不小心將需要幫助的人排除在外。
再者，沒有條件限制的發放現金讓人們可以將錢花在最需要的地方。有些人需要食物；有些人需要藥品。有些人需要住房；有些人則需要投資家裡的生意。當補助金用途不受限制時，每個人都能自由選擇對自己最大的效益。無條件發放現金可以說相當公平，因為每個人都能得到同樣的好處。
沒有條件限制的發放現金也不會像某些針對性干預政策一般，反倒造成汙名化。允許窮人做出自己的消費決定，代表國家尊重他們的自主權與尊嚴。
當然，沒有附加條件的發放現金自然有危險，可能被魯莽、不負責任的浪費掉，或是花在不道德的用途上。我們不能夠阻止領取現金的人將錢拿去買菸酒，而不是花在食物、藥品與住房上。沒有條件限制的發放現金也可能產生其他不良影響。
平白獲得金錢可能削弱人們的工作意願，如此一來，就有可能出現風險，導致人們依賴救濟並限制經濟發展。這樣的結果可能引起麻煩，造成比當初發放現金想解決的問題還要大的傷害。
一般來說，經濟學家對這類意外與不良後果的可能性非常敏感。眾多學者當中，海耶克尤其以這個主題的相關著作而聞名。我們對這些不良影響的恐懼，勢必要認真對待。
為了釐清狀況，巴納吉與杜芙洛等經濟學家開始研究數據，而且是極為大量的數據。結論是，這樣的恐懼沒有根據。他們表示：
所有實驗資料都非常清楚顯示，沒有證據顯示窮人會將錢花在欲望上、而非需求上。如果真的有值得注意的事，應該是領到現金補助的人們，花費在食物上的總支出比例提高了⋯⋯營養因此得到改善，而且，相同的情況也發生在教育與健康上。同時，也沒有證據顯示，發放現金會導致領取現金的人在菸酒上產生更高的支出。發放現金通常會像食品配給一樣，增加家庭在食物上的支出⋯⋯沒有證據顯示發放現金會減少人們的工作量。
研究報告的數字是以平均值呈現。我們可以保守假設，這十億人當中必定有許多不負責任、不道德或是懶惰成性的人。這些國家裡可能有許多家庭無法因為這些計畫受益，而且無論一項計畫實施得多麼謹慎，也不能保證發錢給一個家庭或一個村子一定會有所幫助。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
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本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。