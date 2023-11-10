《選擇經濟學》：無條件發放現金給窮人幾乎沒有造成浪費，海耶克如果知道了一定很開心

文：埃里克・安格納（Erik Angner）

給他們錢

英國首相瑪格麗特・柴契爾（Margaret Thatcher）感到非常不耐煩。一位同僚爭辯保守黨應該走到政治中間的道路，在資本主義與社會主義之間穿針引線。柴契爾完全不認同。她將手伸進公事包，拿起海耶克的《自由憲章》（The Constitution of Liberty），重重拍在桌上，堅定的表示：「這才是我們的信仰。」

海耶克以強力主張由自由市場作為商品與服務的分配工具而聞名。他於1974年獲得諾貝爾經濟學獎，至今仍是自由主義者與保守主義者的偶像；柴契爾夫人是他的粉絲，美國前總統羅納德・雷根（Ronald Reagan）也是。

海耶克認為政府應該給窮人錢。他寫道：「（政府）為所有人提供一定程度的最低收入保證是『完全正當的』。」他所指的最低收入就是，如果一個像我外婆這樣的人在無法自給自足的情況下，也不應該被允許以低於這個水準的收入過活。海耶克並不認為每個人都應該同樣富有，他只是想要每個人都能獲得所需的收入，過上最低限度、有尊嚴的良好生活。他認為即使政府必須從富人手裡拿錢，還是應該分派現金給窮人。

海耶克認為這種資源再分配的做法可以和自由市場相容，兩者能夠並存。人們甚至可以主張，如果大家手上都有一點錢可供消費，自由市場就能運作得更好。畢竟如果有些人窮到連進行市場交易都做不到，那麼市場也就失能了。

我不知道柴契爾與雷根是否讀過海耶克這部分論述的著作。不過，就經濟學家而言，海耶克的觀點並沒有什麼不尋常。

貧窮經濟學是經濟學當中一個充滿活力的分支。2019年諾貝爾獎得主阿巴希・巴納吉（Abhijit V. Banerjee）與艾絲特・杜芙洛（Esther Duflo）的兩本巨著便是這個領域的最佳入門書；他們兩人都是麻省理工學院的經濟學教授。這兩本書分別是《窮人的經濟學》（Poor Economics）與《艱困時代的經濟學思考》（Good Economics for Hard Times），都是非常棒的讀物。這個分支學科當然涵括非常多內容。但在這裡，我只能談及其中很小的一部分。

他們的研究有相當多證據都支持，我們應該直接給窮人錢。在《艱困時代的經濟學思考》中有一章名為「發放金錢與關心在意」（Cash and Care），巴納吉與杜芙洛引用將近兩百個開發中國家的數據，這些國家的政府都直接發錢給窮人。

它們實施的大多是「無條件限制」（unconditional）的現金發放計畫，也就是說，在這套制度之下，只要符合基本資格的人都能領取一定數額的現金。而且，沒有任何附加條件。領取現金的人可以把錢花在任何他們想要的事物上。總共有十億人參與這項研究相關的現金發放計畫。那是很多很多人，很多很多數據。

正如巴納吉和杜芙洛明確指出，沒有附加條件的向窮人提供資金的計畫具有明顯優勢。這樣的制度不但便宜，而且易於管理。發放現金比分發穀物、牛奶或其他體積大又容易腐爛的農產品更容易。而且，沒有條件限制的發放機制幾乎不需要篩選或監控。查核接受補助者是否負責任、是否應該得到資助並不容易，並且有可能不小心將需要幫助的人排除在外。

再者，沒有條件限制的發放現金讓人們可以將錢花在最需要的地方。有些人需要食物；有些人需要藥品。有些人需要住房；有些人則需要投資家裡的生意。當補助金用途不受限制時，每個人都能自由選擇對自己最大的效益。無條件發放現金可以說相當公平，因為每個人都能得到同樣的好處。

沒有條件限制的發放現金也不會像某些針對性干預政策一般，反倒造成汙名化。允許窮人做出自己的消費決定，代表國家尊重他們的自主權與尊嚴。

當然，沒有附加條件的發放現金自然有危險，可能被魯莽、不負責任的浪費掉，或是花在不道德的用途上。我們不能夠阻止領取現金的人將錢拿去買菸酒，而不是花在食物、藥品與住房上。沒有條件限制的發放現金也可能產生其他不良影響。

平白獲得金錢可能削弱人們的工作意願，如此一來，就有可能出現風險，導致人們依賴救濟並限制經濟發展。這樣的結果可能引起麻煩，造成比當初發放現金想解決的問題還要大的傷害。

一般來說，經濟學家對這類意外與不良後果的可能性非常敏感。眾多學者當中，海耶克尤其以這個主題的相關著作而聞名。我們對這些不良影響的恐懼，勢必要認真對待。

為了釐清狀況，巴納吉與杜芙洛等經濟學家開始研究數據，而且是極為大量的數據。結論是，這樣的恐懼沒有根據。他們表示：

所有實驗資料都非常清楚顯示，沒有證據顯示窮人會將錢花在欲望上、而非需求上。如果真的有值得注意的事，應該是領到現金補助的人們，花費在食物上的總支出比例提高了⋯⋯營養因此得到改善，而且，相同的情況也發生在教育與健康上。同時，也沒有證據顯示，發放現金會導致領取現金的人在菸酒上產生更高的支出。發放現金通常會像食品配給一樣，增加家庭在食物上的支出⋯⋯沒有證據顯示發放現金會減少人們的工作量。

研究報告的數字是以平均值呈現。我們可以保守假設，這十億人當中必定有許多不負責任、不道德或是懶惰成性的人。這些國家裡可能有許多家庭無法因為這些計畫受益，而且無論一項計畫實施得多麼謹慎，也不能保證發錢給一個家庭或一個村子一定會有所幫助。