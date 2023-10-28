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2023/10/28,
政治

前美駐港總領事：美國不會邀請李家超出席APEC，但盼港方有其他人參加

前美駐港總領事：美國不會邀請李家超出席APEC，但盼港方有其他人參加
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香港當局及李家超一直強調，APEC不屬於某個國家或經濟體，特首將會按照APEC的規則和慣例出席會議，而美國作為東道主，有責任邀請香港特首與會。

（中央社）前美國駐香港和澳門總領事唐偉康（Kurt W. Tong）27日天說，美國政府不會邀請香港行政長官李家超出席亞太經濟合作會議（APEC），但希望港方有其他人參加。

香港網媒《灼見名家》27日舉辦「世界地緣政治演變對香港的挑戰」論壇，唐偉康應邀由美來港作主要演講嘉賓，在演講中作了以上表示。

今年的APEC會議由美國主辦，年內有多場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月中在加州舊金山舉行，據報導，美方不會邀請李家超與會，但至今尚未對外公布。

香港《國安法》生效後，美國當局對多名港府官員實施制裁，當中包括時任保安局局長的李家超；美國華盛頓郵報曾報導，美方決定不讓李家超出席APEC領導人非正式會議。

對於上述報導，香港當局及李家超一直強調，APEC不屬於某個國家或經濟體，特首將會按照APEC的規則和慣例出席會議，而美國作為東道主，有責任邀請香港特首與會。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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