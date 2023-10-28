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2023/10/28,
國際

以色列持續轟炸加薩恐掩護大規模暴行，紐約民眾群聚中央大車站盼停火

以色列持續轟炸加薩恐掩護大規模暴行，紐約民眾群聚中央大車站盼停火
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

非政府組織「國際特赦組織」表示，已聯繫不上在加薩的同事，「通訊中斷，意味著將更難取得在加薩對巴勒斯坦平民犯下侵犯人權行為和戰爭罪行的關鍵資訊與證據」。美國紐約大都會運輸局表示，數以百計的抗議人士27日湧入要求以色列與哈瑪斯停火，抗議人士在中央大車站內高舉標語，其中一個寫道「為死者哀悼，為生者拚命奮戰。」

加薩通訊幾乎全斷，人權觀察：恐掩護大規模暴行

（中央社）非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，以色列持續轟炸巴勒斯坦領土加薩走廊（Gaza Strip），導致當地通訊幾乎完全中斷，恐怕會為大規模暴行提供掩護。

《法新社》報導，以色列本月7日遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）分子突擊，造成至少1400人死亡，以色列隨後開始轟炸加薩地區，各地網路連線與電話網路今天完全遭切斷。

哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，自本月7日發動攻擊以來，至少有7326人在以色列報復性空襲中喪生，其中主要是平民，許多是兒童。

人權觀察在聲明中說：「2023年10月27日，在以色列聯合轟炸下，加薩的電話與網路大規模中斷，幾乎完全切斷220萬名居民與外界的聯繫。」

人權觀察資深科技與人權研究員布朗（Deborah Brown）說：「這樣的資訊封鎖可能為大規模暴行提供掩護，導致侵犯人權的行為未受懲罰。」

一些國際機構與非政府組織表示，27日已與加薩工作人員失去聯繫，包括聯合國人道事務協調廳（OCHA）等。

聯合國人道事務協調員哈斯汀（Lynn Hastings）在聲明中說，沒有通訊、能源、食物、飲水與藥物，聯合國的醫院與人道行動「無法持續進行」。

非政府組織「國際特赦組織」（Amnesty International）表示，已聯繫不上在加薩的同事，「通訊中斷，意味著將更難取得在加薩對巴勒斯坦平民犯下侵犯人權行為和戰爭罪行的關鍵資訊與證據」。

紐約上百群眾示威促加薩停火，中央大車站關閉因應

（中央社）美國紐約大都會運輸局表示，數以百計的抗議人士27日湧入要求以色列與哈瑪斯停火，迫使官員關閉紐約市主要交通樞紐之一的中央大車站（Grand Central Terminal）。

《路透社》報導，紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）在官網表示「由於發生抗議活動，中央大車站已關閉，直到進一步通知」敦促通勤者使用其他車站，並為通勤時間拉長做好應對。

社群媒體上的影像顯示，抗議群眾從中央大車站湧出，走到曼哈頓中城區（Midtown Manhattan）42街（42nd Street）。

抗議人士在中央大車站內高舉標語，其中一個寫道「為死者哀悼，為生者拚命奮戰。」

《紐約時報》指出，這場示威由「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）團體發起。

以色列軍方今天擴大對加薩走廊的空中與地面攻擊。控制加薩的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）表示，武裝分子準備「全力」對抗以色列攻擊。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：楊士範


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